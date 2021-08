Comment saurons-nous si les talibans sont modérés ?

La plus grande question depuis que les talibans ont repris Kaboul le 15 août est de savoir si le retour du groupe au pouvoir signifie la même chose pour les Afghans qu’il y a 25 ans.

La dernière fois que les talibans ont contrôlé tout l’Afghanistan, de 1996 à 2001, a été marquée par une oppression brutale, en particulier des minorités et des femmes. Leur propension à la violence, qui s’est poursuivie tout au long de leur résurgence après le 11 septembre en tant que force insurrectionnelle, a entraîné des massacres de civils, la traite des êtres humains et un environnement dicté par la peur.

Mais depuis l’annonce de l’Émirat islamique d’Afghanistan, les dirigeants du groupe ont minimisé cette histoire, affirmant qu’ils ont évolué avec le temps.

Lors de la première conférence de presse du groupe, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a promis l’amnistie pour les Afghans, que les femmes auraient des droits « dans le cadre de la loi islamique » et que l’époque où le groupe hébergeait des terroristes était révolue. Mujahid a également été astucieux en matière d’optique – une interview télévisée avec un responsable taliban a été ancrée par une femme journaliste.

Alors, quelle version est la plus susceptible d’être vraie ? Le régime des talibans n’en est qu’à ses débuts, mais les experts disent qu’il existe plusieurs indicateurs sur lesquels les observateurs peuvent se tourner – la volonté du groupe de partager le pouvoir au sein d’un gouvernement, la proactivité dans la distribution de l’aide et le traitement des femmes – pour déterminer comment ils pourraient régner. .

À l’heure actuelle, ce n’est pas seulement l’histoire des talibans qui est en contradiction directe avec la modération qu’ils projettent extérieurement, selon les experts. Ce sont aussi leurs comportements actuels – y compris la répression violente des manifestations et les chasses à l’homme en porte-à-porte pour les personnes figurant sur leur liste noire.

“C’est une offensive de charme d’un côté et une offensive terroriste de l’autre”, a déclaré Rina Amiri, chercheure principale au Center on International Cooperation de l’Université de New York.

Les talibans partageront-ils le pouvoir ?

Lorsque les talibans ont pris le contrôle de Kaboul en 1996, l’infrastructure de la ville a été endommagée et ses population de plusieurs centaines de milliers de personnes, traumatisée par une décennie de guerre civile, avait aucune attente de services ou d’installations du gouvernement. Le Kaboul d’aujourd’hui, en revanche, compte près de 4,5 millions d’habitants, habitués à pouvoir participer à la démocratie, manifester, être scolarisés, accéder aux soins de santé et se connecter avec le reste du monde. Certes, au cours des 20 dernières années, le gouvernement démocratiquement élu et les secteurs de l’économie abondants en aide étrangère ont subi beaucoup de corruption. Mais le pays s’est urbanisé ; l’économie s’est développée.

Alors que les talibans ont une expérience récente au pouvoir dans la plupart des provinces rurales, la gouvernance des villes est une tâche entièrement différente.

“Seul [having] l’expérience du tir avec des armes à feu ne fonctionnera pas si vous vous attendez à un environnement de temps de paix où vous êtes responsable de fournir à votre peuple des services publics de manière ordonnée », a déclaré Sher Jan Ahmadzai, directeur du Centre d’études sur l’Afghanistan à l’Université de Nebraska Omaha. “Et c’est un défi pour les talibans à diriger.”

Donc l’une des premières choses que les experts examinent est de savoir si les talibans peuvent s’engager à travailler avec d’anciens ennemis, y compris les membres du gouvernement déchu démocratiquement élu, et appliquer réellement la politique d’amnistie qu’ils prétendent soutenir.

Ces décisions sont toujours en cours, a déclaré Ahmadzai. Il y a eu un certain niveau de sensibilisation avec l’ancien président Hamid Karzai et l’ancien chef de la délégation afghane pour la paix Abdullah Abdullah, qui ont cherché à être des médiateurs.

“Ils réfléchissent à la façon de gouverner, qui faire entrer dans le gouvernement et comment ils peuvent amadouer les anciens des gouvernements précédents dans ce système”, a déclaré Ahmadzai.

William Nomikos, professeur de sciences politiques à l’Université de Washington à St. Louis qui étudie l’extrémisme violent et les guerres civiles, a déclaré qu’un taliban vraiment modéré et modernisé serait prêt à faire des concessions afin de diriger efficacement le pays.

“La véritable marque de distinction entre une force rebelle qui prend le contrôle mais essaie vraiment d’être un gouvernement est de savoir s’ils sont prêts à faire des concessions à d’anciens adversaires”, a déclaré Nomikos. « Sont-ils prêts à établir un accord formel de partage du pouvoir ? »

Ahmadzai a déclaré que cela nécessiterait d’inciter les gens à vouloir travailler avec les talibans. Mais jusqu’à présent, ils auraient ciblé certains de ceux qui ont travaillé avec les États-Unis. Le simple fait que des dizaines de milliers d’Afghans risquent leur vie pour se rendre à l’aéroport international de Kaboul et prendre des vols témoigne de leur crainte, au moins, que la capacité des talibans à travailler avec d’anciens ennemis soit inexistante.

