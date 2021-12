Comment se passe 2022 pour l’Amérique latine et les Caraïbes ?

Une reprise économique sera l’effort majeur dans la région; et la société continuera à lutter contre les mouvements de protestation et, selon toute probabilité, les nouvelles souches de Covid. Les Caraïbes pourraient être la seule source d’un peu de joie avec son boom énergétique.

Par le Dr Aparaajita Pandey

Covid, les protestations et les élections ont été le thème principal de l’Amérique latine pour 2020-21. Le cycle électoral qui a commencé en 2019 se terminera en 2022 avec les deux grandes élections présidentielles au Brésil et en Colombie. Une reprise économique sera l’effort majeur dans la région; et la société continuera à lutter contre les mouvements de protestation et, selon toute probabilité, les nouvelles souches de Covid. Les Caraïbes pourraient être la seule source d’un peu de joie avec son boom énergétique.

2022 cherche l’Amérique latine et les Caraïbes, un peu comme ses deux dernières années. Il serait injuste de penser que de telles prédictions mélancoliques se limitent à l’Amérique latine et aux Caraïbes ; la plupart des régions du monde sont aux prises avec des insécurités économiques et sociales qui ont été aggravées par la menace constante de Covid-19 et ses nouvelles variantes en constante évolution. Alors que le nord du monde se prépare à fournir des vaccins de rappel à leurs populations et que ceux du sud n’ont pas encore vacciné la grande majorité de leur population ; il serait faux de ne retenir que l’Amérique latine et les Caraïbes qui subiraient les conséquences de la variante Omicron.

Cependant, il est vrai que la pression de cette variante s’ajoutera certainement aux politiques, sociétés et économies déjà en difficulté de la région. Avec une telle toile de fond d’un nuage sombre très évident de la nouvelle variante de Covid, cette pièce tente d’explorer les thèmes de premier plan qui seront éventuellement mis en évidence dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes en 2022.

Politique

En commençant par la politique, toutes les quelques années, le monde est obsédé par le début ou le point culminant d’une nouvelle marée « rose » en Amérique latine. Le rose dans la marée rose est une nuance acceptable du «rouge» à l’origine laissé dans la cour américaine proverbiale. Cette nuance de rose agréable au goût est emblématique des gouvernements souvent qualifiés de centre-gauche, axés sur les fondamentaux socialistes, les dépenses sociales et l’aide sociale. Alors que les résultats des élections dans ce cycle offrent presque des cadres favorables à la déclaration d’une Amérique latine rose ; ils n’atteignent pas tout à fait la marque. La région a souvent été caractérisée par ses contradictions et ce cycle électoral n’est pas non plus exempt de si belles énigmes. Alors que le Honduras, le Pérou et, plus récemment, le Chili ont élu des présidents qui peuvent être placés sur le spectre vers la gauche à des degrés divers ; et l’Argentine a continué avec Fernandez et la Bolivie a élu un autre chef indigène immédiatement après Evo Morales ; ils viennent tous avec des mises en garde.

Le président péruvien s’est montré très ferme envers les immigrés et n’a montré aucun signe d’assouplissement de la position péruvienne sur l’homosexualité et/ou les droits reproductifs des femmes. Le Boric Gabriel au Chili, n’a pas encore tenu ses promesses de campagne et il reste encore à voir comment il marie efficacement les intérêts économiques avec les intérêts sociaux. Le parti d’Alberto Fernandez, qui a remporté de justesse les élections provinciales, montre déjà des signes de scission et, selon toute probabilité, il semble être un président à mandat unique bien qu’il ait légalisé les avortements il y a un an.

De plus, il suffit de se tourner vers l’Amérique centrale et le Venezuela pour se rendre compte que l’autoritarisme est bel et bien vivant dans la région. Daniel Ortega, Nayib Bukele et Nicolas Maduro sont les piliers de l’autoritarisme dans la région qui refusent de tomber. Les gens semblent être trop épuisés et terrifiés pour protester ou se battre. Il serait dur de transformer le manque de protestation populaire dans les pays autoritaires en capitulation ; il doit être étudié avec la compréhension de l’histoire de la région des escadrons de la mort et de la torture et peu de scrupule face aux assassinats politiques.

L’existence de Gabriel Boric, qui représente le changement et la volonté populaire, et de Nicolas Maduro, qui représente l’oppression et l’autocratie dans la même région, n’indique pas à la fois la commodité d’une vague globale mais la nécessité d’une meilleure compréhension de l’individu. des pays.

