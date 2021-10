Comment savoir si quelqu’un vous a bloqué sur WhatsApp ?

25/10/2021 à 18:08 CEST

Alex Fuentes

Avez-vous écrit à quelqu’un et il ne répond pas ? Est-ce que le dernier message que vous avez envoyé à cette personne n’a laissé qu’un « contrôle » et, peu importe le temps qui s’écoule, elle ne reçoit pas ce message (et, par conséquent, le double « contrôle » n’est pas mis ?

Ne désespérez pas, rien n’arrive à votre WhatsApp… mais sûrement, le destinataire de vos messages vous a bloqué.

Sans entrer dans la motivation de cette personne pour vous bloquer, il existe une série de signaux pour savoir si, effectivement, cette personne a bloqué ou supprimé votre chat WhatsApp et votre contact.

En plus du ‘check’ (si vous avez été bloqué, seul un ‘check’ du message envoyé apparaîtra, mais jamais le deuxième message délivré), vous saurez également qu’ils vous auront bloqué car vous ne pourrez pas pour voir les informations de la dernière connexion du contact (si cette option n’a pas déjà été désactivée), Vous ne verrez aucune mise à jour de la photo de profil du contact (en fait, il arrive un moment où la photo du contact disparaît complètement pour vous) et vous ne pourrez pas appeler ce contact par WhatsApp.

Si le blocus a aussi été total, vous ne pourrez pas non plus l’appeler via un appel classique et il vous donnera le message que « la personne que vous appelez est éteinte ou hors couverture » constamment.