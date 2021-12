Comment savoir combien vous avez regardé cette année

C’est à nouveau cette période de l’année, où tout le monde devient nostalgique et réfléchi à l’année que nous avons eue et où tout « emballé » sort. Nous avons Spotify Wrapped pour l’année et vous pouvez déterminer combien vous avez dépensé en plats à emporter avec Deliveroo Wrapped – mais il est maintenant temps pour le plus révélateur de tous, en présentant votre Netflix Wrapped 2021.

Oui, il est temps de voir combien de temps vous avez passé au lit, à manger des chips et à regarder des conneries. Combien de jours, d’heures et de secondes avez-vous perdus à regarder la télé-réalité, des drames et des films Netflix trash sans aucune intrigue ? Oui, de temps en temps, vous pouvez regarder un vrai crime plus captivant ou un film documentaire éducatif – mais n’essayons pas de mentir sur la majorité des choses que vous regardez là-bas.

Voici un guide étape par étape sur la façon de découvrir votre Netflix Wrapped pour 2021. Préparez-vous à vous sentir très, très vu.

Comment trouver votre Netflix Wrapped pour 2021 :

• Tout d’abord, vous devez être sur Google Chrome et vous rendre sur le Chrome Store pour télécharger l’extension ici.

• Une fois que vous avez téléchargé l’extension, dirigez-vous vers Netflix et cliquez sur l’icône de l’extension (elle devrait être en haut à droite de votre écran, à côté de la barre d’URL – si vous avez beaucoup d’extensions téléchargées, cliquez sur la petite icône en forme de puzzle et toutes vos extensions apparaissent et vous y trouverez Netflix Wrapped 2021).

• Appuyez ensuite sur Démarrer et laissez-le faire son travail. Le processus est très simple, mais cela prend un peu de temps, alors soyez patient – si vous avez passé des centaines d’heures à regarder Netflix, c’est beaucoup de données à passer !

• Il vous sera alors présenté le nombre d’heures, de jours et de secondes que vous avez passés à regarder Netflix cette année. Il vous donne également une ventilation du temps que vous avez passé sur Netflix par mois, donc quels mois vous avez passé le moins et le plus de temps à regarder Netflix. Vous obtenez également un petit tableau des jours de la semaine où vous regardez le plus Netflix et des notes que vous avez tendance à choisir. Enfin, vous obtenez une ventilation de votre visionnage par genre.

• Si vous souhaitez revoir vos données plus tard, cliquez à nouveau sur l’extension. Cela ne prend plus tout le temps de chargement, vos données apparaissent presque instantanément.

Voici le lien vers l’extension Chrome Store Netflix Wrapped 2021 à télécharger.

Prendre plaisir!

