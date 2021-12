Si vous payez pour une connexion Internet plus rapide que celle que vous pouvez obtenir sur votre téléphone, ne vous précipitez pas pour obtenir un nouveau routeur avant d’avoir vérifié que vous utilisez votre connexion de la meilleure façon possible. Par exemple, si vous avez mis à niveau vers Internet gigabit, mais que vos tests de vitesse n’affichent toujours que 100 Mbps, il se peut que vous soyez simplement connecté à une bande plus lente. Voici comment voir si vous êtes connecté au Wi-Fi rapide Android.

Comment savoir si vous êtes connecté au Wi-Fi rapide sur Android

La plupart de nos routeurs utilisent à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour le Wi-Fi, certains routeurs plus anciens étant limités à seulement 2,4 GHz. Ces fréquences sont réservées au local, donc la plupart des interférences que vous obtiendrez sur ces bandes proviendront d’autres routeurs sans fil de la région. Bien qu’il n’y ait rien de mal en soi avec le signal 2,4 GHz, la quantité de spectre disponible est bien inférieure à 5 GHz et les routeurs réduisent la largeur de leurs signaux pour éviter les interférences.

Il y a toujours des interférences à 5 GHz, mais avec beaucoup plus de spectre avec lequel travailler, les routeurs peuvent maintenir des vitesses plus élevées même lors du partage avec un plus grand nombre d’autres routeurs. Cela permet également au Wi-Fi 5 GHz d’être beaucoup plus large à 80 MHz ou même 160 MHz. Comparez cela au Wi-Fi 2,4 GHz qui, le plus souvent, est limité à 20 MHz ou 40 MHz.

Commencez par vérifier si votre routeur divise les signaux 2,4 GHz et 5 GHz. De nombreux routeurs ajouteront simplement un « 5G » à la fin du SSID (le nom de votre réseau Wi-Fi) ou en ajoutant 2G à la bande la plus lente.

Ouvrez les paramètres Wi-Fi sur votre téléphone. Cela différera un peu en fonction de votre téléphone, mais pour la plupart, ce sera le premier choix dans les paramètres de votre système. Samsung regroupe les paramètres WI-Fi sous Connexions dans le menu. Votre réseau actuel sera sélectionné en haut. Appuyez sur l’icône d’engrenage à côté du réseau connecté. Vous pourrez alors voir la vitesse de votre lien. Ce n’est pas votre vitesse Internet. Il s’agit simplement de la vitesse de liaison de votre téléphone à votre routeur. Certains téléphones afficheront également directement si vous êtes connecté à 2,4 GHz ou 5 GHz ici.

Pour faire simple, la vitesse maximale que vous verrez probablement avec le Wi-Fi 5 est de 867 Mbps, et le Wi-Fi 6 sera de 1200 Mbps. Des vitesses plus rapides sont possibles avec chacun, mais nécessitent l’un des rares téléphones à 160 MHz. Si votre nombre est plus proche de 200 Mbps, vous êtes probablement connecté à 2,4 GHz. Vérifiez si vous disposez d’une version 5 GHz de votre Wi-Fi à laquelle vous connecter.

Vous devrez peut-être vérifier votre routeur

Certains routeurs aiment prendre les choses en main avec une fonction appelée direction de bande. Cela permet au routeur d’avoir un seul nom Wi-Fi avec accès aux deux bandes. Le pilotage de bande tente de détecter la meilleure bande pour votre appareil et de l’attribuer automatiquement. Ceci est courant dans les systèmes maillés et les passerelles fournis par votre FAI. Pour être juste, la direction de bande fait le plus souvent les choses correctement, mais il y a toujours des moments où ce n’est pas le cas, et vous trouvez que vos vitesses de téléchargement manquent.

Pour y remédier, certains appareils permettent de choisir la bande à utiliser. La Playstation 5, par exemple, vous offre ce choix. Pour le reste, vous devrez visiter vos paramètres Wi-Fi. Cela peut être fait avec une application si votre routeur en prend en charge une ou en vous connectant avec un navigateur Web. Vérifiez l’étiquette de votre routeur pour trouver l’adresse par défaut et les informations de connexion pour votre routeur.

Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous avez deux choix. Si vous souhaitez que le pilotage de bande reste activé, vous pouvez parfois choisir une bande préférée dans votre liste d’appareils connectés. Pourtant, certains systèmes ne vous offrent pas cette liberté et vous obligent à désactiver le pilotage de bande pour configurer un SSID distinct pour 2,4 GHz et 5 GHz. Après cela, vous pouvez simplement vous connecter au groupe de votre choix.

Si vous ne trouvez pas de moyen de séparer vos bandes, votre routeur peut ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Certaines personnes préfèrent encore le Wi-Fi 2,4 GHz

Si 5 GHz est plus rapide, pourquoi même s’embêter à conserver 2,4 GHz ? En fin de compte, le Wi-Fi 2,4 GHz est plus que suffisamment rapide pour la plupart de nos activités. Le streaming vidéo, même 4K, est possible sur une connexion Wi-Fi 2,4 GHz moderne. En plus de cela, 2,4 GHz a une meilleure pénétration dans les murs, vous offrant potentiellement une meilleure qualité de signal lorsque vous êtes loin de votre routeur. Enfin, de nombreux équipements plus anciens et moins chers n’incluent pas la prise en charge 5 GHz, tels que les équipements de maison intelligente comme le thermostat intelligent Amazon.

Nos meilleurs choix d’équipement

Vous cherchez à améliorer votre Wi-Fi, mais votre ancien routeur ne suit tout simplement pas le rythme ? Un routeur plus rapide avec prise en charge bi-bande et Wi-Fi 6 comme les meilleurs routeurs Wi-Fi 6 pourrait faire beaucoup de chemin. Vous pouvez également garder vos vitesses élevées dans une grande maison avec l’un des meilleurs routeurs maillés WI-Fi 6.

Couverture en maille

Netgear Orbi RBK752

Meilleure couverture avec un maillage

Ce système maillé maintient des vitesses élevées dans une grande maison grâce à une connexion WI-Fi 6 tri-bande rapide avec deux nœuds.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

RVB partout

Ne manquez pas les meilleures lumières intelligentes pour les jeux

Les lumières intelligentes ne sont pas seulement pour le salon. Ils peuvent également être utilisés pour amplifier votre configuration de jeu, que vous souhaitiez rendre votre bureau plus flashy ou installer des lumières qui réagissent au jeu auquel vous jouez. Voici quelques-unes de nos options préférées.