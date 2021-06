Comment Safari dans iOS 15 fonctionne avec un nouveau design à une main

L’un des changements majeurs arrivant avec iOS 15 est un Safari totalement repensé. Le tout nouveau navigateur semble le rendre plus facile à utiliser d’une seule main car il déplace l’URL/la barre d’onglets vers le bas, introduit des groupes d’onglets personnalisables et une nouvelle page de démarrage, et plus encore. Voyons comment fonctionne le nouveau Safari dans iOS 15.

Le nouveau Safari arrive sur iPhone, iPad, ainsi que Mac avec macOS Monterey. Apple affirme que deux de ses objectifs avec le nouveau Safari dans iOS 15 étaient de rendre «les commandes plus faciles à atteindre d’une seule main» et de mettre «le contenu au premier plan».

Il ne fait aucun doute qu’il faudra un certain temps pour s’y habituer, mais après avoir essayé la refonte sur iPhone pendant environ une heure, j’ai commencé à la trouver naturelle, rapide et vraiment pratique.

Comment fonctionne le tout nouveau Safari dans iOS 15

Nouvelle mise en page et navigation de base

Vous remarquerez immédiatement que la nouvelle barre d’URL/recherche/onglet au bas de Safari Les boutons de page précédente/suivante sont sur la gauche Lorsque vous faites glisser votre doigt sur une page Web, la barre d’onglets se minimise en douceur dans le bas de l’application Faites glisser vers le haut ou appuyez sur en bas pour faire réapparaître la barre d’onglets Déroulez du haut de n’importe quel site Web pour recharger la page

Pour naviguer vers un autre site Web ou lancer une nouvelle recherche, appuyez sur l’URL d’un site Web (ou faites glisser vers le haut sur la barre d’onglets) L’URL/la barre de recherche se déplacera vers le haut de Safari avec le clavier apparaissant en dessous Appuyez sur l’icône à trois points pour obtenir à la feuille de partage et à tous vos autres boutons de menu tels que la vue Lecteur, Lire plus tard, Ajouter un signet, Demander un site de bureau, etc. (balayez vers le haut sur la feuille de menu pour voir toutes vos options)



Balayez entre les fenêtres Safari

Balayez en toute transparence entre les fenêtres Safari ouvertes en balayant vers la gauche et la droite sur la barre d’onglets Si vous n’avez ouvert qu’une seule page Safari et balayez de droite à gauche sur la barre d’onglets, vous ouvrirez une nouvelle page de démarrage



Onglets, groupes d’onglets et navigation privée

Accédez aux onglets Safari en appuyant sur l’icône double carré ou en glissant simplement vers le haut sur la barre d’onglets Vous pouvez rechercher des onglets en haut, appuyez/maintenez + faites glisser les onglets pour les réorganiser Onglets en bas au milieu pour personnaliser les groupes d’onglets Appuyez sur un onglet ou choisissez Terminé dans le coin inférieur droit pour quitter l’affichage des onglets

Pour créer un groupe d’onglets personnalisé, appuyez sur X onglets en bas au milieu de l’écran des onglets (c’est également là que réside maintenant la navigation privée) Choisissez Nouveau groupe d’onglets vide ou Nouveau groupe d’onglets dans X Tabs Nommez votre groupe d’onglets, appuyez sur OK



Signets, historique, liste de lecture et page de démarrage personnalisée

Pour accéder à vos signets, à votre historique et à votre liste de lecture, ouvrez une nouvelle page Safari et appuyez sur le bouton icône de livre dans le coin supérieur gauche Pour personnaliser votre page de démarrage Safari, balayez tout en bas et appuyez sur Éditer

Vous pouvez réorganiser les sections, les activer/désactiver Et une option amusante est la possibilité de définir une image d’arrière-plan de la page de démarrage avec iOS 15 (d’abord fourni avec macOS Big Sur)



