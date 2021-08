Comment se faire embaucher après 50 ans : 7 conseils qui vous aideront

Le processus de recherche d’emploi n’est pas un jeu d’enfant. De la rédaction d’un CV au réseautage en passant par les entretiens, c’est stressant. Mais ajoutez les défis de postuler à des emplois après 50 ans, et vous aurez l’impression d’être entré dans une nouvelle arène plus difficile. Passons en revue quelques stratégies et conseils pour être embauché après 50 ans qui vous donneront un avantage.

Mais tout d’abord.

Comment se faire embaucher après 50 ans : votre état d’esprit

Avant de partager des stratégies et des conseils pour décrocher un emploi après 50 ans, parlons un instant de l’état d’esprit dont vous avez besoin pour votre recherche d’emploi.

Maintes et maintes fois, je rencontre des gens qui ont honte de leur âge et qui sentent que cela les empêchera de décrocher le travail qu’ils veulent. Je sais que j’y ai été moi-même. Peut-être avez-vous eu une mauvaise expérience ou craignez-vous que tous ceux qui postulent soient beaucoup plus jeunes.

Cela devient une prophétie auto-réalisatrice.

Premièrement, nous devons briser cette chaîne.

Oubliez votre âge. Ce n’est, après tout, qu’un nombre.

Au lieu de cela, concentrez-vous sur l’expérience que vous avez et les compétences que vous avez acquises en cours de route. Cette expérience est quelque chose qui manque aux jeunes candidats. Et c’est l’un de vos plus grands atouts.

Au-delà de votre expérience, vous avez la sagesse. Vous avez appris de dures vérités, notamment comment établir et maintenir des relations professionnelles que les plus jeunes doivent encore apprendre.

Prenez le temps maintenant de changer votre point de vue. Apprenez à voir votre âge comme un atout positif qui vous rendra plus précieux pour votre futur employeur. Cet état d’esprit, ainsi que les ressources nécessaires, vous permettront de trouver et de décrocher plus facilement l’emploi que vous souhaitez.

Questions sur la façon d’être embauché après 50 ans

Parlons maintenant des spécificités de l’obtention d’un emploi après 50 ans.

Que faut-il savoir sur la rédaction d’un CV ?

De quelles compétences avez-vous besoin ?

Comment réussissez-vous l’entretien, même lorsqu’ils posent des questions pointues sur votre âge ?

Je parle de tout cela et plus ci-dessous.

Comment se faire embaucher après 50 ans : 7 conseils qui vous permettront d’avoir une longueur d’avance sur la concurrence

1. Mettez à jour votre CV

Donnez à votre CV un avantage concurrentiel en le mettant à jour pour une recherche d’emploi moderne.

De nos jours, votre CV ne va pas seulement à un autre humain. Avant qu’il ne traverse le bureau de quelqu’un, il est généralement examiné par un système de suivi des candidats. Ce logiciel organise vos informations et les analyse à la recherche de mots clés de l’industrie. Si votre CV ne contient pas ces mots-clés, il sera probablement éliminé.

Comment combattez-vous cela? Assurez-vous d’être à jour avec les dernières meilleures pratiques en matière de CV. Cela inclut de savoir quels mots-clés inclure dans votre CV. Pour découvrir les mots-clés appropriés, effectuez une brève recherche sur Google des mots-clés de CV dans votre secteur. Scannez la description de poste d’une entreprise. Souvent, les mots dans leur description sont ceux qu’ils recherchent dans les CV.

Et bien qu’il soit illégal de discriminer quelqu’un en fonction de son âge, il est préférable de protéger votre CV contre une telle discrimination. Voici quelques façons de le faire…

Revenez en arrière seulement de 10 à 15 ans dans vos antécédents professionnels. Supprimez les dates de remise des diplômes de votre section éducation. Concentrez-vous sur les compétences et l’expérience que vous possédez. Utilisez un compte gmail au lieu de hotmail ou aol ou d’autres plates-formes de messagerie obsolètes.

2. Investissez dans la marque personnelle

L’image de marque personnelle pourrait être la clé la plus importante pour décrocher un emploi après 50 ans.

Qu’est-ce que la marque personnelle ?

L’image de marque personnelle est la pratique du marketing et de la promotion de vous-même comme vous le feriez pour une marque. Une marque personnelle est plus que votre nom et le titre de votre poste – elle incarne votre personnalité, vos valeurs et votre expertise.

Voici quelques façons d’établir votre marque personnelle.

Tout d’abord, établissez une présence numérique. Que ce soit sur votre site Web ou sur un réseau comme LinkedIn, développez votre marque en mettant en valeur vos compétences et votre expérience. Créez du contenu qui met en valeur votre expertise, peut-être dans un article de blog ou un article LinkedIn.

Ensuite, utilisez d’autres réseaux de médias sociaux pour vous connecter avec d’autres dans votre secteur. Rejoignez des groupes sur les réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn. Cherchez des moyens d’engager les autres, peut-être en commentant leurs publications ou en répondant à des questions qui se rapportent à votre expertise.

Cela peut sembler beaucoup de travail, mais cela en vaut la peine. Une marque personnelle a le pouvoir de vous donner une notoriété au sein de votre industrie et de vous distinguer des autres candidats à l’emploi.

4. Utilisez LinkedIn

Bien que j’ai déjà mentionné cela dans le cadre de votre stratégie de marque personnelle, cela mérite un point distinct.

