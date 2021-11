Comment se débarrasser totalement du recul des armes dans Far Cry 6

Va te faire foutre, oiseaux.Gif : Ubisoft / Kotaku

Le nouveau jeu de tir en monde ouvert Far Cry 6 vous permet de devenir rapidement une machine imparable. Voici une astuce qui vous rendra encore moins arrêtable : en désactivant le bougé de l’appareil photo du jeu, vous éliminerez complètement le recul de toutes les armes, y compris les fusils de chasse et les mitrailleuses à cadence de tir extrêmement élevée.

Comme l’a souligné l’utilisateur de Reddit RogerKillsPeggy, le développeur Ubisoft semble avoir lié le recul de l’arme au tremblement de l’appareil photo dans Far Cry 6. En règle générale, lorsque vous tirez une arme automatique à plusieurs reprises, votre réticule de ciblage se balancera sauvagement autour de l’écran, avec à quel point cela dépend de les statistiques particulières de cette arme. RogerKillsPeggy a publié une courte vidéo illustrant à quel point le recul peut être mauvais et à quel point il peut être plus fluide lorsque vous désactivez les tremblements de l’appareil photo. Dans la première moitié, le joueur vide un clip LMG en l’air, et le réticule remonte, hors de contrôle. Dans la seconde moitié, l’arme reste stable comme un lac par une nuit sans vent.

J’ai testé l’astuce aujourd’hui, et bien sûr, cet exploit semble fonctionner à tous les niveaux.

Le fusil de sniper à un coup .MBP 50 ne bouge pas d’un pixel. Des fusils de chasse non plus. Les fusils d’assaut et les SMG n’ont pas un recul terrible dans ce jeu pour commencer, mais l’astuce fonctionne aussi pour ces armes. Le plus injustement, aucun des quatre LMG du jeu – du RPD de base à celui avec une cadence de tir si élevée qu’il ressemble à une tronçonneuse, le MG42 – ne se balance du tout. (Astuce bonus : placez des balles explosives sur votre LMG et portez un équipement avec l’avantage Anti-Air, qui inflige des dégâts supplémentaires aux hélicoptères et aux avions, et vous n’aurez plus jamais à vous soucier des véhicules volants.)

Désactiver le bougé de votre appareil photo est, oserais-je dire, une solution de contournement surpuissante dans un jeu qui vous donne déjà une marge de manœuvre pour être assez puissant. Sur les consoles, vous pouvez désactiver le bougé de l’appareil photo en ouvrant les options vidéo de Far Cry 6, en faisant défiler jusqu’au sous-menu Motion et en faisant passer les bougés de l’appareil photo de « complet » à « minimal ». Pour les joueurs PC, cette option est enterrée sous la section « Qualité » des options vidéo.