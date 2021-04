Comment Scott Weiland a fini par être poursuivi en justice pour son implication avec le premier album Art Of Anarchy

En juillet 2015, Vice Inc., dont le directeur général et le principal dirigeant sont ART DE L’ANARCHIE guitariste Jonathan Votta et batteur Vincent Votta, a poursuivi ex-PILOTES DE TEMPLE DE PIERRE chanteur Scott Weiland, alléguant qu’il a refusé d’aider à promouvoir ART DE L’ANARCHIEpremier album de et participez à des vidéoclips après avoir accepté d’écrire et d’interpréter les paroles de 10 chansons pour le disque. Selon The Blast, Vice a dit que ça payait Weiland 230 000 $ d’avance pour son travail.

Bien qu’il ait chanté le premier ART DE L’ANARCHIE album, Weiland n’a jamais joué en live avec le groupe et s’est distancé du projet avant sa mort suite à une overdose de drogue et d’alcool en décembre 2015 sur la route. La paille finale, Vice réclamé, c’était quand Weiland a dit dans une interview que ART DE L’ANARCHIE était une «arnaque depuis le début».

Vice poursuivi Weiland pour récupérer ses 230 000 $ et a demandé 20 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts. Un mois avant la mort du chanteur, il a intenté une contre-action Vice, accusant l’entreprise d’utiliser illégalement son nom et son image pour promouvoir ART DE L’ANARCHIE.

Ex-GUNS N ‘ROSES guitariste Ron « Bumblefoot » Thal, qui a joué sur ART DE L’ANARCHIELe premier album de l’album, ainsi qu’un effort de suivi, ont discuté de la répartition des Weilandla relation de ART DE L’ANARCHIE lors d’une apparition récente sur « Perdre du temps avec Jason Green ».

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ça a commencé, les deux frères du groupe, Jon et Vince – les gars les plus gentils du monde et les plus honnêtes; ils sont tout simplement tout à fait légitimes. Ils voulaient faire l’album de leurs rêves – rien qu’eux. Alors ils sont venus dans mon studio. Ils avaient 10 chansons pour lesquelles ils avaient écrit de la musique. Et l’idée était de faire chanter différents chanteurs sur chaque chanson. Alors ils enregistraient, et je les enregistrais ici [in my studio]. Et j’ai commencé à poser aussi des solos de guitare. Alors c’était nous trois qui le faisions. Ensuite, nous avons commencé à chercher des chanteurs. Et ils ont tendu la main à Scott Weiland. J’ai contacté certaines personnes. Et Scott a été le premier à dire oui. Alors il a chanté la chanson « Jusqu’à ce que la poussière soit partie ». Et c’était fantastique; il a fait un excellent travail.

« [Scott] C’était le genre de gars qui, quoi que vous puissiez imaginer pour une chanson, il arriverait avec quelque chose auquel vous n’auriez jamais pensé », a-t-il poursuivi.« C’était juste, comme, ‘Pourquoi n’ai-je pas pensé à ça? ‘ C’était une approche tellement différente. Il avait sa propre approche, et c’est ce qui le rendait formidable.

« Alors, après avoir déposé cette chanson, son manager et son avocat ont dit Jon et Vince, ‘Pourquoi ne pas en faire un groupe? Faisons de ce groupe un groupe. Cela venait de son camp. Ils ont dit: «Nous voulons en faire un groupe. Il fera tout l’album. Et nous allons vous aider à conclure un contrat d’enregistrement et à soutenir ce truc. Alors les gars se sont dit: « Ça me va. Sûr.’ C’était donc nous quatre. Et nous avions un accord. Un gros solide comme le roc… Il est écrit en grosses lettres en haut: «Accord des membres du groupe». Et comment nous partagions également les choses et éditions et ceci et cela, et tout ce qu’un accord de groupe a. Et il l’a signé. Et nous l’avons tous signé. Et puis nous avons commencé à chercher des bassistes, et nous avons eu le merveilleux John Moyer [from DISTURBED]; il a rejoint. Alors maintenant, ça y est – nous sommes un groupe. John avait un ami qui est un manager et lui a suggéré de gérer le groupe. Et le manager a dit: « Eh bien, essayons d’obtenir un contrat d’enregistrement », car à ce stade, nous avons été ballottés, obtenons-nous un contrat d’enregistrement ou le faisons-nous nous-mêmes, le sortons nous-mêmes? Et notre manager a commencé à travailler pour obtenir un contrat d’enregistrement. Et puis, quand il était temps de tout faire avancer et de tout libérer, c’est à ce moment-là Scott Weiland dit: «Je ne suis pas dans le groupe. Et c’était, comme: ‘Eh bien, au cours de la dernière année, nous avons été amenés à croire que vous l’étiez, et nous avions une chose signée. Nous avons fait un album ensemble. C’était un vrai choc. Ensuite, nous avions parlé au téléphone. Lui et moi avons parlé pendant une demi-heure, et c’était un type vraiment sympa. Je l’aimais; J’ai fait. Je voulais que les choses se passent bien; Je ne voulais pas qu’il y ait des problèmes. Je voulais vraiment trouver un moyen pour que ça marche. Il travaillait sur le «Blaster» album, son album solo. «

