Comment se faire vacciner contre le COVID-19 – Facebook a des réponses

Facebook serait probablement le dernier endroit où vous vous tourneriez pour obtenir des informations précises sur la façon de se faire vacciner contre le COVID-19, mais le réseau social travaille avec les hôpitaux, les gouvernements et les autorités sanitaires pour aider les gens à obtenir les réponses …

Le PDG Mark Zuckerberg a fait cette annonce ce matin.

Aujourd’hui, nous lançons une campagne mondiale pour aider 50 millions de personnes à se rapprocher des vaccins Covid-19.

Nous avons déjà connecté plus de 2 milliards de personnes à des informations faisant autorité sur Covid-19. Maintenant que de nombreux pays s’orientent vers la vaccination pour tous les adultes, nous travaillons sur des outils pour permettre à tout le monde de se faire vacciner aussi plus facilement.

Tout d’abord, nous lançons un outil qui vous montre quand et où vous pouvez vous faire vacciner, et vous donne un lien pour prendre rendez-vous. Ce sera dans le centre d’information Covid, que nous montrerons aux gens directement dans leur fil d’actualité. Nous avons déjà vu des gens utiliser Facebook pour trouver des rendez-vous de vaccination, ce qui devrait permettre à des millions de personnes supplémentaires de faire de même.

Deuxièmement, nous apportons le centre d’information Covid sur Instagram, et nous le montrerons également aux gens.

Troisièmement, nous travaillons avec les autorités sanitaires et les gouvernements pour étendre leurs chatbots WhatsApp afin d’aider les gens à s’inscrire aux vaccins. Plus de 3 milliards de messages liés à Covid ont déjà été envoyés par des gouvernements, des organisations à but non lucratif et des organisations internationales aux citoyens via les chatbots officiels de WhatsApp, cette mise à jour contribuera donc également à l’effort de vaccination.

Les données montrent que les vaccins sont sûrs et qu’ils fonctionnent. C’est notre meilleur espoir de surmonter ce virus et de retrouver une vie normale. J’ai hâte de recevoir le mien et j’espère que vous l’êtes aussi.