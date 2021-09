Google One est sans doute notre préféré parmi les meilleurs services cloud. L’une des raisons pour lesquelles nous l’aimons tant est qu’il peut sauvegarder votre téléphone Android et conserver une copie cryptée dans le cloud. De cette façon, si quelque chose arrive à votre téléphone, vous pouvez facilement restaurer une copie sur un autre appareil.

Une sauvegarde sur Google One contient les données de l’application, l’historique des appels, les contacts, les paramètres, les messages SMS et MMS, les images et les vidéos. Les sauvegardes peuvent être exécutées manuellement ou configurées pour s’exécuter automatiquement. Nous vous montrerons comment configurer des sauvegardes automatiques et comment sauvegarder une seule fois. Pour commencer, téléchargez et installez l’application Google One.

Comment sauvegarder votre téléphone et vos données Android avec Google One

Pour créer une sauvegarde de votre téléphone, vous devez d’abord vous assurer que toutes les données que vous souhaitez sauvegarder seront sauvegardées.

Ouvrez l’application Google One. Robinet Espace de rangement. Faites défiler jusqu’à Sauvegarde de l’appareil

Il existe trois catégories de données à sauvegarder : Données de l’appareil, Messages multimédias, et Photos et vidéos. Chaque catégorie sera étiquetée désactivé ou au. Si les paramètres sont là où vous le souhaitez, vous n’avez rien d’autre à faire. Si les paramètres ne sont pas corrects, appuyez sur Paramètres de sauvegarde. Chaque catégorie aura une bascule, avec Sauvegarder à l’aide de données mobiles. Une fois que tout est configuré, appuyez sur le flèche arrière pour enregistrer vos paramètres. Vous pouvez également appuyer sur Sauvegarder maintenant pour sauvegarder vos paramètres immédiatement.

Une fois que tout est configuré, vos données seront sauvegardées périodiquement, environ toutes les huit heures. Dans les paramètres de sauvegarde, vous pouvez autoriser le téléchargement des sauvegardes à l’aide de données mobiles si vous le souhaitez. Selon votre forfait de données, ce n’est pas recommandé.

Dois-je utiliser Google One pour sauvegarder mon téléphone ?

Vous pouvez consulter la liste des données sauvegardées et vous demander quelle est la différence entre une sauvegarde Google One et les sauvegardes naturelles que vous créez en utilisant les services Google. Par exemple, si vous enregistrez vos contacts dans Gmail, ils sont déjà sauvegardés. De même, si vous utilisez Google Photos, vos photos et vidéos sont déjà sauvegardées. Il y a plusieurs réponses à cette question.

La première réponse est, tout simplement, qu’il y a peu de différence entre eux. Par exemple, les photos et vidéos Google One sont sauvegardées à l’aide du service Google Photos. Le service de sauvegarde Google One consolide tous les paramètres de sauvegarde en un seul emplacement.

Les sauvegardes Google One conservent plus de données que les autres services Google indépendamment. En plus des photos, vidéos, contacts et messages, Google One couvre également les données des applications, les paramètres et l’historique des appels. Avoir tout cela au même endroit n’est que la cerise sur le gâteau. De plus, si quelqu’un n’utilise pas un service Google particulier, Google One capturera toujours ces données dans la sauvegarde. C’est donc votre guichet unique global pour les sauvegardes.

Découvrez l’Android de Google

Google Pixel 5a5G

Sauvegarder Google avec Google

Le dernier téléphone milieu de gamme de Google est le Pixel 5a5G. Il s’agit essentiellement d’une combinaison du Pixel 4a5G et du Pixel 5. Vous obtenez toutes les qualités de Pixel, avec une batterie plus grosse en bonus. Vous obtenez un Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, et vous pouvez l’obtenir dans la couleur de votre choix tant qu’il est noir.