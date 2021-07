Comment savoir si votre start-up fonctionnera

Karan Bajaj, auteur et entrepreneur en technologie.

Par Karan Bajaj

Nous avons eu 20 employés dans les 9 premiers mois de démarrage. Puis, au cours des 9 mois suivants, WhiteHat Jr est passé à plus de 5 000 employés, tout en n’utilisant presque aucun fonds supplémentaire. L’une des décisions les plus cruciales que prend l’équipe fondatrice d’une start-up est de savoir quand évoluer. Faites-le trop tôt avant que l’économie de votre unité ne soit positive et vous perdrez rapidement vos réserves de liquidités limitées à un stade précoce. D’un autre côté, si vous manquez votre fenêtre étroite pour évoluer, des concurrents bien financés entreront dans la nouvelle catégorie que vous avez créée, rendant votre start-up sans importance. Comment reconnaître le moment exact où votre petite startup fonctionnera et sera prête à devenir une grande entreprise ? Voici quelques indicateurs que j’ai trouvé utiles pour prendre la décision :

1. Votre produit est prêt ou la règle 50/50/50

D’après mon expérience, un fondateur doit porter trois chapeaux distincts dans le cycle de vie d’une start-up :

0 à 1 (phase de pré-mise à l’échelle) : être le premier chef de produit, impliqué de manière obsessionnelle dans chaque détail du produit. 1 à 100 (phase de mise à l’échelle) : devenez un expert en systèmes d’entreprise, instrumentant méticuleusement les opérations, les systèmes et les structures organisationnelles à l’échelle.100 à 1000 (phase de post-mise à l’échelle) : transition vers un championne de la culture, inculquant les valeurs de l’organisation à chaque nouvel employé.

Tout ce qui précède est extrêmement compressé dans une start-up, car vous changez de chapeau en quelques mois et tout retard dans l’une des phases a un impact important sur l’ensemble de l’organisation. Par exemple, j’ai senti qu’il était trop tard pour entrer dans la phase de leadership de 100 à 1000 après la mise à l’échelle, que j’ai ensuite corrigée en passant un temps excessif à articuler et à encourager un débat et une discussion approfondis sur les valeurs fondatrices de l’entreprise.

Cependant, dans la phase 0 à 1, le rôle principal des équipes fondatrices est de créer un produit prêt à être mis à l’échelle et de suivre quotidiennement de manière obsessionnelle quelques mesures clés qui indiquent que le produit est prêt. Par exemple, j’avais défini une règle 50/50/50 pour que nous commencions la mise à l’échelle :

Net Promoter Score (NPS) = 50 % de renouvellement = 50 % Contribution de parrainage aux nouveaux revenus = 50 %

J’ai gardé notre équipe limitée à 20 personnes pendant 9 mois, résistant à toute pression d’échelle, jusqu’à ce que nous atteignions le point 50/50/50 ci-dessus. Pas de presse, pas de réseaux sociaux, un marketing très limité, un contrôle obsessionnel des dépenses, en n’utilisant qu’une fraction du financement initial d’un million de dollars que nous avions collecté.

Notre premier programme avait un Net Promoter Score (NPS) de 23, par exemple. Nous avons donc appelé les utilisateurs quotidiennement pour déterminer comment renforcer chaque élément du programme, en effectuant des centaines d’itérations sur chaque classe pour chaque niveau et en lançant quotidiennement de nouvelles fonctionnalités telles que des projets post-classe et des quiz, en fonction de leurs commentaires.

Au moment où nous avons atteint le point 50/50/50, nous avons effectué une mise à l’échelle éclair, ajoutant des milliers d’étudiants, d’enseignants et d’employés presque du jour au lendemain. En raison de la conjoncture économique positive, nous avons enregistré une croissance sans augmenter la consommation de trésorerie.

Vos métriques seront différentes en fonction de ce qu’il faut pour arriver à une économie unitaire positive, mais définissez-les, puis suivez-les quotidiennement. J’ai trouvé que la meilleure approche pour une startup est extrême patience au début pour créer un produit que les utilisateurs adorent, puis impatience extrême pour distribuer le produit largement une fois que vous avez atteint vos métriques d’or « amour de l’utilisateur ».

2. Vos utilisateurs sont prêts

Vous commencerez à recevoir de petites indications du monde lorsque votre produit sera prêt. Le trafic organique montre une légère augmentation, les groupes Whatsapp des mamans le recommandent, une célébrité commence à l’utiliser sans même que vous le sachiez, tous les jours, il y a des signes que les utilisateurs sont prêts pour vous ! Au moment où vous voyez les signes, faites une intention délibérée de vous éloigner de la pensée incrémentale pour penser 10x. WhiteHat Jr augmentait à un taux de croissance constant de 20% chaque mois, par exemple, lorsque nous avons commencé à voir ces indications. Cela a catalysé notre détermination à prendre du recul et à rompre avec l’incrémentalisme pour commencer à croître à 100 % mois après mois, restructurant l’ensemble de l’organisation pour permettre cette croissance. Les start-ups se rétrécissent ou se développent proportionnellement à l’imagination de chacun, au moment où vos métriques et indicateurs vont vers le nord, votre imagination devrait faire de même !

3. Votre équipe est prête, pleinement inspirée par la mission

Comme la plupart des fondateurs de startups, j’ai souvent pensé que vous pouviez me retirer mon entreprise, ma marque et mes systèmes, mais si vous laissiez simplement mon équipe avec moi, je reconstruirais probablement l’entreprise à partir de zéro en quelques mois. Votre équipe est tout pour une startup. Blitzscaling exerce une pression énorme sur l’équipe, qu’il s’agisse de gérer des centres d’appels externalisés qui luttent pour faire face à vos besoins quotidiens de service client qui doublent ou de mettre en place des opérations internes pour recruter des centaines de personnes par semaine. Chaque membre de l’équipe va au-delà. Seule une croyance profonde dans la mission de l’entreprise unit l’équipe en cette période. Nous croyions tous profondément, par exemple, en notre mission selon laquelle les enfants devraient être des créateurs et non des consommateurs de technologie. De même, notre vision de créer 100 000 emplois de femmes enseignantes en direct 1: 1 en Inde était plus urgente que jamais alors que l’économie indienne supprime des milliers d’emplois chaque jour pendant la pandémie. Cela nous a permis de rester forts. Si votre équipe a la même conviction dans la mission de la start-up, vous savez que vous êtes prêt à relever tous les défis sur votre chemin.

J’espère que cela vous sera un peu utile lorsque vous déciderez quand passer de la focalisation intérieure de la phase 0 à 1 à l’aventure 1 à 100 suralimentée. Bonne chance pour ce voyage inoubliable!

Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online

