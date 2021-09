Comment sauvegarder et réinitialiser votre Samsung Galaxy Watch 4

in

L’une des meilleures fonctionnalités dont les montres intelligentes Samsung ont bénéficié est leur capacité à être entièrement sauvegardées, puis restaurées en cas de problème. Heureusement, il a été intégré à la nouvelle série Samsung Galaxy Watch 4 sous Wear OS 3. Cette fonctionnalité est fantastique car si vous deviez réinitialiser la montre parce qu’elle fonctionnait mal, vous avez peut-être acheté un nouveau téléphone, ou peut-être avez-vous perdu le regarder et en acheter un nouveau – tous vos paramètres peuvent être restaurés grâce à vos sauvegardes. Alors, voici comment sauvegarder la Galaxy Watch 4 afin que vous puissiez être préparé si quelque chose arrive à votre smartwatch bien-aimée.

Comment sauvegarder la Samsung Galaxy Watch 4

Samsung a permis de sauvegarder facilement votre montre en démarrant le processus à partir de votre montre ou du téléphone. Nous allons commencer par lancer le processus à partir de votre montre. Après avoir commencé là-bas, la montre nous déplacera vers le téléphone pour tout terminer. Commençons.

Ouvrez le réglage sur votre montre en glissant vers le bas sur l’écran de la montre et en appuyant sur l’icône d’engrenage (⚙️). Faites défiler vers le bas et appuyez sur Compte et sauvegarde. Sélectionner Sauvegarder les données. Assurez-vous que le bon compte Samsung s’affiche. Si c’est le cas, appuyez sur Afficher sur le téléphone.

Maintenant que nous avons ouvert le bal, passons au téléphone. Vous devriez être dans l’application Galaxy Wearable sur votre téléphone et voir Compte et sauvegarde en haut de votre écran. Si tel est le cas, passez à l’étape 4. Sinon, le transfert de la montre à votre téléphone a peut-être eu un problème, mais ne vous inquiétez pas, commencez à l’étape 1 ci-dessous et nous effectuerons votre sauvegarde en un rien de temps.

Ouvrez le Application portable Galaxy sur votre téléphone. Appuyez sur Paramètres de la montre. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Compte et sauvegarde. Vérifiez que le compte Samsung est correct. Si c’est le cas, appuyez sur Sauvegarder les données. Sélectionnez les options que vous souhaitez sauvegarder, appuyez sur Démarrer.

Il peut être judicieux de sauvegarder automatiquement votre montre afin que vous disposiez du lot de données le plus récent au cas où vous auriez besoin de la restaurer. Si vous souhaitez le faire, revenez à l’étape 4, vous pouvez activer la sauvegarde automatique en appuyant sur la bascule. Cette page est également l’endroit où vous pouvez choisir de restaurer les paramètres de votre montre ou de supprimer les données passées.

Comment réinitialiser la Samsung Galaxy Watch 4

Comme je l’ai mentionné précédemment, la sauvegarde de vos données est une bonne idée si vous perdez votre montre, si vous achetez un nouveau téléphone et souhaitez utiliser la montre avec, ou si vous devez réinitialiser votre montre. Parfois, la réinitialisation d’une montre est effectuée parce que vous vous en débarrassez et que vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre ait vos informations. D’autres fois, cela peut être dû au fait que l’appareil fonctionne mal, et recommencer à zéro peut parfois aider à résoudre ces problèmes. Voici comment réinitialiser votre Galaxy Watch 4.

Ouvrez le réglage sur votre montre en glissant vers le bas sur l’écran de la montre et en appuyant sur l’icône d’engrenage (⚙️). Faites défiler vers le bas et appuyez sur Compte et sauvegarde. Sélectionner Réinitialiser. Lisez cette clause de non-responsabilité, afin que vous sachiez clairement ce qui va se passer. Si vous l’êtes, appuyez sur Réinitialiser.

Votre montre commencera le processus de suppression de toutes vos données de l’appareil et de restauration de tous les paramètres tels qu’ils étaient lorsque vous avez ouvert la boîte pour la première fois. S’il s’agit d’une montre que vous conserverez et que vous souhaitez y remettre vos informations, restaurez simplement les informations mentionnées ci-dessus après l’avoir couplée à votre téléphone.

Les montres intelligentes Samsung Galaxy Watch 4 sont d’excellents éléments matériels et peuvent faire beaucoup de choses. Parfois, avec un appareil doté de tant d’options, il peut être intimidant de savoir par où commencer. Pour vous aider si vous êtes nouveau sur la montre ou si vous l’utilisez depuis un certain temps et que vous voulez être sûr de ne rien manquer, nous avons une liste utile des huit premières choses à faire sur votre nouvelle Galaxy Watch 4 .

