Comment savoir si nos voisins réduisent la connexion WiFi de la maison

Parfois, dans notre maison, il peut arriver que nous ayons problèmes de Lien. La raison qui cause cette situation est généralement que le Wifi donne des problèmes, parce que ça va plus lent que la normale ou même atteindre couper dans de courtes périodes de temps.

Certaines lignes de routeur peuvent être saturées

Ces situations peuvent provoquer des moments de hystérie Dans le cas où nous regardons, par exemple, une série sur une plateforme de streaming, ou pire encore, nous sommes télétravail de la maison. Normalement, nous finissons toujours par penser que notre opérateur est à blâmer, même si ce n’est pas toujours le cas.

Parfois, le problème ne vient pas de la vitesse contractée

Bien que cela puisse ne pas nous sembler, parfois problème ne lui tombe pas toujours dessus routeur que nous avons ou dans le vitesse contractée, mais peut-être le ingérence que les réseaux provoquent Wifi des voisins qui habitent notre immeuble. Ces interférences peuvent conduire à notre réseau sans fil perdre qualité, générant une connexion totalement instable. Que pouvons-nous faire pour résoudre le problème?

Connaître les applications qui nous permettront de connaître l’état de notre routeur

Tout d’abord, nous devons vérifier tous Connexions des canaux qui composent notre réseau WiFi. Au cas où l’un d’entre eux serait saturé par connexions de voisins, il est inévitable ce que notre Lien j’ai fini par souffrir problèmes en ce qui concerne la vitesse.

Certaines applications peuvent nous aider à trouver la solution

La première étape consiste à dresser une carte de la situation générale de tous les canaux WiFi que notre routeur d’identifier ceux qui sont plus libre ou saturé, pour voir s’il y en a qui peuvent nous gêner le moins possible.

Pour ce faire, nous vous suggérons d’aller pièce par pièce, car le Lien il est différent selon où nous sommes. Nous devons avoir le routeur comme référence, donc si nous augmentons la distance, le signal s’avère toujours plus faible.

Certaines applications peuvent nous aider à connaître l’état de notre WiFi.

Afin de trouver ces canaux et Chèque qu’il y ait ou non des interférences, nous devons installer un application, comme par exemple. Analyseur de force du signal, Fing ou WiFi. Grâce à ces applications, nous pourrons savoir quelles chaînes sont gratuites et, au contraire, lesquelles d’entre elles sont en proie à des connexions et, par conséquent, à des interférences.

