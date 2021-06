Comment savoir si je suis toxicomane ?

21/06/2021 à 12:26 CEST

Pendant longtemps, en l’absence de nouvelles recherches scientifiques, les addictions ont été entouré de stéréotypes très nocif. Aujourd’hui, nous savons aussi ils visent de l’American Association for Addiction Medicine, c’est-à-dire “une maladie primaire et chronique de la récompense cérébrale, de la motivation, de la mémoire et des circuits associés“dans lequel la génétique joue un rôle très important. Ainsi, et comme pour le reste des gènes de notre génome, ils peuvent être activés ou désactivés par la manière et l’environnement dans lesquels nous vivons. Mais comment pouvons-nous identifier que nous sommes dépendants ?

De CC Addictions, la clinique de réadaptation et de désintoxication de Madrid, exposer une série de symptômes présentés par les personnes qui souffrent d’addiction. Un désir de consommer si intense qu’on ne peut penser à autre chose, comme la nécessité de garantir la disponibilité de la drogue, comme l’abandon des responsabilités et des activités oisives dues à la consommation, comme la persévérance de la consommation malgré le fait qu’elle cause des dommages évidents pour vous-même et vos relations, comme avoir besoin d’une dose plus élevée à chaque fois pour profiter des effets ou comme ne pas arrêter.

Mais pas les seuls. Il y a d’autres indices. Un très éclairant consiste à ressentir un ou plusieurs symptômes de sevrage en essayant d’arrêter ou de réduire. De plus, dépenser des sommes d’argent supérieures à ce que nous pouvons nous permettre pour acheter de la drogue ou faire des activités imprudentes telles que la conduite sous l’influence sont également des signes évidents de dépendance. Cependant, il est essentiel de regarder l’ensemble de l’image pour pouvoir détecter plusieurs de ces symptômes simultanément. Bien que, comme ils disent de cette même institution, la dépendance implique souvent le déni. C’est pourquoi l’observation externe est essentielle.

En ce sens, CC Addictions parle aussi de signes d’addiction que l’on peut voir au premier coup d’œil ou avec un peu d’attention de la part de tiers. Parmi eux, on retrouve des changements physiques, marqués “par une détérioration de l’hygiène personnelle, ainsi qu’un manque d’intérêt pour les vêtements et l’apparence en général”. De plus, ils se produisent aussi généralement changements de comportement et d’humeur, avec la dépression et l’irritabilité comme principaux protagonistes, et les changements de mode de vie. Cela va des changements d’aspects clés tels que l’alimentation ou le sommeil aux changements d’intérêts.

D’autres symptômes visibles de l’extérieur sont problèmes financiers, problèmes de santé et problèmes scolaires ou professionnels. Après tout, la poursuite de la consommation de drogue, ainsi que le fait de passer trop de temps à réfléchir à la façon de l’obtenir et de l’obtenir, implique une diminution des performances. Mais il est essentiel de préciser une chose : bien que nous ayons parlé spécifiquement de la toxicomanie, les dépendances sont beaucoup plus variées. En plus des toxicomanies, exister addictions aux addictions émotionnelles et comportementales à des objets aussi variés que le sexe, le porno, les jeux, la nourriture ou le travail.