Comment sauver l’écume grâce au retour de la PS5 après une nouvelle mise à jour

Capture d’écran : Housemarque

Housemarque a finalement eu pitié des joueurs de son jeu de tir de science-fiction difficile Returnal la semaine dernière et a ajouté une fonction de suspension dans la mise à jour 2.0. Maintenant, les joueurs ont trouvé un moyen de le transformer en un exploit de sauvegarde complet.

Les joueurs voulaient un moyen de sauvegarder leur jeu dans Returnal depuis son lancement en avril dernier, et l’option « Suspendre le cycle » récemment ajoutée est une demi-mesure qui s’arrête juste avant d’accorder cette demande de longue date. Les gens n’ont plus à laisser leur jeu en mode suspension sur la PS5 entre les sessions de jeu (ce qui souvent ne fonctionnait pas), mais afin de préserver l’approche rogue-lite du jeu, dès qu’ils reprennent un cycle, leurs données de suspension précédentes sont immédiatement supprimé du système.

Pas du cloud, cependant. Les joueurs ont immédiatement commencé à émettre des hypothèses après la mise à jour pour savoir si les sauvegardes dans le cloud pouvaient fournir une solution de contournement, et bien sûr, il existe un moyen de transformer efficacement l’option de suspension du cycle de Returnal en un état de sauvegarde non officiel. Comme l’a souligné l’écrivain Inverse Joseph Yaden, tout ce que les joueurs ont à faire est de suspendre le jeu, de télécharger ces données de sauvegarde sur le cloud, puis de reprendre le jeu et de continuer. Lorsqu’ils meurent, au lieu de recommencer, ils peuvent télécharger leur ancien fichier et le reprendre là où ils étaient auparavant.

Je l’ai essayé. Ça marche. Et je suis au paradis.

C’est fastidieux, mais une aubaine pour les joueurs toujours coincés dans le premier biome de Returnal, et en effet pour ceux qui ont eu du mal à battre le jeu, malgré des dizaines d’heures.

Personnellement, je pense que les fichiers de sauvegarde sont géniaux, et plus de jeux devraient y revenir. Deathloop ne les utilise pas non plus, pas plus que Far Cry 6. Les résultats peuvent être plus suspensifs et immersifs, mais ils peuvent aussi être beaucoup moins amusants, et parfois carrément chiants.

Heureusement, quiconque veut jouer à Returnal sans seconde chance, comme le voulait Housemarque, le peut toujours. Tout le monde y gagne.