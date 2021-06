Comment sauver l’IBC du NCLT

Dans l’intervalle, des tribunaux supplémentaires peuvent être ajoutés aux NCLT qui connaissent un trafic IBC important, comme Mumbai et Delhi.

Le succès du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) repose sur trois piliers institutionnels : les professionnels de l’insolvabilité, l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI, l’organisme de réglementation de l’insolvabilité) et les tribunaux d’insolvabilité (National Company Law Tribunals, ou NCLT). Alors que les professionnels de l’insolvabilité et l’IBBI ont admirablement réussi à résoudre rapidement les gros comptes en difficulté, il s’agit de la troisième trame du triptyque, à savoir les NCLT, dont le fonctionnement a été décevant.

L’IBC prévoit un délai strict pour l’achèvement du processus d’insolvabilité, mais une fois qu’un plan de résolution est ratifié par le comité des créanciers, il doit être approuvé par le NCLT. Malheureusement, il y a eu des retards excessifs à la NCLT, principalement en raison d’une application incohérente de la loi, d’un manque de capacité institutionnelle et de la tendance à traiter des affaires frivoles par des promoteurs et des créanciers mécontents. Des mesures correctives urgentes sont nécessaires pour préserver l’efficacité du processus d’insolvabilité.

Tribunal de l’insolvabilité dédié

Le NCLT entend les affaires relevant de l’IBC ainsi que de la Loi sur les sociétés, tandis que le NCLAT (le tribunal d’appel) est également le forum contre les ordonnances de la Commission de la concurrence de l’Inde. Le gouvernement peut soit désigner certaines salles d’audience des NCLT uniquement pour les affaires IBC, soit établir un tribunal distinct pour les affaires relevant de la Loi sur les sociétés. Dans l’intervalle, des tribunaux supplémentaires peuvent être ajoutés aux NCLT qui connaissent un trafic IBC important, comme Mumbai et Delhi.

Pétitions frivoles

La Cour suprême a statué de manière concluante sur des questions litigieuses en vertu de l’IBC telles que la suprématie de la sagesse commerciale des créanciers financiers, le statut subordonné des créanciers opérationnels et l’interdiction de la participation des promoteurs. Malheureusement, le NCLT continue de recevoir des pétitions remettant en cause des positions arrêtées. Il est courant de trouver des ordonnances à contre-courant rendues pour des motifs émotionnels dépourvus de raisonnement juridique qui défient les dispositions légales et les ordonnances de la Cour suprême.

Les décisions erronées sont annulées par des bancs exigeants de la NCLAT et de la Cour suprême, mais le processus d’appel prend du temps. Le NCLT doit rejeter les affaires frivoles au seuil sans consacrer un temps judiciaire limité aux plaidoiries et aux audiences. Les règles de procédure peuvent être modifiées pour permettre aux NCLT de rejeter sommairement les dépôts sans fondement.

Délais d’approbation des plans de résolution

L’IBC est conçu pour faire de l’approbation d’un plan de résolution par les NCLT un exercice de « cocher la case » sans exercer de pouvoir discrétionnaire sur les publicités du plan. Cependant, les NCLT entendent régulièrement les objections aux états financiers des plans de résolution déposées par des promoteurs et des créanciers mécontents jusqu’à plusieurs mois après qu’un plan de résolution a atteint le NCLT. La loi devrait prévoir une fenêtre limitée pour déposer des objections au plan de résolution, et si la NCLT prend un temps déraisonnable pour approuver un plan, elle doit soumettre un rapport à la NCLAT, justifiant le retard.

Nomination des juges

Le tribunal NCLT comprend un membre judiciaire et technique. L’écrasante majorité des membres de la magistrature sont issus des instances judiciaires inférieures, par opposition aux Hautes Cours. La présence d’un juge de la Haute Cour présente plusieurs avantages. Premièrement, ils ont plus de poids devant des conseils influents qui ont plus de mal à obtenir des allégements pour des motifs fragiles. Deuxièmement, ils possèdent une plus grande expérience dans le traitement de litiges commerciaux importants et complexes. Enfin, leur stature leur permet de mieux orienter les membres techniques dépourvus d’expérience judiciaire et/ou juridique. Par conséquent, les membres judiciaires doivent être exclusivement nommés parmi le groupe de juges de la Haute Cour en exercice et à la retraite.

La charge de travail projetée des NCLT est susceptible d’augmenter. La RBI prédit que le ratio NPA brut pour les banques pourrait grimper à 14,8 % d’ici septembre 2021 en cas de stress sévère. En mars, la Cour suprême a levé le moratoire sur la reconnaissance des APM. Bientôt, les banques seront confrontées à un déluge de créances douteuses pour la résolution desquelles elles se tourneront vers les NCLT. La Cour suprême a également confirmé les dispositions relatives à la faillite des garants personnels et le forum pertinent pour leur procédure de faillite est également le NCLT. À ce stade, nous avons besoin d’un tribunal de commerce qui garantit certains délais et des résultats prévisibles. L’échec de la réforme de la NCLT va saigner le secteur bancaire et mettre à genoux la réforme phare du gouvernement.

L’auteur est juriste d’entreprise et associé chez AZB & Partners. Les vues sont personnelles

