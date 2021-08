Comment se connecter à des réseaux WiFi malveillants dans Windows 10 lorsque rien ne fonctionne | La technologie

Tout le monde sait comment se connecter à Internet, mais connaît-on vraiment tous les moyens qui existent ? Autrement dit, si la façon dont nous accédons au réseau sur notre ordinateur Windows 10 de manière normale ne fonctionne pas, connaissons-nous une alternative pour nous connecter ?

Si quelque chose est clair, c’est que nous tous qui avons un ordinateur savons comment accéder à Internet, bien sûr. Mais il peut arriver qu’on utilise toujours le même chemin et que du coup, pour une raison quelconque, cela ne fonctionne pas.

À ce moment-là, beaucoup d’entre nous seraient perdus, puisque nous nous connectons au réseau de la même manière depuis si longtemps, que nous ne connaissons pas d’autres options pour effectuer cette tâche.

C’est pourquoi aujourd’hui nous allons vous dire le différents endroits où vous pouvez accéder dans Windows 10 pour pouvoir se connecter à Internet et, de cette façon, ne pas dépendre d’une seule méthode.

Utilisation de la barre des tâches

C’est le moyen le plus utilisé par la plupart des utilisateurs, aussi parce que c’est le plus simple, pour se connecter à un réseau WiFi.

Cette méthode se fait comme suit :

Nous allons dans la barre des tâches et sur le côté droit nous cliquons sur le icône de réseau. Dans la liste déroulante qui apparaît, nous choisissons le réseau auquel nous voulons accéder et marquons Connecter automatiquement. Ensuite, nous sélectionnons Relier. Nous introduisons le mot de passe réseau auquel nous allons nous connecter. Cliquez maintenant sur Prochain puis nous choisissons si nous voulons que l’appareil soit détectable ou non. A partir de ce moment, l’ordinateur sera connecté au réseau et aura accès à Internet.

Il existe un moyen pour que l’accès au réseau se fasse lorsque nous vous le disons. Cela signifie que, si nous effectuons une tâche pour laquelle nous ne voulons pas qu’Internet fonctionne, mais que nous en aurons besoin plus tard, nous pouvons le programmer pour qu’il s’active lorsque nous le disons.

Pour y parvenir, vous devez effectuer ces étapes :

Nous cliquons sur le icône de réseau depuis la barre des tâches. Nous déconnectons le réseau et pour cela on clique sur le icône wifi, de sorte qu’il n’est plus allumé, c’est-à-dire qu’il n’est pas marqué en bleu. Ensuite, vous verrez un menu déroulant, où vous pourrez réactiver le WiFi (qui ne sera plus en bleu). Nous devons faire cliquez sur le menu. Il est temps de sélectionner la période de temps après laquelle nous voulons nous reconnecter au réseau WiFi.

Cela signifie que, si nous choisissons une heure, après cette heure, nous aurons à nouveau une connexion WiFi.

Nous n’aurons à nous soucier de rien, puisque ce système est entièrement automatique et très fiable.

Utilisation du menu Paramètres

Voyons un autre moyen que Windows 10 nous offre pour nous connecter à un réseau WiFi.

Cette fois c’est via le menu Configuration du système d’exploitation, une méthode qui n’est pas aussi pratique que la précédente et c’est pourquoi elle est moins utilisée.

Allons au Le menu Démarrer Windows et cliquez sur Réglage ou appuyez directement sur la touche Windows + je Et donc nous allons immédiatement à ce menu. Nous sommes entrés Réseau et Internet. Nous sélectionnons l’option Wifi de tous ceux que nous voyons sur le côté droit de la fenêtre. Cliquez maintenant sur Gérer les réseaux connus. Dans la fenêtre suivante, nous verrons tous les réseaux qui sont dans la mémoire de l’ordinateur, mais où nous devons cliquer est sur Ajouter un nouveau réseau. Nous attribuons un nom de réseau, nous sélectionnons le type de sécurité dans le menu déroulant et, enfin, nous écrivons le clef de sécurité pour accéder à ce réseau. A ce moment, nous cliquons sur Connecter automatiquement, pour ensuite cliquer sur Connecter. La dernière chose est de cliquer sauvegarder.

Si nous utilisons le Panneau de configuration

Il existe non seulement deux manières d’activer un réseau Wi-Fi sur l’ordinateur, mais nous pouvons également le faire à l’aide du Panneau de configuration.

Une option Windows largement utilisée depuis des années, mais ces derniers temps, elle est assez négligée par de nombreux utilisateurs.

Nous écrivons dans la barre des tâches, juste dans la zone activée pour cela, Panneau de commande. Dès que nous voyons l’icône dans le menu déroulant, nous devons appuyer dessus pour ouvrir ledit panneau. Ensuite, nous devons aller à Réseau et Internet.

Maintenant, nous entrons Centre réseau et partage. Il est temps de cliquer sur Mettre en place une nouvelle connexion ou un réseau. Dans la fenêtre qui a été lancée, nous sélectionnons Connectez-vous manuellement à un réseau sans fil.

A cette époque, nous écrivons le nom de réseau, dans la liste déroulante, nous choisissons le Type de sécurité et il ne reste plus qu’à écrire clé de réseau auquel nous voulons nous connecter. Nous devons également marquer les options Démarrer cette connexion automatiquement Oui Connectez-vous même si le réseau ne diffuse pas votre nom, bien que ce dernier ne se passe rien si nous ne le marquons pas. Maintenant il ne reste plus qu’à se connecter au réseau quand il sort et c’est tout.

Utilisation de l’invite de commande

La dernière des manières que nous allons vous dire est la moins, pourrait-on dire, naturelle de toutes, puisque la Invite de commandes, une partie de Windows que de nombreux utilisateurs n’ont jamais saisie.

Cette option n’est valable que pour les réseaux que nous avons déjà en mémoire sur notre ordinateur, c’est-à-dire qu’il ne serait pas valable de créer une nouvelle connexion. Pour nous connecter à l’un de nos réseaux, nous devons suivre ces étapes que nous allons vous indiquer :

Nous allons à la barre des tâches et écrivons dedans cmd. Quand le Icône d’invite de commande Dans la fenêtre pop-up, il faut appuyer dessus pour y entrer. Ensuite, il est temps de taper la commande suivante et d’appuyer sur Entrée : netsh wlan afficher le profil

Maintenant, nous écrivons une autre commande et appuyons à nouveau sur Entrée : netsh wlan connect ssid = YOUR-WIFI-SSID name = PROFILE-NAME (Il faut être très clair que là où il est écrit YOUR-WIFI vous devez écrire le nom de la connexion et là où il est indiqué PROFILE-NAME vous devez écrire le nom du profil). Une fois écrit, nous appuyons Entrer et il se connectera directement au réseau que nous avons mis en place.

Une fois que nous connaissons tous les moyens que Windows 10 nous propose pour connecter un réseau WiFi, nous n’aurons plus aucun problème au cas où l’un d’entre eux ne fonctionnerait pas à un moment donné.

Nous pouvons toujours utiliser certaines des autres options que vous avez vues dans cet article, puisque vous les connaissez déjà toutes.