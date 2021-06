Comment Ryan Eggold et Freema Agyeman de New Amsterdam ont réagi au Big Sharpwin Twist et ce qui va suivre

Attention: spoilers majeurs à venir pour la finale de la saison 3 de Nouvel Amsterdam sur NBC, intitulé « La mort commence en radiologie ».”

La troisième saison de Nouvel Amsterdam a pris fin, et le générique final n’a pas tourné sur “Death Begins In Radiology” sans que l’émission ne rapporte le genre de récompense que les fans de Max Goodwin et Hélène Sharpe attendaient. New Amsterdam a construit la relation Sharpwin vers une romance tout au long de la saison 3. Max et Helen ont finalement eu leur gros baiser, et il semblait que beaucoup plus de choses étaient sur le point de se dérouler à huis clos. Étoiles Ryan Eggold et Freema Agyeman ont parlé avec CinemaBlend avant la diffusion finale et ont partagé leurs réactions à la tournure tant attendue de Sharpwin et à ce qui va suivre.