#Taliban Spox dit que les talibans n’autorisent plus les ressortissants afghans à se rendre à l’aéroport de #Kaboul en raison de la situation chaotique qui y règne. Il a déclaré que les États-Unis avaient continué à inviter des personnes à l’aéroport pour embarquer dans des avions. “N’encouragez pas les Afghans à partir. Nous avons besoin de leur talent.” Via @BBCWorld – Bel Trew (@Beltrew) 24 août 2021

« Le gouvernement ne se fait pas par la force et ne peut pas se faire par la force », a-t-il déclaré. « Cela va être un énorme défi pour les talibans. Le gouvernement n’est pas facile. Ce n’est pas amusant. Ce n’est pas aussi facile que la destruction.

Les talibans peuvent-ils fournir de la nourriture et de l’eau à sa population ?

Un autre indicateur que les experts prévoient de suivre est de surveiller la manière dont les talibans gèrent les crises émergentes de pénurie alimentaire et d’eau en Afghanistan.

Avec des gouvernements étrangers et des ONG qui retirent de l’aide afin de ne pas autonomiser les talibans, le groupe devra déterminer s’il souhaite fournir des services permettant aux gens de consulter un médecin et d’autres nécessités. Et ils devront le faire tout en faisant face à une crise économique naissante et à une grave sécheresse à travers le pays qui devrait avoir un impact sévère sur la capacité des agriculteurs et des éleveurs à fournir de la nourriture.

Les estimations de juin de l’International Rescue Committee ont révélé que 80 pour cent des Afghans dépendent de l’agriculture et du pâturage du bétail pour leurs revenus, ce qui nécessite la pluie. Les crises de pénurie ont commencé pour de bon, avec 40 pour cent des répondants à l’enquête de l’IRC qui subissent déjà les impacts négatifs du manque d’eau.

Même avant la sécheresse, les estimations de l’Agence américaine pour le développement international en 2020 ont révélé que 8,2 millions d’Afghans ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence, et 11 millions peuvent être classés comme étant en situation d’insécurité alimentaire.

« Si l’électricité tombe en panne, c’est un vrai problème », a déclaré Thomas Barfield, président de l’American Institute of Afghanistan Studies. « La nourriture est un vrai problème. L’Afghanistan a souffert d’une sécheresse. Il faut nourrir la population.

L’aide alimentaire était principalement l’affaire des ONG et s’assèche rapidement. Les tentatives des talibans, ou l’absence de tentatives, de re-sécuriser ou de fournir que l’aide sera un signal important aux experts quant à leur intérêt à aider leur population.

L’aide internationale est vitale pour cette tâche, mais cela nécessiterait la reconnaissance des gouvernements étrangers, qui pourraient fournir une aide en nourriture ou en eau. La Chine, qui a des intérêts commerciaux et sécuritaires en Afghanistan, a été présentée comme une source potentielle de légitimité. Les talibans pourraient conclure un accord avec la Chine pour leur permettre d’accéder aux minéraux en Afghanistan en échange d’un certain niveau d’aide, a déclaré Barfield.

Mais la Chine, préoccupée par la manière de protéger ses ingénieurs et sa politique consistant à fournir une aide infrastructurelle plutôt qu’humanitaire, comme elle le fait avec le Pakistan, pourrait être réticente à fournir une aide matérielle réelle, a ajouté Barfield. Un autre signal que les talibans sont sérieux au sujet de nourrir la population pourrait être autorisé aux Nations Unies – mais cela nécessiterait un compromis sérieux de leur idéologie anti-occidentale.

La situation de la faim était si grave dans les années 1990 que, dans un rare moment de pragmatisme prévalant sur l’idéologie, les talibans ont autorisé le Programme alimentaire mondial des Nations Unies à entrer à Kaboul. A l’époque, un quart des habitants de Kaboul recevaient du pain de l’ONU ou de la Croix-Rouge. Barfield a déclaré qu’une allocation similaire aujourd’hui serait une reconnaissance de la part des talibans que la fourniture d’une aide de base aux Afghans est une priorité.

« Ils ont besoin de la coopération du monde extérieur », a-t-il déclaré. “Aucun gouvernement afghan ne peut rester au pouvoir s’il laisse son peuple mourir de faim.”

Comment les talibans traitent-ils déjà les femmes ?

Enfin, l’indicateur le plus critique pour savoir si la rhétorique des talibans est réelle ou juste du bout des lèvres à la communauté internationale sera le traitement réservé aux femmes par le groupe.

L’intervention militaire dirigée par les États-Unis au cours des 20 dernières années a un héritage compliqué en ce qui concerne les droits des femmes, comme l’a détaillé Jen Kirby de Vox. Mais au cours des deux dernières décennies, les femmes sont allées à l’école, sont devenues une partie de la main-d’œuvre et ont occupé des postes de pouvoir au sein du gouvernement.

