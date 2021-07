Comment savoir si mon ordinateur est compatible avec Windows 11 ? | La technologie

Windows 11 se rapproche de plus en plus et, comme d’habitude, nous voulons tous la nouvelle version sur notre ordinateur après si longtemps avec le même système. Le problème est de savoir si notre équipement est capable de le supporter et est compatible. Pour vous débarrasser des doutes, continuez à lire.

Le Le nouveau système d’exploitation de Microsoft est désormais une réalité, est déjà officiel et est sur le point d’entrer dans nos vies après tant d’années avec la version 10 parmi nous.

Le problème qui se pose est celui habituel lorsqu’un nouveau logiciel de ce type apparaît, et ce n’est autre que de savoir si notre équipement informatique peut le supporter.

Dans ce cas, il faudra voir ce que caractéristiques minimales le nouveau système l’exige, mais nous utiliserons également des outils pour en savoir plus sur la compatibilité de première main. Mais tout ne s’arrête pas là, mais notre PC devra être compatible avec TPM 2.0. Nous verrons tout cela ci-dessous.

Configuration requise pour installer Windows 11 sur l’ordinateur

Les exigences minimales que l’ordinateur doit avoir pour héberger le nouveau système d’exploitation sont réparties dans le tableau suivant afin que vous les ayez très claires.

Processeur dual-core 64 bits minimum avec une vitesse d’au moins 1 GHz Mémoire 4 Go de RAM minimum, soit le double de ce dont Windows 10 a besoin Stockage 64 Go de stockage minimum lors de l’installation de Windows 11 Carte graphique Elle doit être compatible avec DirectX 12 / WDDM 2 Écran .x Il doit être d’au moins 9 pouces avec une résolution HD (720p). Connexion Internet Pour avoir Windows 11 à la maison, nous devons avoir un compte Microsoft et, bien sûr, une connexion Internet. Puce TPM 2.0, bien qu’avec 1.2 vous pouvez travailler. Une solution fTPM est également valable.

Même si ils ne semblent pas trop exigeantsSauf pour le problème du TPM dont nous parlerons plus tard, si nous n’avons pas ces minimums, le système d’installation nous rejettera toute tentative que nous ferons.

Certaines fonctionnalités sont aujourd’hui tout à fait récupérables, comme la RAM, le stockage ou les graphiques, mais par exemple les processeurs, en regardant la liste de ceux qu’il prend en charge, on se rend compte que seul le Ryzen 2000 et supérieur et les Noyau de huitième génération ou supérieur.

Nous ne considérons pas non plus que la question du moniteur sera un problème, ni l’accès à Internet. Là où nous pouvons avoir des maux de tête, ce sera avec la question de la puce TPM.

TPM 2.0, la grande question

Le TPM (Trusted Platform Module, qui en espagnol signifie Trusted Platform Module) C’est une puce qui est installée dans la plupart des cartes mères d’ordinateurs sorties ces dernières années.

Il s’agit d’un cryptoprocesseur sécurisé qui est responsable du stockage des clés de cryptage Windows, afin de protéger la confidentialité de la plupart des fichiers les plus importants du système.

Dans certains cas, cette puce, bien qu’elle soit présente, est désactivée et nous devrons être le seul à l’activer, bien que à partir de 2016, la plupart des fabricants l’assemblent pleinement opérationnel à la demande de Microsoft.

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’idéal est d’avoir le TPM 2.0, bien que 1.2 soit également pris en charge et ça en vaudrait la peine. Nous avons un moyen de savoir si notre ordinateur a cette puce installée ou non. C’est très simple et nous n’avons qu’à faire ce qui suit :

La première chose est d’appuyer sur les touches en même temps Gagner + R. Puis on écrit dans l’espace qui lui est dédié tpm.msc

A ce moment une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle nous verrons des informations sur le module, ce qui signifie que nous l’avons. Si rien n’apparaît, ce n’est pas là. Dans cette fenêtre, nous pouvons voir la version du TPM si nous regardons dans la partie centrale, en bas à gauche où il est dit Version de spécification.

C’est le meilleur moyen de savoir si nous avons le TPM et s’il est compatible.

Vérifiez si nous pouvons installer Windows 11

Microsoft a mis à notre disposition un outil avec lequel nous pouvons savoir si notre ordinateur est compatible ou non avec la prochaine édition de son système d’exploitation. C’est un moyen assez simple de le savoir en suivant ces étapes :

La première chose à faire est de télécharger le logiciel Microsoft à partir de leur site Web. Il est maintenant temps de Installez-le sur notre ordinateur. Une fois installé, nous verrons comment divers paramètres apparaissent tels que la sauvegarde OneDrive, le compte Microsoft, la dernière mise à jour du système, l’espace disque dur ou SSD principal et l’heure de démarrage. Si nous appuyons sur le bouton Vérifie maintenant, il nous dira automatiquement si nous sommes compatibles ou non. Quelque chose que nous pouvons critiquer à propos de ce système, c’est qu’il ne nous dit pas dans quel paramètre de tout il se trouve dans lequel nous ne sommes pas préparés pour Windows 11, ce qui serait d’une grande aide.

Une autre façon de le vérifier avec plus de données

Il existe un autre moyen de vérifier la compatibilité de notre ordinateur avec Windows 11 à l’aide d’un logiciel tiers qui compare ce que vous avez sur l’ordinateur avec les spécifications minimales que Microsoft a rendues publiques.

Pour ce faire, vous devez télécharger l’outil WhyNotWin11 et l’exécuter en tant que Administrateur. Si par hasard Windows Defender SmartScreen court l’exécution de ce programme, vous devez cliquer sur Plus d’informations. Ensuite, vous verrez comment une option s’ouvrira en bas qui dit Courir quand même, sur lequel vous devez appuyer. Maintenant, vous allez exécuter l’outil et vous y verrez ce que le paramètres minimaux que vous rencontrez, puisqu’il les met avec un OK en vert et lesquels ne le sont pas, mettant les moins graves en jaune et les insurmontables en rouge.

Avec tout ce que nous vous avons déjà dit, vous pourrez savoir si votre ordinateur peut héberger la nouvelle version de Windows 11, même s’il faudra un peu de temps pour en savoir plus sur ce nouveau système d’exploitation. Nous verrons ce qui se passera dans un futur proche.