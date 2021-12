Comment Samantha Jones de Kim Cattrall a fait son retour dans « Sex and the City… Et juste comme ça »

Samantha Jones de Kim Cattrall a fait un retour dans Sex and the City dans le revival And Just Like That, mais ce n’était pas tout à fait ce à quoi les fans s’attendaient. Cattrall n’est pas directement impliquée dans la nouvelle série HBO Max, car elle n’aurait pas de bonnes relations avec la star de la série Sarah Jessica Parker. Dans la nouvelle série, Samantha a été mentionnée, et dans l’épisode le plus récent, Carrie (Parker) l’a évoquée dans un podcast, en se souvenant de l’histoire de Samantha devant l’aider à récupérer son diaphragme.

Il s’agit d’une référence à l’épisode 6 de la saison 2 de Sex and the City, lorsque Carrie a accidentellement coincé son nouveau diaphragme dans son vagin et que Samatha accepte à contrecœur de l’aider. Dans le dernier épisode de And Just Like That, après que Carrie se soit souvenue de l’histoire, elle envoie un texto à Samantha pour lui demander si c’était d’accord qu’elle la partage avec ses auditeurs de podcast. « Bien sûr. J’aime que votre vagin reçoive du temps d’antenne », répond Samantha. Carrie dit alors à son amie qu’elle lui manque, à laquelle Samantha commence à taper, mais s’arrête ensuite et ne renvoie rien.

Samantha était le personnage le plus ouvert et le plus libéré sexuellement de Sex and the City et était une amie proche de Carrie. Cependant, la relation réelle entre Cattrall et Parker se serait détériorée au fil des ans. Cela semble être la cause du fait que Cattrall ne fait pas partie de la nouvelle série.

Après l’annonce de And Just Like That…, un fan a commenté sur les réseaux sociaux, disant qu’ils « allaient manquer à Kim/Samantha ». Selon Elle, Parker a répondu : « Nous le ferons aussi. Nous l’aimions tellement. X. » Un autre fan a ensuite fait un commentaire sur les deux femmes qui ne s’aimaient pas, ce à quoi Parker a clarifié sa position. « Je ne la déteste pas. Je n’ai jamais dit ça. Jamais. Samantha ne fait pas partie de cette histoire. Mais elle fera toujours partie de nous. Peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons. »

Enfin, après que certains fans aient suggéré de remplacer Samantha par une nouvelle actrice, Parker a clairement indiqué que cela ne se produisait pas. « Nous avons de nouvelles histoires à raconter. Nous sommes ravis. » À l’heure actuelle, les fans peuvent diffuser les cinq premiers épisodes de And Just Like That exclusivement sur HBO Max, avec de nouveaux épisodes lancés le jeudi. Quant à Cattrall, elle sera la prochaine narratrice de How I Met Your Father, un nouveau spin-off Hulu de How I Met Your Mother.