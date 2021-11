Comment savoir si mon enfant a besoin de soutien scolaire ?

30/11/2021

Le à 15:50 CET

Marie Docteur

La fin de la première évaluation est arrivée, et avec elle, le premier bulletin de notes du cours, qui peut apporter de bonnes nouvelles ou des échecs occasionnels. Décembre est généralement le mois où davantage de mères et de pères envisagent d’inscrire leurs enfants dans des classes de renforcement.

En fait, c’est une pratique très courante dans notre pays. Selon un rapport de GoStudent, « En Espagne, 48% des étudiants ont reçu des cours particuliers à un moment donné, le taux le plus élevé d’Europe. »

Raisons pour lesquelles mon enfant réussit mal dans une matière

Les raisons de prendre des cours particuliers varient d’un pays à l’autre. En Espagne, la principale raison de leur accès est la difficulté des enfants avec certaines matières (52 %) ; comme les Mathématiques qui, comme dans le reste de l’Europe, représentent 65% des cours privés contractés dans notre pays, selon ce même rapport.

En ce sens, la première chose que nous devrions faire lorsque notre fils rentre à la maison avec un échec est de détecter d’où vient le problème.

Facteurs académiques: Dans une classe avec beaucoup d’élèves, il est difficile de prendre en compte ceux qui ont un rythme d’apprentissage différent. C’est pourquoi un certain renforcement à domicile peut être nécessaire dans ce cas.Facteurs personnels: Il y a des enfants qui ont des difficultés d’apprentissage ou des capacités différentes des autres. Dans ce cas, il est essentiel de parler avec le conseiller du centre et d’évaluer la situation et les besoins spécifiques de cet enfant.Facteurs sociaux: Il est important que vous vous assuriez que tout leur environnement se passe bien. Famille, amis, collègues & mldr; ce sont des facteurs qui affectent grandement l’apprentissage.

Pour cette raison, la première chose que nous devons faire face à de mauvais résultats est parler au tuteur et à l’enseignant de la matière en question. Il est important que demandons ouvertemente si notre enfant a besoin de cours de soutien scolaire et écoutez la recommandation du tuteur ou de l’enseignant de la matière. Ce n’est pas que nous fassions ce que vous nous dites, mais que nous tenions compte de votre opinion sur la question.

Le renforcement scolaire ne doit pas être considéré comme une punition

90% des enfants espagnols trouvent de la valeur dans les classes de soutien, selon les données du rapport préparé par GoStudent. Les parents jouent un rôle très important dans cette évaluation par les enfants, qui peut être positive ou négative. Si nous voyons le renforcement comme une punition pour « l’échec » à l’école, ils le vivront de cette façon et le résultat sera négatif. Par conséquent, et comme le recommandent de nombreuses écoles parascolaires, dont l’école en ligne GoStudent, « nous devons voir les cours privés pour ce qu’ils sont, un renforcement, un soutien pour étudier, mais jamais comme une punition pour avoir obtenu de « mauvaises » notes » . En effet, selon Félix Felix Ohswald, fondateur de GoStudent, « de plus en plus de parents emmènent leurs enfants dans des cours de renforcement non seulement pour faire passer leurs enfants dans des matières qui ont des échecs, mais pour progresser dans d’autres qu’ils aiment particulièrement ».

En Espagne, 48% des enfants ont reçu des cours particuliers à un moment donné, le taux le plus élevé d’Europe

Source : Rapport sur l’éducation Go Student 2021

Le renforcement scolaire comme gage d’estime de soi

L’estime de soi pendant l’enfance et l’adolescence se renforce, et les notes peuvent grandement miner l’estime de soi d’un enfant. S’ils échouent dans une matière et ne se sentent pas capables de réussir, leur estime de soi peut chuter et le soi-disant effet pygmalion peut être produit : « Nos croyances fonctionnent comme des prophéties autoréalisatrices. Si je crois que je ne peux pas, il me sera très difficile de le faire. D’un autre côté, si j’ai confiance que je y arrivera, il me sera plus facile d’y parvenir », rappelle le psychologue Alberto Soler. Les cours de renforcement vont non seulement aider notre fils à réussir une matière qui lui coûte plus cher, mais vont aussi lui donner un très puissant coup de pouce à l’estime de soi, ce qui l’aidera beaucoup dans ses études.

Les cours de renforcement peuvent être un boost d’estime de soi chez nos enfants lorsqu’ils se sentent capables de réussir une matière | Freepik

La motivation est la base de l’apprentissage

Les théoriciens de l’éducation disent souvent que sans motivation, il n’y a pas d’apprentissage. Par conséquent, il semble logique de penser qu’en augmentant la motivation de nos enfants, leurs résultats scolaires s’amélioreront. En fait, 26% des parents interrogés dans le rapport préparé par GoStudent déclarent que la principale raison pour laquelle ils ont inscrit leurs enfants dans des cours de renforcement était que leurs enfants n’avaient aucune motivation/intérêt pour un sujet.

Les mathématiques sont la matière qui représente 65% des cours privés contractés dans notre pays

Source : Rapport sur l’éducation Go Student 2021

Il semble donc logique de penser que Augmenter la motivation et l’estime de soi de nos enfants peut être deux très bonnes raisons pour que, si nécessaire, nos enfants reçoivent des cours de renforcement, au-delà du simple fait de passer un sujet. Vu de cette façon, il sera plus facile pour nous tous de prendre la situation d’une manière plus excitante, et quelque chose de moins négatif, ne pensez-vous pas ?