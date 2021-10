Comment se passe la lutte pour le Soulier d’Or ?

10/04/2021 à 09:57 CEST

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a inscrit le seul but de l’équipe de Carlo Ancelotti lors de la défaite (2-1) contre le RCD Espanyol et s’est imposé comme le meilleur buteur des cinq grands championnats avec neuf réalisations.. Ils sont suivis de près par Erling Haaland, avec sept buts, malgré avoir raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure, et Robert Lewandowski, également avec sept.

français, qui a été la seule lumière dans les défaites contre Sheriff en Ligue des Champions et l’Espanyol en Liga, vous traversez une douce période en matière de records individuels : a neuf buts et sept passes décisives en huit matchs. Cela ajoute également quelque peu à la compétition continentale maximale, même si cela n’a pas servi à vaincre l’équipe moldave lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

L’ancien joueur de l’Olympique Lyon mène largement devant Erling Haaland (7) et Robert Lewandowski (7), en plus des autres meilleurs buteurs des ligues principales : Mohamed Salah, Ciro Immobile, Patrik Shick, Mikel Oyarzabal, Vardy et Edin Dzeko ajoutent un total de six buts.

Un début de saison brillant

Karim Benzema est, sans aucun doute, dans l’un des meilleurs moments de sa carrière sportive. En plus des neuf buts et sept passes décisives qu’il a inscrits lors des huit premiers matchs de LaLiga, ete Français est l’un des joueurs les plus importants de l’équipe de Carlo Ancelotti et son implication dans le jeu fait de lui pratiquement le meilleur joueur d’Europe aujourd’hui.

Ccomme l’étranger avec le plus de matchs dans l’histoire du Real Madrid devant Marcelo (529), Roberto Carlos (527), Cristiano Ronaldo (438) et Luka Modric (398), l’attaquant a marqué 289 buts en 569 matchs officiels et est devenu le joueur de la franchise après le départ de Cristiano Ronaldo à l’été 2018.