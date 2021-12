Comment sauvegarder vos SMS sur Android

Une grande partie du monde est passée du SMS, mais c’est toujours l’une des méthodes d’envoi de messages les plus populaires aux États-Unis. C’est une exigence malheureuse ici pour beaucoup, et il est toujours donné que c’est la solution de repli pour toutes les discussions RCS que vous pourriez déjà avoir. Et si vous êtes du genre à thésauriser les données, vous souhaiterez peut-être conserver ces messages SMS pour référence ultérieure, soit dans un stockage à froid, soit dans un format facilement accessible. Mais même les apporter avec vous d’un appareil à l’autre n’est pas si difficile, et nous sommes heureux de vous expliquer les différentes manières de le faire.

Bien sûr, les Pixels de Google (et la plupart des autres téléphones de nos jours) incluent une sauvegarde SMS intégrée, ainsi qu’un outil pendant le processus de configuration pour migrer les messages vers un nouveau téléphone, alors couvrons cela en premier.

Sauvegarde SMS intégrée à Android

Galerie d’images (1 images)

Les pixels ont une sauvegarde SMS automatique.

Les téléphones Google Pixel prennent en charge la restauration des sauvegardes depuis Android 8.1, ce qui vous permet de transférer automatiquement les données clés de votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone (y compris les messages SMS) après la configuration initiale. Malheureusement, ce n’est pas un processus manuel comme les autres éléments de cette liste. Il n’est disponible que lors de la configuration initiale ou si l’écran « Terminer la configuration » s’affiche ultérieurement en haut de votre panneau de configuration. Appuyez sur ce bouton « Terminer la configuration » et il effectuera la même manœuvre de restauration que lors de la configuration initiale, qui peut inclure la restauration des messages SMS précédemment sauvegardés à partir de vos appareils.

Les données proviennent des sauvegardes automatiques d’Android et sont stockées sur Google Drive. Même s’il y a une marque Google One attachée à certains endroits, vous n’avez pas besoin de payer un centime (sauf si vous manquez de stockage Drive pour d’autres raisons). Vous pouvez afficher les sauvegardes (mais pas leur contenu) via les applications Google Drive ou Google One Android, et le processus de sauvegarde dans son ensemble peut être déclenché manuellement dans Paramètres (généralement Paramètres -> Système -> Sauvegarde, mais vous pouvez également simplement rechercher pour « Sauvegarde ».). Les sauvegardes SMS créées de cette manière ne peuvent pas être facilement copiées ou déplacées ailleurs, comme avec les applications dédiées, et elles n’incluent pas les médias MMS.

Affichage de la liste des sauvegardes automatiques dans Google Drive.

Le système intégré est utile et automatique, mais sans moyen de déclencher manuellement le processus de restauration ou d’afficher le contenu sauvegardé, son utilité est limitée. Par exemple, vous ne pouvez pas lire ces messages hors de l’appareil et vous ne pouvez pas les enregistrer à long terme – les sauvegardes finissent par expirer dans Google Drive. Dans de tels cas, ce système automatique peut ne pas répondre à vos besoins, mais il existe des alternatives.

Il existe de nombreuses applications individuelles pour sauvegarder et restaurer vos messages SMS, mais aux fins de cette discussion, nous ferons référence à deux applications gratuites bien connues et de haute qualité que nous avons couvertes dans le passé : SMS Backup+ et Sauvegarde et restauration SMS. Ils vous permettent tous les deux de sauvegarder et de retirer vos messages avec un peu plus de contrôle que le système de stock, mais chacun est adapté à un cas d’utilisation légèrement différent.

Sauvegarde SMS+

Galerie d’images (1 images)

Libellé SMS dans Gmail.

Si vous souhaitez surtout conserver vos messages quelque part (sans nécessairement y avoir accès localement), alors SMS Backup+ est probablement votre meilleur choix. L’application est open source et vous permet de sauvegarder automatiquement vos SMS, MMS et l’historique des appels sur votre compte Gmail, en y présentant vos messages sous une étiquette « SMS » pratique, présentée au même format que les conversations par e-mail, accessible partout via téléphone, ordinateur ou tablette.

Galerie d’images (1 images)

Messages SMS en mode conversation sur Gmail.

L’application est gratuite avec des achats intégrés, et bien qu’il y ait eu un écart de quelques années dans les mises à jour, elle est toujours restée fonctionnelle pendant cette période (même si elle a l’air un peu datée). Alors que la dernière mise à jour a eu lieu en 2018, l’application est à nouveau toujours fonctionnelle à ce jour, pour la plupart. Google a supprimé l’accès/la connexion facile à l’API Gmail pour l’application avant ladite mise à jour de 2018, la configuration est donc un peu plus fastidieuse maintenant.

Quelques personnes ont rencontré des problèmes avec la synchronisation IMAP dans la version stable de SMS Backup+, donc si vous rencontrez ces problèmes, assurez-vous de récupérer la dernière version bêta de l’application à la place – l’interface utilisateur entourant le processus d’installation est légèrement différente, mais vous devrez entrer les mêmes données que celles décrites ici.

