Comment se comportera Aston Villa après la sortie du premier joueur britannique de 100 millions de livres sterling ? – Vital Football

Aston Villa au cours de la dernière décennie a été un club d’extrêmes. De fiers omniprésents dans la Premier League et d’un propriétaire milliardaire américain à Randy Lerner, à la quasi-faillite via l’étrange propriétaire Tony Xia, languissant dans le championnat.

Les géants des Midlands ont, depuis l’arrivée de Dean Smith en tant que manager, récupéré leur chemin, via les play-offs, vers la Premiership. Leur première saison de retour, ils ont juste survécu le dernier jour, l’année dernière, ils ont réalisé un saut très raisonnable dans la ligue, terminant 11e et maintenant tous les yeux sont rivés sur eux pour voir s’ils peuvent aller plus loin.

Vous pouvez voir les cotes du football aujourd’hui pour savoir comment les bookmakers évaluent leurs chances de briser le top dix cette année. Cependant, ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser, car malgré de très bons achats cet été, ils ont perdu leur capitaine de club et fan d’enfance de Villa, Jack Grealish.

Grealish a déménagé à Manchester City pour 100 millions de livres sterling, laissant de nombreux fans vidés. Cependant, celui qui se sent légèrement différent est le supremo de Vital Villa, Jonathan Fear.

JF dit :

Je suis en minorité je sais, mais je ne suis pas du tout désolé de voir le dos de Grealish. Je pense qu’il a un danger de s’épuiser avec son battage médiatique et a souvent parlé de la vie. Non seulement cela, je pense que les 100 millions de livres sterling reçus pour sa vente nous ont mis dans une très bonne position en ce qui concerne les règles du fair-play, en nous rappelant qu’il était un «produit» cultivé sur place, donc tout cet argent équilibrera le FFP. Par conséquent, si nous devons acheter à nouveau en janvier, si ce gestionnaire en fait assez pour réussir pour nous cette saison OU si un changement se produit pour l’été prochain, il devrait y avoir encore des fonds à dépenser.

En regardant l’équipe et les ajouts récents:

Je pense que nous avons un très bon gardien à Martinez.

Notre défense est plus forte avec Axel Tuanzebe, même si je souhaite que ce soit un achat et non un prêt, je ne le vois pas vraiment comme un immeuble ayant des prêts. Mais avec Hause, Mings et mon préféré de tous Konsa, c’est une défense centrale solide qui, à moins d’une vraie malchance, a une couverture pour les blessures. Les arrières latéraux, nous le verrons, Cash a besoin d’aller de l’avant et le fait d’être jeune le pourra / espérons-le, Targett s’il joue comme la saison dernière, tout va bien et Ashley Young apporte une vaste expérience et polyvalence.

Buendia j’ai des espoirs énormes pour. Je pense qu’il a le potentiel d’avoir de bien meilleures statistiques que Jack n’a jamais eu. J’espère vraiment que cela s’avérera juste. Je pense qu’il pourrait être magique pour Villa. Doigts croisés.

Bailey dont je ne savais rien, mais son camée contre Watford lui donnait l’air d’appartenir au PL. On croise les gros doigts sur celui-ci.

Sanson revenant de blessure, il n’a encore jamais eu l’occasion d’impressionner avec nous, j’espère qu’il le pourra (et oui, c’est alors comme une nouvelle recrue !).

Je pense que faire venir Ings est un génie. Et je crois fermement que lui et Ollie Watkins peuvent facilement jouer ensemble, Ollie va souvent loin pour le ballon de toute façon.

Nul doute que ces arrivées, avec Jack restant, auraient été le scénario de rêve, mais dans l’ensemble, je pense que nous avons eu raison du manège des transferts.

Est-ce qu’ils entraient quand même ? Je pense que oui. Je n’en ai aucune idée, mais nos propriétaires ne semblent pas vouloir rester immobiles. Je pense que l’annonce vidéo de Christian Purslow du départ de Jack était tout bonne, agréable pour qu’il soit clair que le garçon voulait partir et qu’ils ont mis la clause pour tirer le meilleur parti de sa valeur.

Alors d’accord, son départ nous a peut-être retardé. MAIS il était exclu des matchs, il devenait de pire en pire pour les fautes «professionnelles», et j’aime le fait que nous ayons l’air de vouloir rester debout et jouer maintenant. Nous étions trop dépendants, maintenant nous ne le sommes plus. Buendia a déjà montré qu’il pouvait marquer des buts et marquer des buts. Ings est un buteur confirmé. Si Bailey est à moitié aussi bon qu’il ne l’était contre Watford dans son court passage, alors je pense que nous avons le potentiel pour être parmi les dix premiers cette saison, peut-être même pousser pour l’Europe.

J’ai hâte de voir comment nous allons, en espérant que nous pourrons accélérer notre rythme et notre urgence… à l’équipe de direction et aux joueurs.

Pas de pression alors Dean Smith !