Comment savoir si vous utilisez trop de détergent dans la machine à laver et que vous jetez de l’argent dans les égouts | La vie

Il est très courant de penser que plus nous mettons de détergent dans la machine à laver, plus nos vêtements sentiront propre et meilleur. Mais cette croyance n’est pas tout à fait vraie, et vous gaspillez peut-être quelques euros par an sous forme de détergent inutile.

Nous vivons dans la société du « plus on est de fous », nous appliquons cette maxime dans de nombreux aspects de notre vie, même dans les choses les plus routinières comme mettre une simple machine à laver.

Il est normal de penser que plus nous mettons de détergent dans la machine à laver, plus notre linge sera propre et odorant, mais c’est loin d’être vrai et c’est l’une des erreurs les plus courantes lors de la mise en marche de la machine à laver.

Cela peut même être contre-productif, sans parler du coût de tout ce détergent supplémentaire inutile tout au long de l’année.

Laura Johnson, analyste en recherche et développement chez LG Electronics, déclare que « l’excès de détergent provoque un excès de mousse, augmente la consommation d’eau et peut éventuellement conduire à une accumulation de résidus qui finit par produire de mauvaises odeurs ».

C’est-à-dire qu’une dose mal calculée entraîne non seulement un gaspillage inutile de lessive, mais affecte également la consommation d’eau, avec le surcoût correspondant que cela implique, et pourrait endommager notre lave-linge à long terme.

Même provoquant un effet rebond : non seulement les vêtements ne seront pas plus propres, mais ils pourraient aussi sentir mauvais à cause des restes accumulés par l’excès de produit.

Comment savoir si nous utilisons trop de détergent dans la machine à laver ? C’est relativement simple, car il y a des signes indubitables :

Si, après avoir retiré le linge de la machine à laver, il semble visqueux ou collant. Vêtements mouillés qui semblent raides ou raides. Si le tambour de la machine à laver sent le moisi ou le moisi. Quand les vêtements colorés ont perdu de leur vitalité et les vêtements blancs qui sont devenus grisâtres.

Habituellement, les recommandations indiquées sur l’emballage du produit dépassent généralement la quantité nécessaire, comme vous pouvez le voir dans cette astuce devenue virale il y a quelques semaines.

De plus, ils sont généralement indiqués pour les machines à laver classiques de 5 kilos, qui fait penser à ceux qui ont une machine à laver plus grande pesant 7 kilos ou plus, qu’ils ont besoin d’une plus grande quantité de produit.

Nous devons également tenir compte de la dureté de l’eau de notre région, car c’est un facteur qui a une influence très directe sur la quantité de détergent nécessaire. Ce n’est que si vous habitez dans une région où l’eau est très dure qu’il est conseillé d’ajouter un peu plus de détergent.

La machine à laver est un investissement important dans n’importe quelle maison. Ce rapport est né avec l’idée d’aider à comprendre ce qu’il faut demander aujourd’hui et quel est le modèle qui convient le mieux aux besoins de chaque foyer.

Notre recommandation est d’essayer de s’assurer que le linge a un volume et un poids similaires, c’est-à-dire que la machine à laver est plus ou moins la même pleine à chaque fois, utilisez toujours le même type et la même marque de détergent et ajustez la dose petit à petit jusqu’à trouver la mesure idéale, en observant que les signaux ci-dessus n’apparaissent pas.

Vous serez surpris de constater que la quantité nécessaire pour obtenir un linge propre et odorant est bien meilleure que celle que vous utilisez actuellement.