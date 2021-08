Comment Safari dans iOS 15 fonctionne avec le nouveau design à une main

L’un des changements majeurs arrivant avec iOS 15 est un Safari totalement repensé. Le tout nouveau navigateur vise à le rendre plus facile à utiliser d’une seule main car il déplace l’URL/la barre d’onglets vers le bas, introduit des groupes d’onglets personnalisables et une nouvelle page de démarrage, et plus encore. Voyons comment fonctionne le nouveau Safari dans iOS 15.

Le nouveau Safari arrive sur iPhone, iPad, ainsi que Mac avec macOS Monterey. Apple affirme que deux de ses objectifs avec le nouveau Safari dans iOS 15 étaient de rendre «les commandes plus faciles à atteindre d’une seule main» et de mettre «le contenu au premier plan».

Il ne fait aucun doute qu’il faudra un certain temps pour s’y habituer car il y a une vraie mémoire musculaire à réécrire ici.

iOS 15 est actuellement disponible en version bêta publique et pour les développeurs avec une sortie officielle prévue pour l’automne 2021.

Comment fonctionne le tout nouveau Safari dans iOS 15

Nouvelle mise en page et navigation de base

Vous remarquerez immédiatement que la nouvelle barre d’URL/de recherche/d’onglets en bas de Safari Le bouton de la page précédente apparaîtra sur la gauche, le cas échéant. en bas pour faire réapparaître la barre d’onglets Appuyez sur le bouton de rechargement ou déroulez depuis le haut de nombreux sites Web pour actualiser les pages

Pour naviguer vers un autre site Web ou lancer une nouvelle recherche, appuyez sur l’URL d’un site Web (ou balayez vers le haut sur la barre d’onglets) L’URL/la barre de recherche se déplacera vers le haut de Safari avec le clavier apparaissant en dessous vos autres boutons de menu tels que Reader View, Lire plus tard, Ajouter un signet, Demander un site de bureau, et plus encore (faites glisser vers le haut sur la feuille de menu pour voir toutes vos options) bouton pour ouvrir une nouvelle page, gérer les onglets, etc.



Balayez entre les fenêtres Safari

Si vous n’avez ouvert qu’une seule page Safari et balayez de droite à gauche sur la barre d’onglets, vous ouvrirez une nouvelle page de démarrage.



Onglets, groupes d’onglets et navigation privée

Accédez aux onglets Safari en appuyant sur l’icône double carrée ou en glissant simplement vers le haut sur la barre d’onglets Vous pouvez rechercher des onglets en haut, appuyez/maintenez enfoncé + faites glisser les onglets pour les réorganiser Onglets en bas au milieu pour personnaliser les groupes d’onglets Appuyez sur un onglet ou choisissez Terminé dans le coin inférieur droit pour quitter la vue des onglets.

Pour créer un groupe d’onglets personnalisé, appuyez sur X onglets en bas au milieu de l’écran des onglets (c’est également là que réside maintenant la navigation privée) Choisissez Nouveau groupe d’onglets vide ou Nouveau groupe d’onglets dans X Tabs Nommez votre groupe d’onglets, appuyez sur OK



Signets, historique, liste de lecture et page de démarrage personnalisée

Pour accéder à vos signets, à votre historique et à votre liste de lecture, ouvrez une nouvelle page Safari ou appuyez sur la barre de recherche/onglet et appuyez sur le bouton icône de livre dans le coin supérieur gauche Pour personnaliser votre page de démarrage Safari, balayez tout en bas et appuyez sur Éditer

Vous pouvez réorganiser les sections, les activer/désactiver Et une option amusante est la possibilité de définir une image d’arrière-plan de la page de démarrage avec iOS 15 (d’abord fourni avec macOS Big Sur)



Rallonges

Un autre changement pratique à venir dans Safari pour iOS 14/iPadOS 15 est la prise en charge des extensions. Nous allons probablement commencer à voir les développeurs construire un support précoce pour cela au cours de l’été et beaucoup seront prêts à partir pour le lancement public à l’automne.

