Comment Scott Disick a-t-il ressenti en voyant Kourtney et Travis au mariage d’un ami

Ces trois-là le gardent cordial.

Pendant le weekend, Kourtney kardashian et son fiancé, Travis aboyeur, assisté d’un ami proche Simon Huckle mariage de Phil Riportella. L’ex de Kourtney et ami de longue date de Simon figurait également sur la liste des invités pour cette occasion mémorable, Scott disque. Et bien que Scott ait salué Kourtney et Travis pendant les festivités, une source proche du fondateur de Talentless a déclaré à E! News, il a « gardé ses distances pendant la majeure partie de la nuit ».

« Il ne veut pas voir le PDA de Kourtney et Travis et ne veut pas s’engager », partage l’initié. Pour la star de Flip It Like Disick, qui partage des enfants le maçon, Onze, Pénélope, 9, et Règne, 6 ans, avec Kourtney, « c’est toujours très gênant pour Scott d’être avec eux », a déclaré la source. « Mais il sait qu’il ne peut pas leur échapper. »

La liste étoilée des participants inclus Kim Kardashian, sœur Khloe kardashian, et maman Kris Jenner. « Il avait beaucoup d’amis là-bas et a passé la majeure partie de la nuit avec Kris et Khloe », a déclaré la source, ajoutant que pendant la majeure partie de la soirée, Scott était « assis et bavardait avec des amis et ne buvait pas ou ne faisait pas beaucoup la fête. «