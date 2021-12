Comment se dérouleront les funérailles et l’hommage à Vicente Fernández ?

Nous sommes à votre service (de la famille) et nous voulons dire au revoir au grand Vicente Fernández comme il le mérite. J’imagine les centaines de milliers de mariachis que nous pouvons réunir pour lui dire au revoir et lui rendre un hommage aussi grand et épique que l’étaient ses concerts », a-t-il ajouté.

Cependant, a souligné Vicente Fernández Jr., l’hommage au Palacio de Bellas Artes est exclu. Pour l’instant, le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro, a déjà lancé l’invitation de l’emmener au théâtre Degollado.

Des sources proches de la famille ont confirmé avoir déjà commandé de la nourriture pour quelque 1 500 personnes, qui sont celles qu’elles s’attendent à recevoir dans le racho, où des fans commencent déjà à arriver pour leur chanter.