Comment scanner un code Spotify sur votre appareil

Edgar Cervantes / Autorité Android

Les codes Spotify, introduits en 2017, fonctionnent de la même manière que les codes QR. Ce sont des identifiants uniques pour les éléments du système Spotify, y compris les chansons, les albums, les listes de lecture, les podcasts et les profils. En découvrant comment scanner un code Spotify, vous gagnez du temps pour localiser et accéder au contenu.

Lire la suite: Comment télécharger de la musique sur Spotify

RÉPONSE RAPIDE

Pour scanner un code Spotify, il vous suffit d’ouvrir votre application Spotify Android ou iOS. De là, dirigez-vous vers le Chercher barre, située en bas entre Accueil et Votre bibliothèque. Sélectionnez le icône de la caméra dans la barre de recherche en haut, puis pointez votre appareil photo sur le code Spotify que vous souhaitez ouvrir.

SAUT AUX SECTIONS CLÉS

Comment scanner les codes Spotify (appareils Android et iOS uniquement)

Curtis Joe / Autorité Android

Les codes Spotify peuvent être trouvés partout, des gares routières aux panneaux d’affichage en passant par le téléphone de vos amis. Mais la numérisation des codes Spotify n’est possible que sur les appareils mobiles Android et iOS, et non à partir de l’application de bureau ou du lecteur Web.

Pour scanner un code Spotify depuis votre appareil Android ou iOS :

Ouvrez l’application Spotify sur votre appareil Android ou iOS. Sélectionner Chercher dans les options au bas de l’application. Noter: Chercher se trouve entre Accueil et Votre bibliothèque. Sélectionnez le icône de la caméra dans la barre de recherche en haut. Cela ouvrira votre appareil photo, que vous pouvez maintenant pointer vers n’importe quel code Spotify.

Lorsque votre application mobile Spotify reconnaît un code Spotify, l’application vous redirige automatiquement vers le contenu encodé.

Qu’est-ce qu’un code URI Spotify ?

Spotify a également ce qu’on appelle des codes URI. Ceux-ci ne fonctionnent pas de la même manière que les codes Spotify ; cela ne fera rien si vous pointez votre appareil photo sur un code URI Spotify.

Les codes URI ressemblent davantage à des liens URL – et ils existent en dehors des limites de Spotify. Les URI sont des identifiants textuels de n’importe quoi, vraiment. Dans le cas de Spotify, ils sont utilisés pour identifier (et créer un lien vers) les mêmes types d’éléments que ceux que l’on peut trouver avec les codes Spotify. Cela inclut la musique, les podcasts, les listes de lecture et les profils.

Comment trouver un code URI Spotify (bureau)

Curtis Joe / Autorité Android

Malheureusement, il est assez difficile d’accéder à un code URI Spotify sur le lecteur Web ou l’application mobile. Le mieux que vous puissiez faire est de sélectionner Partager puis récupérez le lien URL.

Pour trouver un code URI sur l’application de bureau Spotify :

Ouvrez l’application de bureau Spotify. Accédez à n’importe quel élément de contenu auquel vous souhaitez que le code URI. Il peut s’agir d’une chanson, d’un album, d’une liste de lecture, d’un podcast ou d’un profil. Cliquez avec le bouton droit sur ce contenu. Déplacez votre souris vers le bas dans la liste des options pour Partager. Avec votre souris dessus Partager, maintenez la touche Ctrl touche de votre clavier (ou option clé pour les utilisateurs de Mac). Cela rendra l’option Copier l’URI Spotify apparaître. Toujours en maintenant cette touche enfoncée, cliquez sur Copier l’URI Spotify.

Lire la suite: Comment changer une image de liste de lecture Spotify

commentaires