Thal a poursuivi: « Nous avons retardé l’album d’un an – le ART DE L’ANARCHIE album – pour qu’il ait le temps de faire le sien, et de tout mettre en œuvre. Et puis nous avons atteint un point où nous avons dû avancer d’une manière ou d’une autre – soit renégocier ce qui était dans cet accord, soit le mener à bien; un ou l’autre. Et il atteignait un point d’ébullition. Et puis il a accepté d’aller de l’avant avec cela, et nous avons signé une sorte de nouvel accord. Et cet accord était encore un accord entre les membres du groupe; il a juste dit des choses comme si nous n’allons pas le poursuivre en justice [laughs], et des choses sur [how] il va soutenir l’album [and] on va faire des vidéos et ça. Et la royauté est la même; nous sommes toujours membres du groupe. C’est toujours un accord entre les membres du groupe; nous sommes toujours membres du groupe. Rien de tout cela n’a changé. Ce n’était vraiment pas très différent. Alors nous avons fait deux vidéos et une séance photo. Et nous étions en négociations avec notre maison de disques pour tout. Et puis il était temps d’annoncer que le groupe existait. Nous étions donc tous en contact la veille. J’étais, comme, ‘c’est mon Twitter texte de présentation que je vais dire. Et il a dit: « Utilisons l’autre logo au lieu de ce logo au-dessus du Youtube», et« Faisons deux chansons au lieu de quatre ». Il avait l’air de s’en soucier. Comme, il m’a dit quelle chanson il espérait vraiment aurait été le premier single. Et la bio a été approuvée, et tout était prêt à partir. Alors le lendemain, nous avons annoncé. C’était en janvier 2015, je pense. C’était début 2015 et nous l’avons annoncé. Et c’est alors qu’à notre grande surprise, quelques heures plus tard, il a publié une déclaration disant que «bonne chance pour trouver un nouveau chanteur», en gros.

« Je ne voulais pas qu’il ait des problèmes, » Ron ajoutée. « Alors je suis monté à Pierre roulante et a essayé de calmer la situation, et a juste dit: ‘Oh, ouais, il a «Blaster» sortir. J’ai mon ‘Petit frère regarde’ album qui sort. Moyer [has] un nouveau PERTURBÉ album qui sort. Nous sommes censés sortir beaucoup de musique et être prolifiques; nous sommes des musiciens. Et tout le monde soutient ce que tout le monde fait. Et en plus de tout ça, nous l’avons fait ensemble. J’ai juste essayé de minimiser tout [negativity].

« Je n’ai pas parlé directement à [Weiland] à ce moment; contact arrêté. Et le truc, c’est qu’il a continué à dire des choses dans les médias, et il a accusé Jon et Vince de l’arnaquer. Il a dit que c’était une arnaque depuis le début, c’était un titre. Et à ce moment-là, notre avocat a tendu la main et a dit: «Était-ce une erreur? Avez-vous été mal cité? Par exemple, essayer de ne pas accuser, mais lui donner une chance de le réparer. Et nous n’avons pas obtenu de réponse. Et c’est devenu légal. Alors maintenant, tout le monde poursuit tout le monde et toute cette merde. Et puis il est décédé.

«Même si j’ai passé à peine deux jours avec le gars et un coup de fil, mais quand même, je fais juste un album ensemble et tout ce qui s’est passé, les hauts et les bas de tout ça, on a l’impression que la personne fait toujours partie de ta vie, et c’était dévastateur [when he died].

« Nous avons donc discuté avec le label et nous avons décidé de rendre l’album gratuit. Et ma première suggestion a été que nous donnions tous les profits de cet album à des programmes de lutte contre la drogue et à des choses qui peuvent peut-être aider quelqu’un d’autre avant d’en arriver là. Mais, Finalement, la décision a été prise de faire l’album gratuitement. C’était la musique finale qu’il a sortie, et nous l’avons sortie gratuitement. «

Demandé si la bataille juridique entre Weiland et Vice s’est résolu après la mort du chanteur, Ron a déclaré: « Nous avons contacté sa succession et lui avons dit: » Écoutez, nous ne vous poursuivrons bien sûr pas. Si quoi que ce soit, pouvons-nous au moins simplement percevoir sa part de redevances « , car nous lui en avons donné une grosse partie de l’argent comme une avance initiale. Et les gars ont perdu cet argent, plus les frais juridiques, et le nom a été détruit. Et il a fallu beaucoup de temps pour régler cela. Et c’est le cas. «

En mars 2017, ART DE L’ANARCHIE a publié son deuxième album, « La folie », avec Scott Stapp au chant. Moins d’un an plus tard, les fondateurs de ART DE L’ANARCHIE poursuivi Stapp pour avoir prétendument refusé de tourner avec le groupe et de participer à des séances photo et vidéo promotionnelles et à des événements publicitaires. Cette poursuite de 1,2 million de dollars a été déposée devant la Cour suprême de l’État de New York par Vice, qui prétend avoir payé le CREDO chanteur 200 000 $ pour des services à rendre, qu’il a demandé à être traités comme un prêt, à des fins fiscales.

Stapp seulement joué à 18 concerts avec ART DE L’ANARCHIE en 2017 et n’a pas participé à un tournage vidéo prévu en octobre 2017 sur le pont de l’Intrepid Sea, Air & Space Museum sur la rivière Hudson à Manhattan.

« En dépit Vicedes instructions répétées et spécifiques pour Stapp, et Viceles prières de sa coopération, Stapp a évité à plusieurs reprises et continuellement ses obligations contractuelles », indique la plainte.

StappLe non-respect de son contrat par le groupe a conduit à l’annulation du contrat d’enregistrement du groupe fin octobre 2017, selon la plainte.

« Si Stapp s’était consacré à ART DE L’ANARCHIE avec la même ferveur qu’il voue à sa carrière solo, ART DE L’ANARCHIE aurait eu une tournée de concerts réussie et son contrat d’enregistrement n’aurait pas été résilié », indique la plainte.