Activer IMAP dans Gmail.

Tout d’abord, quelques préparatifs : vous devrez retourner Gmail pour autoriser l’accès IMAP. L’option est accessible depuis l’icône de rouage Paramètres sur le site Web de Gmail dans le coin -> Voir tous les paramètres -> Transfert et POP/IMAP. Là, sélectionnez « Activer IMAP » et cliquez sur « Enregistrer les modifications » en bas de l’écran.

Paramétrage des mots de passe d’application dans votre compte Google.

Nous allons maintenant créer un mot de passe d’application pour SMS Backup+. Accédez à security.google.com et sélectionnez « Mots de passe d’application ». Vous serez invité à vous reconnecter.

Création d’un mot de passe d’application avec un nom personnalisé (ci-dessus et ci-dessous).

Sur l’écran suivant, il y a une paire de listes déroulantes pour catégoriser le mot de passe d’application que vous êtes sur le point de créer. Sélectionnez « Autre » dans la liste déroulante la plus à gauche et attribuez à ce mot de passe un nom descriptif tel que « Sauvegarde SMS + » afin que vous sachiez à quoi il sert si vous le voyez plus tard.

Cliquez sur Générer.

Le mot de passe de l’application généré.

Google vous donnera un mot de passe à seize caractères généré aléatoirement. Notez-le, mais traitez-le avec autant de soin que votre mot de passe normal. Ne l’écrivez pas sur un post-it et collez-le sur votre moniteur ou copiez-le sur Google Drive/Keep. C’est un mot de passe qui donne accès à votre compte Google sans la sécurité de l’authentification à deux facteurs, traitez-le comme tel.

Configuration de SMS Backup+ pour IMAP.

Une fois que vous avez votre mot de passe pour SMS Backup+, installez l’application, lancez-la et passez devant les écrans de journal des modifications et d’autorisation (en accordant leurs demandes) pour accéder à l’application principale. Là, vous pouvez ignorer le commutateur « Connect », car il utilise les anciennes API Gmail, qui sont cassées pour l’application. Au lieu de cela, vous devrez appuyer sur « Paramètres avancés », puis sur « Serveur IMAP personnalisé ».

Galerie d’images (1 images)

Paramètres IMAP dans SMS Backup+.

Cela vous amène au processus de configuration IMAP. À partir de là, appuyez sur « Authentification » et sélectionnez « Texte brut », ce qui vous permettra de saisir vos propres informations. La plupart des paramètres par défaut devraient être corrects, il n’y a donc que quelques modifications à apporter, mais comme les paramètres peuvent parfois être erronés, nous nous assurerons qu’ils sont tous configurés avant d’avoir terminé.

Appuyez sur « Adresse du serveur » et définissez-le sur imap.gmail.com:993 et ​​appuyez sur « OK » pour que l’application sache où se connecter, même si le paramètre par défaut devrait fonctionner. Appuyez ensuite sur « Nom d’utilisateur » et entrez votre adresse Gmail (c’est-à-dire, someguy@gmail.com). Appuyez maintenant sur « Mot de passe » et entrez le mot de passe de l’application que nous avons généré auparavant, sans espace. Appuyez sur « OK » lorsque vous avez terminé. Vérifiez maintenant que le paramètre de sécurité est défini sur « TLS ». Cela devrait être par défaut, mais il vaut mieux être sûr.

Galerie d’images (1 images)

Sauvegarde des messages dans SMS Backup+.

Une fois que vous avez terminé avec tout cela, revenez à l’écran principal de l’application et les sauvegardes devraient fonctionner, bien que la section « Connecter » pour se connecter à un compte Gmail soit désormais grisée, car nous utilisons la solution de contournement IMAP. Appuyez sur le bouton « Sauvegarder » maintenant devrait déclencher une sauvegarde avec succès.

Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez que vous avez suivi précisément les étapes ci-dessus, que IMAP est activé dans Gmail, que la sécurité de connexion dans SMS Backup+ est définie sur TLS et que l’adresse du serveur (imap.gmail.com:993 ) est configuré.

Vous pouvez configurer l’application pour qu’elle sauvegarde automatiquement les messages avec un calendrier configurable via la case à cocher « Sauvegarde automatique » et les paramètres associés. J’ai toujours trouvé que les paramètres par défaut, qui sauvegardent les messages entrants toutes les minutes et les messages sortants toutes les deux heures, étaient parfaits. Les données utilisées par l’application sont assez minimes, mais si vous êtes concerné, vous pouvez la configurer pour qu’elle effectue uniquement des sauvegardes sur Wi-Fi. Il est également capable de diffuser une intention au moment de la sauvegarde pour l’intégration d’applications tierces.

