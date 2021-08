Comment Ryan Reynolds pense que Taylor Swift dévoile les noms de ses enfants sur le folklore

Ryan Reynolds dit que Taylor Swift a demandé, et lui et Blake Lively ont dit oui parce qu’ils lui font confiance et qu’ils la connaissent très bien. Et ainsi, la chanson a révélé le nom du plus jeune enfant du couple. La chanson raconte une histoire d’amour chez les adolescentes, et les personnages nommés tout au long de celle-ci sont les filles de Reynolds. Ryan Reynolds dit en plaisantant que ses filles n’en avaient aucune idée et qu’elles choisissent de ne rien dire à leurs filles. C’est tout à fait le flex que Taylor Swift a utilisé les noms de vos enfants pour une chanson.