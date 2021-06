Comment savoir si votre connexion Gmail ou Facebook a été volée lors de la récente violation massive de données – .

Il ne se passe pas une semaine, semble-t-il, sans que nous ayons des détails sur une nouvelle violation de données, une fuite de mot de passe ou une intrusion comparable dans un système informatique par des pirates informatiques sournois à signaler.

L’une des dernières est une base de données d’identifiants de connexion volés et d’autres données client sensibles qui ont été découvertes par NordLocker. Il s’agit d’un cache de données de 1,2 To qui, selon NordLocker, a été volé via un « malware de type cheval de Troie » entre 2018 et 2020, lorsque ce malware a infiltré plus de 3 millions d’ordinateurs Windows. En partenariat avec une société tierce spécialisée dans l’analyse des violations de données, NordLocker a étudié cette base de données et a trouvé près de 26 millions d’identifiants de connexion, “contenant 1,1 million d’adresses e-mail uniques, plus de 2 milliards de cookies et 6,6 millions de fichiers”.

Les catégories de données de connexion volées incluent pratiquement tout ce à quoi vous pouvez penser, des médias sociaux aux services de streaming, en passant par les programmes de messagerie et bien plus encore. Détails supplémentaires sur cet incident de sécurité, selon Nordlocker : plus de 50 % des fichiers volés étaient des fichiers texte, bien que le logiciel malveillant ait également volé plus d’un million d’images (dont 696 000 fichiers .png et 224 000 .jpg, ainsi que plus de 650 000 documents Word et fichiers PDF). L’analyse a également révélé “que le malware a fait une capture d’écran après avoir infecté l’ordinateur et a également pris une photo à l’aide de la webcam de l’appareil”.

L’un des pires aspects de tout cela est le fait que ces types de chevaux de Troie sont largement disponibles en ligne à des prix relativement bas (aussi peu que 100 $), ce qui fait de ces types d’incidents la règle plutôt que l’exception. Selon Nordlocker, vous pouvez vérifier auprès du service populaire Have I Been Pwned pour voir si vos informations d’identification ont été prises dans ce dernier incident. Cliquez simplement sur ce lien et tapez votre adresse e-mail dans la case au centre de la page.

En attendant, quelques faits rapides supplémentaires sur cet incident, selon NordLocker :

« La base de données contient des cookies, des informations d’identification, des données de remplissage automatique et des informations de paiement provenant de 48 applications. La recherche montre que les logiciels malveillants ciblaient les applications, principalement les navigateurs Web, pour voler la grande majorité des données. Le malware a également volé des données à partir d’applications de messagerie, de clients de messagerie, de clients de partage de fichiers et de certains clients de jeux.

Aussi, sur 2 milliards de cookies volés, il a été constaté qu’environ 22% étaient encore valables le jour de la découverte. C’est inquiétant, car non seulement les cookies peuvent être utilisés par les pirates pour déterminer les intérêts et les habitudes de leur cible, mais dans certains cas, ils peuvent se permettre d’accéder aux comptes en ligne d’un utilisateur.

