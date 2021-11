Comment Sawyer a utilisé un mème de chien pour percer dans l’industrie de la musique

La différence entre une stratégie marketing réussie et une stratégie ratée peut dépendre de la détermination de la prochaine grande tendance du marché.

Certaines personnes pensent que les tendances sont de courte durée et inefficaces, mais avec quelque chose de nouveau sur les réseaux sociaux chaque jour, ces tendances peuvent devenir des outils marketing passionnants. Sawyer, une sensation musicale sur les plateformes de médias sociaux, l’a prouvé avec ses stratégies promotionnelles prudentes. De peu ou pas d’adeptes, le jeune artiste a augmenté sa base de fans à plus de 200 000 sur TikTok en quelques mois.

Sawyer, initialement nommé Sawyer Wildgen, est une star en herbe sur de nombreuses plateformes de musique numérique. Passionné de musique depuis toujours, il a désespérément essayé de trouver un espace pour ses chansons tout au long de la pandémie. Même s’il était extrêmement confiant dans ses compétences, Sawyer avait du mal à garder le public accroché à sa musique. Avec le temps, il a compris l’importance d’être différent pour se démarquer dans l’industrie. Il savait qu’il devait créer un crochet pour garder son public engagé.

Après avoir mené des recherches approfondies sur les médias sociaux, Sawyer a remarqué la magie des tendances virales sur toutes les plateformes.

En regardant, il s’est même retrouvé plongé dans des modes passionnantes. Une de ces tendances était un mème d’un chien nommé Pudgy Woke. Le chien est devenu viral presque du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, et son son signature « OWA » a fait pâlir les fans. Sawyer a décidé d’explorer la tendance et d’utiliser le son exact « OWA » pour réaliser son nouveau clip.

Après s’être engagé dans cette tendance, le clip de Sawyer est rapidement devenu viral. Il a vu le nombre de ses fans augmenter régulièrement chaque jour qui passait. Cette croissance l’a motivé à répéter la formule dans quelques autres clips. Après avoir rassemblé un nombre impressionnant de fans, Sawyer a décidé de déplacer l’attention des adeptes de ce qui était tendance vers ses clips musicaux originaux.

Sachant que ce serait un processus graduel, Sawyer a créé une vidéo en utilisant le son viral du chien comme arrière-plan de sa chanson. Il a commencé à promouvoir la chanson en créant des publicités avec le même mème de chien. La stratégie a été un succès, et en un mois, sa chanson est devenue virale et lui a valu un public encore plus grand. De nombreux fans ont même recréé la chanson de Sawyer sur de nombreuses plateformes de médias sociaux.

Comme cette méthode éprouvée s’est avérée être une stratégie marketing gagnante, Sawyer est passé à la découverte de la prochaine grande tendance virale sur les médias sociaux ; le bruit d’un enfant piqué de guêpe attira bientôt son attention. C’était une tendance virale sur toutes les plateformes, avec des milliers d’influenceurs qui la recréaient. Sawyer a utilisé le même son pour créer un mashup suivant la ligne de basse de « BOO ! » Par ChampionXiii qui prenait d’assaut TikTok.

Ce nouveau clip a encore augmenté sa base d’abonnés à 230 000 sur TikTok.

Il a ensuite réussi à canaliser ces adeptes en auditeurs sur ses plateformes musicales. Actuellement, cette stratégie marketing efficace lui a valu plus de 100 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Sa musique est devenue virale sur les réseaux sociaux, avec plus de 300 000 personnes faisant des reprises de danse.

Avec sa popularité croissante, Sawyer estime que son travail de base est terminé et qu’il peut maintenant se concentrer sur la création de musique originale. Il aide également les entreprises et les artistes en herbe à accélérer leur croissance grâce à ses stratégies infaillibles sur les réseaux sociaux. Consultez Spotify, Apple Music et le site Web de Sawyer pour des mises à jour sur ses chansons.