Comment Ryan Phillippe pense que ses enfants voient des intentions cruelles

En 1999, le baiser à l’écran de SMG et Selma Blair était un gros problème. Et il a remporté le prix du meilleur baiser aux MTV Movie Awards 2000, avec les copains recréant le baiser sur scène.

Pas dans le script ? Cette chaîne emblématique de la broche qui suit leur leçon de baisers.

“J’oublie qui, mais quelqu’un a dit:” Nous devons y retourner, il y a de la salive qui les relie. ” Et [cinematographer] L’O [van de Sande] était comme, ‘Non, c’est beau.’ Et j’étais comme, ‘Non, il fait chaud. Je veux dire, nous y retournerons, mais je pense que c’est cool, ”Kumble rappelé à Cosmo.” Donc c’était un heureux accident. Et on s’en souvient en quelque sorte pour ça. »

Quand il s’est agi de le filmer, Gellar a dit un jour : “Selma avait peur qu’elle soit nulle en m’embrassant. Mais elle ne l’a pas fait !”

Blair (qui avait en fait 27 ans dans le rôle de Cecile, une étudiante de première année de 15 ans) a admis quelques nerfs au départ, mais a révélé que Gellar en avait aussi, en disant: “En plus d’avoir embrassé ma sœur il y a des années dans un jeu d’action ou vérité, je n’avais jamais embrassé une fille au point où j’ai dû embrasser Sarah. Nous avons tourné notre scène de baiser le dernier jour du tournage. Et c’était vraiment génial. Sur le chemin de LA à New York pour filmer la scène à Central Park, j’ai dit à Sarah, ‘Demain on va s’embrasser !’ Elle m’a dit ‘Chut. Ne parle pas.’ “

Pour Gellar, le baiser, qui a été effectué à Central Park avec des centaines de figurants et de photographes, a fini par faire la une des tabloïds la semaine suivante. “[We] vu des gros titres qui disaient quelque chose comme : ” Sarah passe une journée à Central Park avec un ami “, ” Blair s’en souvenait. ” Je suppose qu’ils avaient tous leurs objectifs télescopiques prêts ce jour-là. “