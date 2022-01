Comment savoir si une propriété résidentielle vous convient?

Voici un aperçu de certains des aspects clés que vous devez garder à l’esprit lors de l’achat de votre propre maison.

L’achat d’une maison est un grand pas en avant dans un autre échelon de la société, du respect et, eh bien, de la responsabilité… qui en vaut la peine à 100% – Homestratosphere.com

On dit souvent que bien des fois, la clé du bonheur est de trouver la clé de la bonne maison. Une maison que vous pouvez appeler la vôtre et qui est votre passerelle vers la joie, la paix et surtout la liberté. La décision d’acheter une maison et tout le processus de finalisation de celle qui vous convient n’est cependant pas simple. C’est une décision qui nécessite beaucoup de réflexion, de délibération et de recherche de votre part.

Le plus souvent, l’achat de la maison de vos rêves est une entreprise que vous n’entreprenez pas plusieurs fois ; il devient donc impératif que vous décidiez des meilleures conditions, contraintes et circonstances données. Cela dit, posséder une maison est une étape qui n’est pas seulement importante, mais qui mérite une célébration. Voici donc un aperçu de certains des aspects clés que vous devez garder à l’esprit lors de l’achat de votre propre maison.

Facteurs principaux à considérer

Le premier et le plus important critère que l’on doit considérer lors de l’achat d’une maison est le budget. Consolidez toutes vos finances en termes d’épargne, de placements liquides et de montant potentiel de prêt pouvant être utilisé en fonction de votre éligibilité. Il est important que l’on évalue de manière critique toutes leurs sources de revenus, y compris les investissements conjoints ainsi que les actifs familiaux qui peuvent être liquidés.

Une fois que vous avez déterminé votre budget, le choix de l’emplacement est un facteur important qui doit être évalué. Des aspects tels que l’emplacement de votre lieu de travail, la proximité des écoles, des collèges, des hôpitaux, des marchés, des gares, etc., la facilité des déplacements et les préférences des membres de votre famille doivent être pris en compte afin que vous puissiez finaliser l’emplacement de manière objective. N’oubliez pas de peser des aspects tels que la largeur de la route, l’infrastructure générale de la région et si des plans d’élargissement de la route sont envisagés par les autorités.

Installations du constructeur et du projet

Une fois que vous avez décidé de votre budget et de votre emplacement, il est crucial que vous recherchiez la bonne marque, c’est-à-dire un promoteur ou un constructeur immobilier qui a une expérience irréprochable sur le marché. Investir pour une maison, c’est canaliser vos économies d’une vie dans un actif immobilier. Par conséquent, il est très important que le constructeur soit fiable, digne de confiance et qu’il ait toujours respecté les engagements pris.

Investir dans un projet uniquement pour découvrir qu’il est considérablement retardé est généralement un cas de coût d’opportunité énorme perdu. Une étude minutieuse des antécédents du constructeur en termes de livraison des projets dans les délais ou même avant l’heure est certainement utile. Par conséquent, une recherche approfondie sur le projet, ses échéanciers, ses offres, etc. est essentielle. Comparez ces données avec d’autres constructeurs proposant des offres similaires, puis prenez une décision éclairée.

Le prochain ensemble de critères comprend le type de logement et les installations offertes par le constructeur. Envisagez une communauté fermée si votre famille comprend des enfants et/ou des parents âgés, car elle offre sécurité, intimité et un sentiment d’amitié et de camaraderie. Les festivals sont célébrés en grand et les événements sont organisés lors d’occasions spéciales, ce qui contribue grandement à créer un lien fort et à inculquer un sentiment d’amitié parmi les résidents.

Des équipements comme un centre de remise en forme, une piscine, un club house et des installations sportives offrent plusieurs avantages en ce sens que vous n’avez pas à faire de trajet supplémentaire ou à vous déplacer ailleurs pour participer à l’une de ces activités, que ce soit pour vous-même ou pour votre famille.

Intérieurs et installations après achat

Il est impératif que vous choisissiez soigneusement l’unité ou l’appartement du bâtiment en fonction de critères qui sont importants pour vous, à savoir des facteurs tels que Vaastu, direction de la porte, ventilation, puja, espace utilitaire et jardin, vue sur le balcon, etc. Consultez les spécifications proposées comme les revêtements de sol, les accessoires et d’autres aspects liés à l’intérieur. L’approvisionnement en eau, les ascenseurs et les parkings doivent faire l’objet d’un examen critique. Le coût de l’entretien, le mode de collecte (qu’il soit mensuel/trimestriel, etc.) et l’enregistrement de l’association des propriétaires d’appartements sont d’autres facteurs clés qui sont importants pour assurer le bon fonctionnement des activités quotidiennes de l’appartement.

Une équipe dédiée avec un gestionnaire d’établissement résident est toujours utile car elle assure la responsabilité et démontre l’appropriation. Rappelez-vous toujours de revoir toutes les facilités post-achat offertes comme les mêmes actes que votre guide de la société et de son fonctionnement dont vous ferez bientôt partie.

Dans l’ensemble, acheter votre propre maison est une expérience que vous chérirez toujours. Allez-y avec l’esprit ouvert et adoptez une approche objective. Cela vous sera certainement très utile à l’avenir… Bon achat !

(Par Kaizad Hateria, directeur de la satisfaction client, groupe Rustomjee)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.