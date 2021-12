Comment s’appelle la femme de Vicente Fernández ?

. La famille Fernández achevée en 1995 lors du dévoilement de l’étoile de Vicente Fernández à LA (de gauche à droite) : Gerardo et sa femme, Adriana, la fille de Chente (la seule), Don Vicente Sr., sa femme Doña Cuquita, Amérique ( la femme d’Alejandro), Alejandro, la femme de Vicente Jr. et Vicente Jr./Los Angeles, 1995.

Vicente Fernández a été marié pendant plus de cinq décennies à une femme. Elle s’appelle Maria del Refugio Abarca Villaseñor mais beaucoup la connaissent sous le nom de Doña Cuquita. Elle est la mère de ses trois enfants : Vicente Jr., Gerardo et Alejandro. Tous les trois sont connus sous le nom de « Los Tres Potrillos ».

Cuquita et Vicente se sont rencontrés lorsqu’ils étaient voisins à Guadalajara

María del Refugio Abarca Villaseñor connaissait le « Charro de Huentitán » depuis qu’ils étaient jeunes. Elle était voisine à Guadalajara et ils vivaient ensemble très souvent. Lorsqu’ils sont tombés amoureux, ils ont décidé de se marier le 27 décembre 1963. Le chanteur a dit un jour qu’il avait été frappé par la beauté de Cuquita, qu’un jour, en quittant la messe, il lui avait offert une fleur de laurier et lui avait demandé d’être son petit ami. , auquel elle a accepté quelques jours plus tard.

Mais à cause des engagements d’El Chente et de son emploi du temps chargé, il lui a fait dire qu’il valait mieux finir, mais quand il a découvert que Cuquita sortait avec quelqu’un d’autre, il l’a à nouveau cherchée pour l' »informer » qu’il l’épouserait. le 27 décembre.

Cuquita et Vicente ont trois enfants ensemble

Après leur mariage, le couple a eu trois enfants. Cuquita a donné naissance à trois garçons : Vicente Jr., Gerardo et Alejandro. Ils ont ensuite adopté Alejandra. Cuquita a 6 ans de moins que Vicente Fernández, ce qui signifie qu’elle a 75 ans.

Cuquita et Vicente ont adopté une fille

Vicente et Cuquita ont adopté la petite Alejandra, qui est la fille biologique d’une belle-sœur, mais pour des raisons d’affection et de soutien, il a décidé de l’adopter comme sa fille, selon Terra.com. En dehors d’El Chente, un couple d’enfants présumés non reconnus est apparu, qu’il aurait eu en dehors du mariage. Leurs enfants non reconnus s’appelleraient Rodrigo Fernández et Ana Cecilia Aréchiga.

Il y a quelques années, les médias ont rapporté que son fils présumé, qui faisait partie de la vie de la famille Fernández, avait arnaqué le chanteur pendant 18 ans. Rodrigo n’était pas son fils. Alors que Cecilia avait essayé de contacter El Chente mais il l’a rejetée. Selon Terra, « Ana Cecilia a affirmé que Don Vicente a rencontré sa mère alors qu’il n’était pas encore célèbre et qu’ils l’ont procréée de son amour, mais plus tard, ils ont perdu le contact, donc Vicente Fernández ne l’a jamais reconnue. Elle a également assuré qu’elle ne cherchait pas d’avantages financiers, puisqu’elle espérait seulement qu’elle serait reconnue par le chanteur ».