Comment se porte bien la première blockchain ESG ?

Avec divers projets de blockchain en lice pour le dessus, les grands noms obtiennent fréquemment des opportunités. Cependant, les petites blockchains comme Telos parviennent toujours à se faire un nom et dépassent même les fonctionnalités des plus grandes dans certains domaines.

Il est toujours important de regarder au-delà des grands noms car les blockchains sous-évaluées (comme Telos) sont connues pour offrir un potentiel énorme.

Les grandes entreprises et organisations ont contourné les chaînes de blocs de renom et se tournent maintenant vers Telos pour lancer et exécuter des applications de chaînes de blocs.

Dans cette optique, cet article vise donc à explorer comment se porte bien Telos, la première blockchain ESG.

Investissement socialement responsable

Alors que le paysage économique mondial continue d’évoluer à un rythme rapide, il semble qu’un nombre croissant d’investisseurs deviennent de plus en plus soucieux de l’environnement. Par exemple, Elon Musk, PDG de Tesla, a récemment cessé d’accepter les paiements Bitcoin pour les différents produits du constructeur automobile. Musk a indiqué que la prise d’une telle décision était due au fait que les processus d’extraction de Bitcoin étaient relativement énergivores.

Ces derniers temps, les pratiques commerciales et d’investissement environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ont commencé à recevoir une large attention. De nombreux investisseurs commencent à utiliser l’ESG comme l’une des principales normes lorsqu’il s’agit d’évaluer les risques potentiels de toute initiative commerciale cherchant à commercialiser leurs finances.

Cependant, le reporting ESG présente certains défis, qui peuvent être résolus à l’aide d’une technologie blockchain transparente et décentralisée. Alors que les appels à l’intégration des marchés de la blockchain et des ESG ont continué à augmenter dans le paysage fintech, seules quelques solutions de blockchain ont cherché à intégrer deux aspects ensemble, un thème qui a fait largement connaître Telos.

Depuis sa création, Telos, qui est considérée comme la meilleure et la plus rapide des plateformes de blockchain virtuellement gratuites, a contribué à atténuer divers problèmes environnementaux qui ont entravé la croissance de l’industrie de la blockchain.

Le taux d’utilisation de l’énergie de la blockchain Telos est identifié comme étant nettement inférieur à celui de plusieurs de ses concurrents blockchain tels que Cardano, Ethereum 2.0, Bitcoin et autres. Telos subit généralement des audits réguliers pour garder sous contrôle ses chiffres de production de CO2 et de consommation d’énergie native.

Telos, le premier fournisseur de blockchain d’ESG, a été massivement adopté par des utilisateurs réels du monde entier en raison de sa conscience environnementale et sociale.

Problème d’interopérabilité

Le manque d’interopérabilité est une préoccupation majeure qui empêche l’adoption massive de la blockchain. L’interopérabilité est très importante car les organisations et les entreprises dépendent de niveaux plus élevés d’interactions et de collaborations. Aucune entreprise ne voudra effectuer ses paiements avec une chaîne de blocs dont l’infrastructure générale n’est pas interopérable et sécurisée.

Telos reçoit beaucoup plus d’attention que les autres blockchains en raison de sa capacité à offrir des solutions d’interopérabilité.

La blockchain Telos prend en charge les transactions sur d’autres chaînes et réseaux, intègre les systèmes existants avec plusieurs applications et permet aux développeurs de passer facilement d’une plate-forme sous-jacente à une autre.

Telos prend en charge la création de dApps et de DAO qui s’exécutent sur EOSIO et permet aux développeurs de créer et d’exécuter des contrats intelligents conformes à Ethereum sans frais de transaction.

Avec Telos EVM (Ethereum Virtual Machine), les gens peuvent créer et déployer des applications décentralisées comme il se doit, avec des vitesses élevées, sans limite d’utilisateurs et sans intermédiaires.

Telos EVM permet aux développeurs de blockchain de choisir les langues et les outils qu’ils souhaitent et de créer un bytecode EVM qu’ils souhaitent implémenter sur une blockchain alimentée par Ethereum et de le placer de manière transparente sur une blockchain EOSIO. De plus, avec la blockchain Telos, les clients utilisant le Web 3.0 peuvent basculer vers un ensemble différent de fournisseurs d’API (interface de programme d’application).

La plate-forme Transledger de Telos utilise la technologie blockchain pour renforcer son réseau d’interopérabilité, permettant le transfert de différentes crypto-monnaies entre différentes blockchains.

Solutions d’évolutivité

Lorsque les gens parlent de diverses blockchains sur le marché, ils désignent fréquemment les écosystèmes qui appartiennent à des crypto-monnaies à forte capitalisation boursière. Ethereum, Cardano, Polkadot et Tezos sont des blockchains populaires car personne ne peut nier leurs classements de capitalisation boursière importants.

Malgré une telle popularité, Ethereum a montré plusieurs problèmes d’évolutivité. Polkadot n’a pas encore publié sa mise à jour parachain pour connecter des chaînes latérales individuelles à la blockchain principale. Alors que Cardano a récemment lancé des contrats intelligents, Tezos, qui se reconnaît avec NFT, DeFi et d’autres outils, la plupart de ses projets sont encore en développement.

Pour atteindre l’efficacité, la technologie blockchain doit être évolutive, rapide et faciliter l’adoption massive. Telos, qui existe depuis 2018, pourrait être sous-évalué à cet égard.

Par rapport aux autres grandes blockchains, Telos se distingue en plusieurs segments. Telos Network est largement connu pour sa capacité à traiter environ 5 000 transactions par seconde, et sa transaction moyenne est beaucoup plus rapide que les autres blockchains.

conclusion

Toutes les fonctionnalités susmentionnées ont attiré l’attention de certaines grandes marques. Cisco, Microsoft, Siemens, Taikai et Zalando ne sont que quelques entreprises qui utilisent la blockchain Telos pour développer des applications et débloquer des activités réelles.

Telos combine le meilleur de différents écosystèmes et ajoute avec succès d’autres avantages, ce qui lui permet d’offrir des fonctionnalités importantes que les autres blockchains n’offrent pas.

Alors que d’autres blockchains semblent se concentrer principalement sur les utilisateurs de crypto-monnaie, Telos semble aborder les problèmes et les scénarios du monde réel.

Avec des écarts encore observés entre les principales blockchains, des écosystèmes alternatifs comme Telos offrent des solutions impressionnantes. Les grandes marques l’ont compris et se tournent désormais vers Telos pour lancer et exécuter leurs applications sur la blockchain.

Source de l’image : Shutterstock