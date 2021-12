Comment se nettoyer quand on n’est pas à la maison – sans ruiner la planète

Vous pouvez faire mieux que les lingettes humides standard des tourbières (Photo: .)

Certaines personnes s’aventurent facilement dans la nature, mais quand il s’agit du reste d’entre nous, nous aimons être préparés lorsque nous restons loin de chez nous.

Cependant, peu importe à quel point cela peut être tentant, il n’est pas bon pour l’environnement de sortir et d’acheter le premier méga-pack de lingettes humides que vous voyez.

N’ayez crainte – que vous campiez, fassiez un festival, passiez une soirée pyjama pour adultes ou quoi que ce soit de ce genre, il existe de nombreuses façons simples et écologiques de rester propre pendant que vous restez loin de chez vous.

Investir dans des produits d’hygiène multi-usages

Octavia Coates, fondatrice de la société de location de camping-cars et de vacances The Well Heeled Hippy, a passé pas mal de temps loin de chez elle et offre ces conseils d’expérience.

Facile à emballer et à transporter lors de vos déplacements, une barre polyvalente pour le corps et les cheveux est pratique et meilleure pour l’environnement que d’avoir des charges de bouteilles en plastique.

Octavia recommande également le savon liquide bio 18-en-1 Baby-Mild Pure-Castile de Dr Bronner’s, qu’elle décrit comme « le rêve d’un campeur ».

Le bicarbonate de soude est votre ami

Le bicarbonate de soude, ou bicarbonate de soude, selon l’endroit d’où vous venez, est un ingrédient de nettoyage non toxique à usages multiples populaire qui fonctionne très bien comme désodorisant.

Si vous en saupoudrez dans vos chaussures, cela aidera également à empêcher vos pieds de sentir mauvais avant votre prochaine douche.

C’est une bonne idée d’en emporter avec vous si possible, car vous pouvez également l’utiliser pour laver vos vêtements en un clin d’œil.

Emportez une débarbouillette et/ou une éponge

Les lingettes humides sont des choix populaires parmi les festivaliers, mais les produits à usage unique comme ceux-ci ne sont pas exactement respectueux de l’environnement.

De nombreuses lingettes humides contiennent du plastique, qui se décompose en microplastiques au fil du temps. Ces microplastiques ne sont pas bons pour l’environnement en eux-mêmes, et ils peuvent absorber des produits chimiques nocifs, finissant souvent par être ingérés par la faune et qui sont à leur tour ingérés par les humains.

Même certains qui disent qu’ils sont « rinçables » sur l’emballage ne se décomposent pas suffisamment dans les tuyaux pour empêcher les blocages de se produire.

Quant à la façon de se laver avec juste une flanelle, Octavia dit: «Avec peu d’eau, la façon la plus hygiénique de se laver serait la moitié d’entre vous à la fois.

« Mouillez votre peau avec vos mains, puis faites mousser le savon sur votre corps.

« En utilisant une flanelle propre et humide, puis essuyez la mousse. C’est fondamentalement un bon bain de lit à l’ancienne’

Concentrez-vous sur vos cheveux

Que vous essayiez d’économiser de l’eau ou de garder une douche froide aussi courte que possible, vous pourriez penser à ne laver que vos cheveux si vous avez accès à l’aqua running.

« Le simple fait de vous laver les cheveux lavera votre corps pendant que la mousse glisse vers le bas », conseille Octavia.

« Ici, vous pouvez économiser votre approvisionnement en eau dont vous avez tant besoin, surtout si vous faites du camping sauvage et que vous n’avez pas accès au camping. »

Laissez votre maquillage à la maison

Désolé les amis – moins vous devez frotter, mieux c’est, et le maquillage doit être complètement démaquillé.

Comme le dit Octavia : » Il est plus facile de rester plus propre sans une couche de vieux fond de teint ou des restes de mascara. «

Si vous souhaitez emballer un nettoyant plus adapté à votre visage, Octavia recommande l’eau micellaire nettoyante Kind To Skin de Simple.

Si vous ne supportez vraiment pas de vous séparer de votre maquillage, gardez-le aussi minime que possible afin de ne pas avoir à en retirer autant chaque jour. Pensez à une crème hydratante teintée au lieu de fond de teint et à un peu d’eye-liner au lieu de mascara.

Si vous ne pouvez pas rompre avec vos lingettes humides, choisissez la bonne

Si vous êtes vraiment marié à vos lingettes humides, il existe un certain nombre d’options plus respectueuses de l’environnement sur le marché.

Lingettes humides biodégradables – quelles sont les plus écologiques ?

Alors que de nombreuses lingettes humides contiennent du plastique, il existe des alternatives écologiques qui ne contiennent pas de plastique et causeront moins de dommages à l’environnement lorsqu’elles commenceront à se décomposer.

Comme pour toutes les lingettes humides, vous devez toujours les jeter dans la poubelle, à moins qu’elles ne soient certifiées Fine To Flush.

Ce sont quelques-unes des marques les plus respectueuses de l’environnement.

Cheeky Wipes – lingettes réutilisables pour bébé à base de tissu et d’huiles essentielles

Cheeky Panda – tous les produits de Cheeky Panda, y compris les lingettes pour bébé et les lingettes nettoyantes pour le visage, sont fabriqués à partir de bambou et d’eau, et sont 100 % biodégradables et compostables.

Bambino Mio – une autre entreprise proposant des lingettes réutilisables, que vous pouvez simplement utiliser avec de l’eau

MyPura – Lingettes sans plastique, biodégradables et compostables à base d’eau et d’aloe vera biologique.

Aldi Mamia – sans plastique, biodégradables et, avec des prix à partir de seulement 52 pence pour un paquet de 64 lingettes ordinaires (non sensibles), c’est une bonne option pour ceux qui ont un budget plus serré.

Nivea – les géants des soins de la peau fabriquent une lingette sans plastique qui contient de l’huile d’argan et de l’aloe vera.

Simple – toutes les lingettes de Simple sont désormais fabriquées à partir de fibres végétales issues de sources durables qui se biodégradent naturellement – et l’emballage est également recyclable.

Et si vous souhaitez opter pour des lingettes jetables, assurez-vous de rechercher la marque « fine to flush » de l’organisme industriel Water UK – c’est le moyen de savoir avec certitude qu’elles sont OK dans vos tuyaux.

