Comment savoir si mon compte Facebook a été compromis

New York (Affaires CNN) – Ce week-end, des experts en cybersécurité ont révélé que les informations personnelles des comptes de quelque 500 millions d’utilisateurs de Facebook avaient été compromises, une mine de données comprenant les noms complets, les anniversaires, les numéros de téléphone et leur emplacement. Facebook a déclaré que la fuite massive était due à un problème de 2019 , qui a maintenant été corrigé. Pourtant, il n’y a aucun moyen de récupérer ces données. Plus de 30 millions de comptes aux États-Unis ont été compromis et l’entreprise ne permet pas de savoir facilement si votre compte en fait partie.

Mais un site Web tiers, haveibeenpwned.com, facilite la vérification en saisissant votre adresse e-mail. Pour l’instant, vérifiez simplement si votre e-mail fait partie de ceux qui ont été volés.

C’est une mise en garde importante. Bien qu’il y ait 533 millions de comptes Facebook piratés, seuls 2,5 millions d’entre eux incluaient des e-mails parmi les données volées. Par conséquent, vous avez moins de la moitié des chances d’apparaître sur ce site Web, bien que vous ayez 20% de chances d’être piraté si vous avez un compte Facebook.

Le créateur et expert en sécurité de HaveIBeenPwned, Troy Hunt, a déclaré sur Twitter qu’il envisageait d’ajouter les numéros de téléphone.

«La valeur principale des données est l’association des numéros de téléphone avec des identités; Alors que chaque enregistrement comprenait le numéro de téléphone, seulement 2,5 millions contenaient une adresse e-mail », a déclaré le site Web de Hunt.

Bien que ces données datent de 2019, elles pourraient toujours être utiles aux pirates et aux cybercriminels comme ceux qui se consacrent au vol d’identité.

Facebook n’a pas immédiatement répondu à CNN lundi sur la création d’un moyen de vérifier la fuite d’informations.

Donie O’Sullivan de CNN Business a contribué à ce rapport.