Comment sauvegarder et restaurer vos messages WhatsApp avec Google Drive

Peut-être que vous aimez utiliser WhatsApp pour le travail, car c’est l’une des meilleures applications de messagerie sur le marché. D’un autre côté, c’est peut-être juste un moyen pratique (et gratuit !) de rester en contact avec des amis. Quoi qu’il en soit, vous avez probablement des messages et des médias assez importants, et ce serait dommage que tout disparaisse soudainement. C’est pourquoi c’est une excellente idée de sauvegarder vos messages, photos et vidéos. Voici comment procéder à l’aide de Google Drive.

Comment sauvegarder entre Android et iPhone

Si vous envisagez de passer d’Android à iPhone et que vous souhaitez emporter vos messages WhatsApp avec vous, vous n’avez pas de chance.

Lorsque vous sauvegardez WhatsApp sur votre téléphone Android, vous sauvegardez sur Google Drive. L’application Android WhatsApp utilise Google Drive pour sauvegarder et restaurer. L’application iOS utilise iCloud pour faire les deux.

Même si vous disposez de l’application iOS Google Drive, vous ne pourrez toujours pas restaurer vos fichiers Android WhatsApp de cette façon. En effet, iOS WhatsApp ne communiquera qu’avec iCloud. Cela dit, vous pouvez utiliser certaines applications tierces, bien que nous ne les ayons pas vérifiées et que nous ne leur fassions pas confiance avec nos données privées.

Comment sauvegarder vos discussions WhatsApp sur Google Drive

Heureusement, WhatsApp sauvegarde et enregistre quotidiennement vos messages dans la mémoire de votre téléphone. Cependant, en fonction de vos paramètres, vous pouvez également sauvegarder vos discussions sur Google Drive. De cette façon, juste au cas où vous devriez supprimer WhatsApp de votre téléphone, vos messages seront en sécurité. Assurez-vous simplement de sauvegarder les choses avant de désinstaller l’application.

Google Drive est un excellent moyen de sauvegarder tous vos messages WhatsApp. Vous pouvez passer d’un téléphone Android à un téléphone Android, et vous pourrez faire suivre vos messages et vos médias partout où vous allez. C’est aussi un peu d’assurance supplémentaire au cas où WhatsApp déciderait un jour de tomber en panne de manière irréparable et que vous deviez le désinstaller et le réinstaller. Voici comment effectuer une sauvegarde avec Google Drive :

Lancer WhatsApp sur votre téléphone Android. Appuyez sur le icône de menu en haut à droite de l’écran. Ce sont les trois points verticaux. Robinet Paramètres.

Robinet Discussions.

Source : Android Central Tap Sauvegarde de chat.

Robinet Sauvegarder sur Google Drive pour choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez sauvegarder vos chats (nous choisissons Quotidien pour cet exemple).

Source : Android Central Appuyez sur le bouton Compte google vous voulez sauvegarder. Robinet Permettre. Robinet Inclure des vidéos si vous souhaitez sauvegarder des vidéos.

Robinet Sauvegarder pour lancer votre première sauvegarde.

Source : Android Central

Maintenant que tout est sauvegardé, vous pourrez restaurer vos discussions à chaque fois que vous réinstallerez WhatsApp, quel que soit l’appareil. Notez que chaque fois que vous sauvegardez sur Google Drive, WhatsApp sauvegarde également dans la mémoire interne de votre téléphone, ce qui signifie que cela prendra de l’espace. Cependant, si vous avez une application de gestion de fichiers préinstallée ou comme ES File Explorer, vous pourrez entrer et faire de la place si vous en avez besoin.

Il peut être prudent de brancher votre téléphone lors de la sauvegarde, car la première sauvegarde peut prendre un certain temps, en fonction de la taille de vos discussions. La belle chose est que chaque sauvegarde que vous effectuez après la première est incrémentielle, ce qui signifie qu’elle s’ajoutera à la sauvegarde actuelle au lieu de tout effacer et de recommencer ou d’ajouter une sauvegarde complète sur l’ancienne, prenant moins de place.

Comment restaurer les discussions WhatsApp à partir d’une sauvegarde Google Drive

Tout est sauvegardé. Super! Vous avez changé de téléphone ou avez dû réinstaller WhatsApp. Pas si bien. Maintenant, comment récupérer toutes vos discussions ? Voici comment!

Lancer WhatsApp depuis votre écran d’accueil ou le tiroir d’applications. Robinet Acceptez et continuez. Entrez votre numéro de téléphone pour le vérifier. Robinet Prochain.

Robinet d’accord.

Source : Android Central Tap Continuer. Robinet Restaurer. Entrez votre Nom.

Robinet Prochain.

Source : Android Central

Vous pouvez désormais accéder à vos discussions WhatsApp sur n’importe quel téléphone Android sur lequel WhatsApp est installé. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter. Donc, si vous souhaitez déplacer vos données WhatsApp d’un téléphone à un autre, suivez les étapes ci-dessus.

Sauvegardez tout

Conserver une copie de vos messages privés, photos et autres données dans le cloud est un moyen sûr de conserver vos données sauvegardées. Même si votre appareil tombe en panne ou si Internet est coupé, vous pourrez sûrement accéder à vos données depuis un autre endroit avec une connexion Internet solide. Nous vous recommandons d’utiliser l’un des meilleurs services de stockage en nuage pour une sécurité maximale.

Si vous êtes paranoïaque à l’idée de perdre votre compte de stockage cloud, nous vous recommandons fortement de configurer un stockage connecté au réseau hors ligne pour votre maison. Notre expert NAS résident, Harish Jonnalagadda, suggère d’obtenir l’un des meilleurs systèmes NAS pour un usage personnel, en particulier quelque chose de Synology. Si vous êtes un débutant, notre guide vous guidera à travers les étapes de configuration d’un serveur NAS pour stocker vos fichiers multimédias.

