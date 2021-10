Carlos Sainz Jnr semble avoir ignoré une instruction de laisser Lando Norris le dépasser lors des premières étapes du Grand Prix des États-Unis.

Cependant, les images à bord ont révélé que le pilote Ferrari avait suivi l’ordre du contrôle de course de laisser le pilote McLaren le dépasser. Sainz a immédiatement récupéré la place, cependant, avec ce que le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a qualifié de « intelligent ».

On a dit à Sainz de laisser passer Norris parce qu’il était sorti de la piste au virage 12 tout en maintenant sa position devant le pilote McLaren au premier tour. Daniel Ricciardo est également parti dans le même virage avec sa McLaren, et Sainz l’a immédiatement laissé passer.

Au sixième tour, on a dit à Sainz qu’il devait laisser passer Norris. « Carlos, nous avons été chargés par le directeur de course de donner une position à Lando pour le premier tour du virage 12, j’en ai peur », a déclaré l’ingénieur de course Riccardo Adami.

Sainz semblait avoir confondu les deux voitures orange dans ses rétroviseurs. « Non, je l’ai donné à Ricciardo au tour 16 », a-t-il répondu. « J’ai levé exprès. Ce n’était pas Lando.

« Je leur ai déjà cédé un poste, s’il vous plaît », a-t-il ajouté.

Alors que Sainz entamait le tour suivant, Adami lui a dit : « Nous avons déjà discuté, donc j’ai bien peur que nous devions le faire maintenant, laissez-le passer. Lorsque Sainz a demandé où il devrait laisser la McLaren passer, Adami lui a dit: « Pour l’instant, avant le virage 11. »

Sainz a laissé Norris le dépasser dans le huitième virage… … puis l’a immédiatement re-passé au virage 11

Sainz, qui avait près de deux secondes d’avance sur Norris, a ralenti et lui a permis de passer entre les virages sept et huit. Cependant, Sainz est resté proche de la McLaren dans les trois virages suivants et a franchi la ligne de détection du DRS à l’approche du virage 11 à une seconde de son rival.

Il a donc pu utiliser le DRS dans la ligne droite suivante et a lancé sa Ferrari à l’intérieur de Norris à une distance considérable pour reprendre la place au virage 12.

Seidl a déclaré que le contrôle de course avait pris la bonne décision en ordonnant à Sainz d’abandonner la position. « De mon point de vue, il était clair que Carlos n’a récupéré Lando que parce qu’il est sorti de la piste », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous nous attendions à ce qu’il rende la position, ce qu’il a dû faire plus tard.

« Mais malheureusement, il l’a fait d’une manière intelligente pour pouvoir dépasser Lando tout de suite dans la ligne droite suivante, nous ne pouvions donc pas en profiter. »

Le directeur de l’équipe McLaren a déclaré qu’il avait levé son « chapeau » à son ancien pilote pour sa nouvelle passe rusée. « Il l’a fait de manière astucieuse parce que la réglementation permet de le faire comme ça. »

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré que McLaren n’avait soulevé aucune question sur le dépassement de Sainz pendant la course.

