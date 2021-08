Comment Sam Darnold s’est comporté lors du premier match avec les Panthers ⋆ .

L’ancien quart-arrière des Jets Sam Darnold a eu sa première action pour les Panthers lors d’une défaite de 20-3 en pré-saison contre les Ravens à Charlotte, NC

Darnold, qui n’a géré que le premier entraînement de la Caroline, a commencé au Baltimore 33 après que Derrick Brown ait renversé la passe du quart-arrière des Ravens Tyler Huntley sur la ligne de mêlée et que Haason Reddick ait saisi l’interception facile.

Mais après un achèvement de 16 verges de Darnold à l’ancien coéquipier des Jets Robby Anderson et une course de 9 verges par Chuba Hubbard, l’entraînement des Panthers a rapidement calé. Avec un premier et un but aux Ravens 6, Darnold a lancé une passe alors qu’il était sous pression et les Ravens ont bourré trois jeux de course Hubbard pour prendre le relais sur les downs.

« Nous allions simplement gérer nos affaires de base », a déclaré l’entraîneur des Panthers Matt Rhule. “Nous n’avions pas nos forfaits pour la ligne de but et toutes ces petites choses.”

Darnold a dit que cela n’avait pas d’importance.

Sam DarnoldAP

“Nous devrions pouvoir marquer avec nos jeux de base”, a déclaré Darnold. « Nous aurions dû le frapper. »

Les Panthers n’ont pas affronté le demi offensif Christian McCaffrey, qui compte 29 touchés au sol en 51 matchs.

Darnold a déclaré qu’il était bon de se mouiller les pieds dans un match et espère jouer davantage lors du troisième match préparatoire de la Caroline.

«Nous voulons juste continuer à construire ce premier entraînement – ​​évidemment marquer des touchés – mais continuer simplement à voir une bonne opération, entrer et sortir du groupe et faire les bonnes vérifications et tout le monde étant ensemble, puis le frapper dans la zone des buts “, a déclaré Darnold.