Pour vous assurer que le processus de sauvegarde continue de fonctionner correctement en arrière-plan, exemptez l’application de toute mesure d’économie de batterie et, sur Android 12 et versions ultérieures, assurez-vous que l’application ne perd pas ses autorisations lorsque vous ne l’ouvrez pas activement pendant des mois à la fois. Vous recevrez une notification système une fois ou si cela se produit, alors soyez à l’affût.

Le processus de sauvegarde pour SMS Backup+ est assez lent, en particulier sur IMAP, mais comme les messages n’ont vraiment besoin d’être sauvegardés qu’une seule fois – et puisque cela peut être fait au fur et à mesure qu’ils arrivent sans même que vous vous en rendiez compte – ce n’est pas vraiment un problème. Cependant, c’est beaucoup plus préoccupant si vous prévoyez d’utiliser le système pour migrer entre les appareils, car le processus de restauration prend beaucoup de temps.

En fait, si telle est votre intention, il existe une autre application dans ce guide qui pourrait vous convenir un peu mieux.

Sauvegarde et restauration SMS

SMS Backup & Restore a changé de mains plusieurs fois au cours de l’histoire récente. Il a été acheté par Carbonite et vendu plus tard à SyncTech. Mais rien de tout cela n’a vraiment d’importance, c’est juste une bonne application gratuite financée par la publicité pour exporter des messages SMS et MMS dans un seul fichier.

Au premier lancement, SMS Backup & Restore propose un petit guide qui explique quelles autorisations il doit demander et pourquoi, à quel moment il demande l’ensemble du paquet à la fois avant de vous jeter sur l’écran principal.

Processus de configuration de la sauvegarde dans SMS Backup & Restore.

Le processus de sauvegarde manuelle est simple. Appuyez simplement sur « Configurer une sauvegarde » et suivez les instructions. Assurez-vous d’aller dans le menu avancé et de sélectionner des conversations individuelles si vous ne voulez pas que tout soit enregistré.

Il vous demande ensuite où vous souhaitez stocker la sauvegarde, avec des options d’intégration pour Google Drive, Dropbox, OneDrive et le stockage local. Sélectionnez ce qui fonctionne pour vous. Par exemple, Google Drive est pratique si vous conservez la sauvegarde en tant qu’archive statique, tandis que le stockage local peut être utile si vous flashez une nouvelle ROM, etc.

Le processus de configuration de la sauvegarde s’est poursuivi.

Vous pouvez également configurer des sauvegardes planifiées, les anciens fichiers étant automatiquement supprimés. Mais sans l’avantage des changements deltas/incrémentiels, il y a quelques inconvénients. Ces fichiers de sauvegarde peuvent devenir assez volumineux si vous avez suffisamment de MMS ou quelques dizaines de milliers de messages SMS, et des sauvegardes régulières peuvent graver des données.

Honnêtement, je trouve l’application plus adaptée aux sauvegardes ou aux migrations ponctuelles qu’aux programmes réguliers, en particulier par rapport à SMS Backup+, mais l’option est là si vous en avez besoin.

Galerie d’images (1 images)

Une fois que vous avez configuré les choses comme vous le souhaitez, appuyez sur « Sauvegarder maintenant » et c’est parti. Un énorme avantage : par rapport à SMS Backup+, il est nettement plus rapide, à la fois en ce qui concerne le processus de sauvegarde lui-même et la configuration.

Processus de restauration dans SMS Backup & Restore.

Si vous souhaitez restaurer ces sauvegardes sur un autre appareil, balayez depuis le bord gauche pour afficher le menu de navigation et sélectionnez « Restaurer », ou vous pouvez utiliser l’option « Transférer » qui envoie des fichiers d’une application à l’autre via Wi- Fi direct. Si vous effectuez une restauration avec un fichier local, assurez-vous qu’il a été copié sur l’appareil.

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, le processus de retrait des messages est simple et l’application se fera un plaisir de vous aider à localiser la bonne sauvegarde sur le stockage interne ou dans le cloud.

Galerie d’images (1 images)

SMS Backup & Restore a un peu plus de fonctionnalités que ce que j’ai explicitement décrit ici, comme la possibilité d’effectuer et de maintenir des sauvegardes planifiées. Mais, personnellement, je trouve que les avantages du stockage Gmail, de l’affichage des conversations et des sauvegardes individuelles dans SMS Backup+ sont une meilleure solution pour ce cas d’utilisation spécifique. Avec les tailles de sauvegarde plus grandes et aucun moyen facile de les afficher en ligne, SMS Backup & Restore est plus adapté aux sauvegardes ou aux migrations ponctuelles, à mon avis.

Pour nos lecteurs non basés aux États-Unis, je ne serais pas surpris que le sujet des sauvegardes SMS soit traité avec un peu d’humour, mais c’est une nécessité malheureuse ici. Le RCS est peut-être l’avenir, mais il existe encore des pièges et des incompatibilités multiplateformes qui rendront le SMS pertinent pendant longtemps ici.

