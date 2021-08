Comment Samsung aidera la Banque de Corée dans le développement de la CBDC ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Lancé fin juillet 2021, le projet de monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) de la Banque de Corée gagne du terrain. Selon un rapport du Korea Times, le projet sera soutenu par la société d’électronique Samsung.

L’entreprise et l’institution financière construiront la plateforme qui soutiendra la CBDC. Outre Samsung, la Banque de Corée a fait appel à d’autres partenaires du secteur privé, tels que Ground X, une division basée sur la blockchain d’une autre société appelée Kakao.

Le Times a cité une source sur un poste de direction pour étayer ses affirmations :

Samsung Electronics a récemment décidé de participer au projet pilote CBDC dirigé par BOK, dans le cadre duquel les parties intéressées rechercheront les aspects pratiques de la CBDC dans un environnement de test.

Des représentants de Samsung et de la Banque de Corée ont parlé des avantages des CBDC et de leur potentiel pour améliorer le système de paiement du pays. Le Times affirme que Samsung et la Banque de Corée testeront la « convivialité » des systèmes de blockchain sur le mobile Galaxy.

Plus précisément, le consortium Kakao et les deux filiales technologiques du groupe Samsung lanceront un programme pilote visant à vérifier les transferts d’argent et les envois de fonds entre les pays, à émettre et à distribuer la CBDC et à surveiller son fonctionnement dans les environnements virtuels.

Samsung va tester la fonctionnalité CBDC avec ses smartphones ?

Les sources citées par le rapport ont déclaré que le projet aura deux objectifs principaux du côté de Samsung : la capacité d’effectuer des paiements vers d’autres appareils et la possibilité

(…) des paiements via des téléphones portables en utilisant la monnaie numérique sans disponibilité d’Internet, ou pour envoyer des remises de CBDC vers d’autres téléphones portables ou vers d’autres comptes bancaires connectés.

Les objectifs seront réalisés par l’unité informatique de l’entreprise et une filiale appelée Escor. Ces entités géreront les procédures pour les expériences avec la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), a rapporté le Times.

Apparemment, des hauts fonctionnaires de la Banque centrale de Corée ont rejeté les crypto-monnaies et leur potentiel d’amélioration des systèmes financiers actuels, principalement en raison de la volatilité des actifs. Cependant, la propre monnaie numérique de la Chine, l’e-CNY ou yuan numérique, a suscité des inquiétudes chez ses voisins asiatiques.

Le développement de la CBDC sud-coréenne fonctionnera dans un premier temps dans un environnement virtuel pendant sa phase de test. Samsung et les autres partenaires impliqués rechercheront les problèmes, les bugs et les limitations techniques du projet.

Plus tard, à la mi-2022, le projet se concentrera sur les « paiements hors ligne », le commerce électronique, les envois de fonds et d’autres applications. La CBDC aurait également des fonctionnalités avancées de confidentialité développées en collaboration avec des banques privées.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie à 49 913 $ avec une perte de 2% dans le graphique sur 24 heures.

BTC avec des pertes mineures après le rejet au sommet de 40 000 $ dans le graphique quotidien. Source : BTCUSD Tradingview