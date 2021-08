Comment se libérer de l’assurance et gagner des crores au lieu de payer des primes d’assurance-vie temporaire ?

in

Pourquoi souscrire une assurance vie temporaire ? La réponse la plus évidente que l’on puisse donner est d’assurer la sécurité financière de la famille si quelque chose arrive au soutien de famille. Mais avez-vous déjà pensé à d’autres moyens d’atteindre cet objectif de sécurité financière ?

Avant l’arrivée du concept d’assurance-vie, les gens se couvraient eux-mêmes et leurs familles contre les incertitudes financières en se constituant de la richesse sous forme d’or ou de terres. Lorsque l’argent liquide est devenu le principal moteur de toutes les transactions financières, les gens ont même accumulé de l’argent liquide chez eux pour se préparer à tout événement inattendu de la vie.

Mais maintenant, il existe de multiples façons de créer de la richesse ou de vous protéger contre les insécurités financières. Bien que l’assurance-vie temporaire soit considérée comme une bonne option à cette fin, l’auteur Deepak Mullick a montré dans son prochain livre « SimplyMutual : la formule à 1 % pour gagner votre liberté financière » que vous pouvez également vous assurer financièrement en construisant un corpus considérablement important en investissant dans les fonds communs de placement d’actions grâce à une approche axée sur les objectifs.

Lorsque Mullick est devenu papa pour la première fois à l’âge de 30 ans, il a voulu constituer un corpus de 1 crore de roupies afin que sa famille reçoive le montant si quelque chose d’inattendu lui arrivait.

Après avoir calculé toutes les sources de ses revenus, Mullick a supposé qu’il pourrait être en mesure d’ajouter un corpus de Rs 20 lakh tous les cinq ans. Ainsi, au lieu d’acheter une seule couverture d’assurance-vie temporaire de 1 crore de Rs, il a acheté cinq polices d’assurance-vie temporaire de 20 lakh Rs chacune avec une échéance de 5, 10, 15, 20 et 25 ans.

Mullick avait prévu qu’il continuerait à mettre fin à une police dès qu’il ajouterait un montant égal à sa valeur à l’échéance à son corpus. De cette façon, tous les cinq ans, il ajouterait Rs 20 lakh à son corpus et cesserait de payer une prime pour une police. À 25 ans, il aurait un corpus de crore de Rs 1 pour sa famille et n’aurait pas besoin de payer les primes coûteuses requises pour une police d’assurance-vie temporaire.

Cependant, Mullick n’a pas eu à attendre 25 ans pour construire un corpus de Rs 1 crore.

Mullick partage dans le livre qu’avec une approche systématique, il a pu construire Rs 1 crore en seulement 7 ans et annuler toutes les polices d’assurance ! Et ce crore de Rs 1 est devenu beaucoup plus depuis lors.

Si Mullick avait acheté une police d’assurance-vie temporaire de Rs 1 crore, il aurait peut-être mis fin à la plupart de ses années de revenus en payant des primes d’assurance. Mais grâce à une planification intelligente, il est non seulement devenu sans assurance, mais a également augmenté sa richesse «beaucoup plus» que 1 crore de Rs.

Mullick a partagé plusieurs idées intéressantes sur la croissance de l’argent dans le livre. Celui ci-dessus est particulièrement intéressant car il montre qu’il est possible de se libérer de l’assurance.

Cependant, il faut toujours garder à l’esprit qu’investir dans des fonds communs de placement ou des marchés boursiers est soumis à des risques de marché. Et il est toujours conseillé de suivre les conseils d’un conseiller financier expérimenté avant de prendre des décisions d’investissement.