LinkedIn est une centrale électrique pour tout professionnel plus âgé. Considérez quelques statistiques. 55 millions d’entreprises sont répertoriées sur LinkedIn et environ 14 millions d’offres d’emploi sont publiées à tout moment. 87 % des recruteurs déclarent utiliser le site régulièrement. Vous remarquerez même que de nombreuses applications en ligne demandent votre URL LinkedIn dans le cadre du processus.

Publiez votre profil et votre expérience professionnelle sur LinkedIn. Si vous n’avez pas été sur le réseau depuis un certain temps, mettez à jour votre profil avec les informations et les compétences les plus récentes que vous avez acquises.

Connectez-vous avec d’autres sur le réseau, engagez-vous avec d’autres professionnels de votre secteur. Vous ne savez jamais quand un tel réseau fonctionnera en votre faveur.

5. Apprenez à utiliser les derniers outils

Avez-vous déjà lu une description de poste qui vous correspondait parfaitement… jusqu’à ce que vous arriviez à la partie concernant certains logiciels qu’ils utilisent ? Cela arrivera de temps en temps, mais ne le laissez pas vous dissuader de postuler. Il existe une solution facile.

Prenez le temps d’apprendre la compétence ou le logiciel requis par le travail.

YouTube est une aubaine de didacticiels vidéo gratuits qui expliquent comment utiliser des systèmes logiciels spécifiques. Habituellement, vous pouvez trouver un cours en ligne pour vous montrer comment utiliser un logiciel spécifique.

Une fois que vous avez suivi un cours ou une certification en ligne, indiquez ce logiciel comme une compétence sur votre CV. Personne n’a besoin de savoir quand vous l’avez reçu.

Quels outils spécifiques une organisation peut-elle souhaiter ?

Pour commencer, les outils de productivité et de gestion d’équipe tels que Slack, Asana et Trello deviennent rapidement un moyen essentiel pour les équipes de communiquer et d’attribuer des tâches. Les avoir sur votre CV peut montrer aux recruteurs que vous vous intégrerez parfaitement à leur équipe.

Les outils de communication vidéo comme Zoom et Google Meet sont devenus une partie intégrante du travail quotidien, alors même que nous approchons de la fin de la pandémie. Vous voudrez maîtriser ces outils maintenant, car de nombreux recruteurs les utilisent pour interviewer des candidats. Vous ne voulez pas vous embrouiller dans ces outils, tout en essayant de faire de votre mieux pendant l’entretien.

6. Adoptez votre âge

Bien que vous puissiez généralement garder votre âge secret, vous ne pouvez pas le cacher pour toujours. Il vaut mieux le posséder d’une manière subtile et positive. Comme nous en avons discuté au début, vous devez considérer votre âge comme un avantage en termes de connaissances et d’expérience que vous avez acquises au cours de votre carrière dans l’industrie.

Mieux vous pourrez exprimer la valeur de votre expérience et de votre expertise, plus votre entourage sera à l’aise. Si vous vous excusez à ce sujet, ils penseront que c’est quelque chose dont ils ont honte.

6. Faites des séances de pratique d’entrevue

Vous avez franchi le pas du processus de candidature — hourra ! Mais votre travail n’est pas encore tout à fait terminé. Le prochain obstacle à franchir pour être embauché en tant que travailleur plus âgé…

L’interview.

Les entretiens sont probablement la partie la plus effrayante de toute recherche d’emploi. Préparez-vous à l’avance en passant en revue les questions d’entrevue les plus courantes. Comme je l’ai mentionné, une question sur votre âge peut survenir au cours de l’entretien, alors préparez-vous à la manière dont vous traiterez cette question. Pratiquez-le jusqu’à ce qu’il ressorte naturellement. N’oubliez pas qu’il est illégal de parler d’âge, mais si quelqu’un dit par exemple : « Vous faites ça depuis longtemps », vous pouvez répondre : « Oui, et j’aime ça plus chaque année. Je continue d’acquérir plus de compétences qui me permettent de rester au top de ma forme.

Vous voudrez peut-être embaucher un expert en entretien pour vous guider à travers les questions difficiles et fournir des commentaires avant le jour de l’entretien.

7. Analyser l’environnement de travail

Autant qu’une entreprise vous interviewe, vous interviewez l’entreprise pour vous assurer qu’elle vous convient.

Soyez attentif aux signes avant-coureurs d’un environnement de travail toxique. Lorsque vous regardez autour de vous vos futurs collègues, est-ce une atmosphère dans laquelle vous pensez être à l’aise ? Si un superviseur ou un PDG mène l’un de vos entretiens, vous voyez-vous content de travailler sous ses ordres ?

Posez des questions précises pendant le processus d’entrevue pour vous assurer que c’est le genre d’environnement où vous serez heureux.

Maintenant que vous savez comment vous faire embaucher après 50 ans

Il peut être effrayant de chercher un autre emploi après 50 ans. Mais n’oubliez pas que vous avez beaucoup appris au cours de votre carrière dans l’industrie. Vous avez gagné vos galons et les entreprises seraient carrément chanceuses de vous avoir.

Soyez fier de votre âge et de toute l’expérience, les connaissances et la sagesse qu’il représente. Avec ces conseils à votre disposition, vous êtes prêt à sortir et à réussir cette demande d’emploi et cet entretien.

Faisons-le.

Photo de Tim Swaan sur Unsplash

Auteur : Wendy Marx

Suivez @wendymarx

Wendy Marx est présidente de Thrivingat50+. En tant que coach en branding personnel et en réinvention, elle est recherchée pour sa capacité à aider les gens à décoller dans leur carrière et à devenir des marques de distinction. Ici, des articles ont été publiés dans Fast Company, Entrepreneur, Forbes, New York Times, Advertising Age et autres… Voir le profil complet ›