Des rapports existent déjà sur le retour des talibans à leur passé difficile, avec des femmes dans les provinces capturées par les talibans au cours des mois et des années passées étant forcées de quitter leur emploi et étant à nouveau obligées d’être accompagnées d’un parent masculin à l’extérieur de la maison.

Les experts observent pour voir ce que les femmes sont déjà et ne sont pas autorisées à faire.

« Y aura-t-il des femmes au gouvernement ? dit Nomikos. « Y aura-t-il des femmes aux postes de pouvoir ? Les femmes seront-elles autorisées à aller à l’université, à l’école ?

Amiri a déclaré que les talibans fournissent déjà une réponse. Ses contacts sur le terrain disent qu’au fur et à mesure que les talibans ont pris le contrôle de différentes provinces, ils se présentent avec des listes de femmes militantes, de journalistes et de collaboratrices du gouvernement pour harceler et intimider systématiquement leurs familles.

Continuer ces pratiques serait un signe clair que les talibans donnent la priorité à l’idéologie plutôt qu’au pragmatisme. Exclure les femmes de la société serait également révélateur d’un taliban qui n’est pas intéressé par des concessions pour le bien de la gouvernance ou pour maintenir sa population à flot.

« Kaboul, en particulier, ne pourrait pas fonctionner s’ils disaient qu’aucune femme ne pouvait travailler », a déclaré Barfield. “Regardons. Les écoles vont ouvrir ; des bureaux vont ouvrir. Ils vont devoir prendre des décisions, et nous allons pouvoir voir.

« Il y a des femmes médecins », a-t-il poursuivi. « Il y a des gens qui savent comment faire fonctionner le système électrique, le système d’eau. Vous devez adopter une sorte de modus operandi avec ces personnes, car si le système s’effondre, vous êtes en quelque sorte responsable. »

L’absence de compromis pourrait causer des problèmes aux talibans

Comme Kirby l’a expliqué, il y a de réelles pressions sur les talibans pour qu’ils soient plus pragmatiques ; un certain niveau de légitimité internationale est nécessaire pour avoir accès à l’aide dont dépend l’État. Mais en ce moment, Ahmadzai a déclaré que le comportement des talibans indique la création d’un État de sécurité, où l’armée dicte fonctionnellement la société – peu importe ce qu’ils disent publiquement.

« Il pourrait y avoir du travail de développement, nominalement, mais dans les coulisses, [it could likely] être un État sécuritaire qui supprimerait les droits des femmes et des êtres humains, supprimerait les condamnations du système et ne laisserait pas les gens critiquer », a déclaré Ahmadzai.

Mais maintenant que dépend de la monopolisation militaire du contrôle. Quelques jours après le retour des talibans à Kaboul, les Afghans protestaient déjà, brandissant le drapeau du gouvernement et défiant ouvertement le régime taliban, non seulement à Kaboul, mais aussi à Jalalabad et à Khost.

Les experts ont déclaré qu’une résistance armée aux talibans au cours des prochains mois est également possible, en particulier compte tenu des armes dont disposent les chefs de guerre et leurs milices, en fonction de la façon dont les talibans procèdent.

“Cette fois, vous entrez dans la période la plus ouverte et la plus progressiste de l’histoire afghane, et vous allez la fermer”, a déclaré Amiri. “Je ne pense pas que ça se passera très bien.”

Il y a des Afghans, en particulier dans les zones rurales, qui pourraient soutenir ou au moins sympathiser avec l’idéologie des talibans et se méfier de se heurter à un groupe aussi dangereux. De plus, les talibans ont pu aller aussi loin en concluant des accords avec les seigneurs de la guerre – une leçon qu’ils ont tirée de leurs échecs en 2001. Mais si les talibans poursuivent des politiques dévastatrices et que les gens perdent l’accès aux subventions qui leur ont permis de gagner leur vie ou qui les maintenaient en vie, ces accords pourraient être annulés, leur soutien pourrait s’estomper et le pays pourrait sombrer dans la guerre civile, a déclaré Nomikos.

Les talibans doivent décider au cours des prochains mois, alors que les États-Unis partent pour de bon et que l’aide internationale est détournée, s’ils ont réellement l’intention de poursuivre le pragmatisme. Leur niveau d’engagement envers l’amnistie en matière de gouvernance, d’aide et de droits des femmes sera un indicateur de leurs décisions. Et un manque d’adaptation pourrait conduire à leur destruction.

« Les talibans n’ont jamais montré la capacité de gouverner, alors comment allez-vous gérer les attentes de la population ? dit Amiri. « Si vous êtes oppressant et que vous [also] ne peut pas fournir des services et des biens de base, cela ne fonctionnera pas.

Mais les experts ont également mis en garde contre la sous-estimation de la capacité des talibans à gouverner uniquement par la force et la peur – cette erreur de calcul même a sapé les efforts des États-Unis à chaque instant.