Alors que le Brésil et la Colombie se dirigent vers les élections présidentielles, cela semble être une victoire probable pour Lula au Brésil et Gustavo Petro en Colombie qui devient rapidement un favori. Alors que le retour de Lula semble certain au Brésil, il ne sera pas faux de s’attendre à ce que Jair Bolsonaro adopte des tactiques de violence et de perturbation à la Trump ; Cependant, Bolsonaro ne bénéficie pas d’une base de soutien aussi loyale, aveugle et importante que Trump aux États-Unis.

La politique colombienne, d’autre part, répond aux protestations qui ont eu lieu dans le pays ces deux dernières années. La Colombie a été un pays largement conservateur ; cependant, les explosions du peuple au sujet de l’augmentation des impôts et de la réduction des dépenses sociales et les manifestations au Chili ont inspiré le peuple à voir un leader potentiel à Petro. Les sondages suggèrent qu’il recueillerait 43 pour cent des voix lors de la première primaire, ce qui n’est pas suffisant pour éviter une deuxième primaire, mais il ne serait pas loin de dire que Petro pourrait bien gagner la course.

Économie

2021 n’a pas été trop catastrophique pour l’Amérique latine. La région a montré des signes d’amélioration alors que le monde commençait à mettre en place des systèmes qui pourraient fonctionner avec les restrictions de pandémie. Au fur et à mesure de la mise en place de ces systèmes ; Les économies latino-américaines ont également commencé à reprendre pied et à se stabiliser. Alors qu’aucun pays au monde n’a atteint ses niveaux de croissance d’avant Covid, il en va de même pour l’Amérique latine ; 2021 a vu les économies latino-américaines se redresser mieux que prévu.

Cependant, les économistes suggèrent à nouveau un léger ralentissement. Cela serait attribué aux ajustements statistiques qui se produisent après un premier coup, alors que l’augmentation du taux de croissance qui s’est produite en 2021 était encourageante. Cela a également été exagéré statistiquement, car le point de référence est devenu l’année 2020, lorsque le monde s’est complètement arrêté. Donc en 2022, quand le point de référence est 2021 ; le léger recul statistique des économies latino-américaines est une fatalité mathématique.

Les Caraïbes, quant à elles, devraient connaître une augmentation rapide des taux de croissance et dans toutes les économies, car elles sont en passe de devenir la nouvelle destination énergétique du monde. La Guyane, la Jamaïque, le Suriname et la Barbade découvrant du pétrole brut et du gaz naturel dans leurs eaux, des sociétés comme Total, Shell et Exxonmobil ont afflué dans la région et les Caraïbes devraient devenir la nouvelle destination pétrolière dans un avenir proche. Cela conduirait certainement à un renforcement et à un essor des économies de la région ; cependant, l’interaction politique avec les grandes compagnies pétrolières multinationales et la souveraineté des États sur leurs propres ressources est un sujet de discussion distinct.

Société

Les troubles sociaux semblent être une issue prévisible pour la région en 2022. L’impact que les mouvements de protestation peuvent avoir sur la politique de la région a été assez bien démontré au cours des deux dernières années. Cependant, comme les gens exigent un plus grand changement progressif pour une société plus égale que celle dans laquelle ils ont grandi ; les valeurs du conservatisme politique, religieux et économique sont amenées à entrer en conflit avec les valeurs de la majorité de la main-d’œuvre qui exigent un emploi rémunéré, la sécurité de l’emploi, l’égalité des revenus, le sexe et la sexualité. Bien qu’il soit difficile de classer la politique sous un seul terme, les revendications formulées par les électeurs âgés de 18 à 40 ans, qui constituent également la majorité de la main-d’œuvre, peuvent être qualifiées de revendications de la «gauche millénaire». Ils veulent une société progressiste, tolérante et tolérante. Une société plus égale avec des opportunités de croissance. Une voix pour les femmes et les minorités, et l’égalité des chances pour ceux qui ont été marginalisés pendant des générations.

Alors que l’Amérique latine et les Caraïbes entrent dans la nouvelle année, il serait intéressant de voir comment elles correspondent à leurs attentes avec leur réalité.

(L’auteur est professeur adjoint au département de politique publique de l’Université Amity et détient un doctorat en études latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.