En 1984, j’étais directeur du Hard Rock Cafe à West Hollywood. L’endroit était le bar « it » des jeunes de Los Angeles dans la vingtaine avant qu’ils ne sortent en boîte.

Presque tous les soirs, des essaims de fêtards (habillés comme des Wham! et des aspirants Madonna) commençaient à arriver vers 11 heures.

J’ai été étonné de voir combien de gars s’approchaient et glissaient 50 $ au portier pour couper la ligne; un billet de 20 $ ne ferait tout simplement pas le travail. (Le manque de subtilité obtiendrait également une note d’échec.)

Je n’étais pas personnellement dans le commerce de pots-de-vin, mais j’ai beaucoup appris sur « comment le monde fonctionnait ».

La leçon : le monde s’adresse aux riches – et laisse tout le monde avec des biens et des services de mauvaise qualité (comme cette attente de 45 minutes pour entrer dans le Hard Rock).

Aujourd’hui, malgré mon succès, je profite rarement de cette « économie de corde de velours ». Après tout, ma principale passion est le beach-volley, qui ne nécessite qu’un ballon, du sable et un filet – aucune corde de velours n’est nécessaire.

Vraiment, mon plus grand « avantage pour les riches » est ce travail… d’écrire pour vous.

Bien sûr, je n’en veux à personne qui profite des avantages qui lui sont offerts.

Cela dit, il y a quelque chose de pernicieux dans « l’économie de la corde de velours ».

Il me semble s’emparer de plus en plus de « l’économie réelle »…

Mieux pour certains… et pire pour tout le monde

Je parle du sentiment que pour tout ce que nous achetons – produits, éducation, soins de santé, voyages – cela va de mieux en mieux pour les riches… et pire pour tout le monde.

Quand j’allais aux matchs des LA Dodgers quand j’étais enfant, la royauté hollywoodienne pouvait s’offrir les meilleures places. Mais maintenant, ils sont enfermés dans des loges incroyablement chères auxquelles ils accèdent par des portes de stade séparées.

À l’époque du Hard Rock, les célébrités voyageaient en limousine. Maintenant, ils utilisent Uber Copters.

Les riches peuvent s’offrir des hôpitaux de classe mondiale lorsqu’ils tombent malades. Tous les autres ont de la chance d’entrer dans leur hôpital local délabré… et se retrouvent ensuite avec des factures d’un kilomètre pour des services que leur assurance (s’ils l’ont) ne couvrira pas.

Dois-je vous rappeler le scandale de corruption des admissions à l’université d’il y a quelques années ? C’est alors que les enquêteurs fédéraux ont surpris Felicity Huffman et d’autres en train d’utiliser leur argent et leur influence pour inscrire leurs enfants dans de bonnes écoles.

Je n’ai pas besoin de vous dire que les riches de tous bords, pas seulement les stars d’Hollywood, font ça tout le temps.

Et je déteste avoir l’air d’un comédien hack, mais ne me lancez pas dans les voyages en avion. Les voyages en première classe s’améliorent de plus en plus – salons VIP, bars ouverts, sièges inclinables moelleux – tandis que tout le monde est entassé à travers les lignes de sécurité… bourré dans de minuscules sièges… et servi un sac de bretzels et une giclée de soda.

« Ce modèle – un monde à la Versailles de dorloter pour quelques privilégiés d’un côté de la corde de velours, une course folle pour un service de base pour tout le monde – se répète dans une sphère de la société américaine après l’autre », Nelson D. Schwartz écrit dans son tout nouveau livre, The Velvet Rope Economy: How Inequality Became Big Business.

C’est affolant.

Après tout, cette économie de corde de velours n’est que l’aspect le plus évident de l’énorme et croissant écart de richesse dont nous parlons ici depuis un certain temps…

Comment passer derrière la corde de velours

L’écart de richesse s’est creusé depuis plus de 50 ans – et il a commencé à monter en flèche à la fin des années 1970.

En 1968, les 20 % des ménages les mieux rémunérés apportaient 43 % de la richesse des États-Unis.

Cinquante ans plus tard, en 2018, ces 20 % les plus riches (ménages gagnant 130 000 $ ou plus) ont engrangé 52 % du revenu américain. C’était plus que les 80 % inférieurs combinés.

L’écart de richesse semble encore plus dramatique lorsque vous comparez les 1 % les plus riches aux 90 % les plus pauvres.

En 1980, les 1 % d’Américains les plus riches possédaient environ 30 % de toute la richesse des ménages du pays… et les 90 % les plus pauvres possédaient environ 24 % de toute la richesse des ménages.

Mais en 2012, la part de l’ensemble du patrimoine financier des ménages détenue par les 1 % les plus riches avait grimpé à plus de 60 %… et la part détenue par les 90 % les plus pauvres avait chuté en dessous des 10 %.

De plus, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’inégalité de richesse entre les pays du G7 est la plus élevée aux États-Unis. Parmi tous les pays développés, l’écart de richesse n’est plus grand qu’au Chili, au Mexique et en Turquie.

Pas étonnant que l’économie de la corde de velours soit en train de devenir l’économie réelle.

C’est là que se trouve l’argent !

Maintenant, il peut sembler cathartique de se mettre en colère contre cet écart de richesse qui se creuse.

Vas-y. Je ne te blâme pas.

Cependant… se mettre en colère ne résout rien.

Mais voici le problème : il n’y a pas de « solution » à l’écart croissant de richesse.

Personne ne peut l’arrêter. Pas les esprits les plus brillants de la Silicon Valley… ni les politiciens que nous envoyons à Washington.

Certaines personnes se retrouveront derrière la corde de velours… et tout le monde sera laissé pour compte.

C’est pourquoi je suis si passionné par ce sujet — et pourquoi j’ai créé Argent intelligent en premier lieu.

Il est temps pour vous de gérer vos finances à votre façon ; plus besoin de se bousculer pour suivre ce que dit ou fait Wall Street.

Salutations,

Eric Fry

Eric Fry est un sélectionneur d’actions primé avec de nombreux appels « 10-bagger » – sur les bons marchés ET les mauvais. Comment? En trouvant de puissantes mégatendances mondiales… avant qu’elles ne décollent. En fait, Eric a recommandé 41 différents gagnants boursiers à plus de 1000% au cours de sa carrière. De plus, il a battu 650 des investisseurs les plus célèbres du monde (dont Bill Ackman et David Einhorn) dans un concours. Et aujourd’hui, il révèle gratuitement son prochain gagnant potentiel à 1000%, ici même.