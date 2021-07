Comment se porte la 5G dans votre ville ? Les données montrent que nous avons un long chemin à parcourir

Luke Pollack / Autorité Android

Comment est la 5G là où tu vis ? Est-ce rapide ? Est-ce lent ? Est-il même disponible? Pour de nombreux consommateurs, la 5G n’a tout simplement pas répondu aux attentes vertigineuses fixées par les fournisseurs de technologie du monde entier. On nous a promis une faible latence et des vitesses élevées partout où nous allons et ce n’est tout simplement pas la réalité des réseaux 5G d’aujourd’hui. Les opérateurs s’efforcent néanmoins de couvrir le monde avec la 5G et ont définitivement progressé depuis le début de l’année.

De nouvelles données d’Ookla montrent que les vitesses et la disponibilité des réseaux 5G sont améliorées, bien que ces mêmes données montrent jusqu’où nous devons aller. La société a récemment publié son rapport Global 5G Benchmark Report pour le premier semestre 2021, qui est une analyse brute des performances et de la disponibilité du réseau 5G dans les villes du monde entier. Ookla a sélectionné un échantillon représentatif de 30 grandes zones métropolitaines et a mis trois éléments à l’épreuve : la disponibilité du réseau, la vitesse de téléchargement et la vitesse de téléchargement. Ces points de données nous donnent un aperçu des progrès de la 5G.

Disponibilité 5G

Ookla définit la disponibilité de la 5G comme “le pourcentage d’utilisateurs d’appareils compatibles 5G qui passent la majorité de leur temps sur la 5G”. Ceci est calculé en pourcentage.

Sur les 30 villes testées par Ookla, New York a largement gagné en termes de disponibilité 5G à 73,5%. Cela signifie que les personnes possédant des téléphones 5G passent environ les trois quarts de leur temps connectés aux réseaux 5G disponibles. Amsterdam arrive en deuxième position avec 51,2 %. New York et Amsterdam, cependant, étaient les deux seules villes à obtenir un score supérieur à 50 %. Séoul était troisième sur la liste en termes de disponibilité 5G à 48%. Doha et Toronto complètent le top cinq avec respectivement 38,1 % et 36,2 %.

Vérifier: Voici toutes les villes américaines avec une couverture 5G

Au moins la moitié des résultats étaient sous la barre des 25 %. Cela signifie que les habitants de nombreuses villes passent la plupart de leur temps sur les réseaux 3G ou 4G, même s’ils ont un téléphone 5G. Par exemple, la disponibilité de la 5G était de 7,8 % à Berlin, 7,2 % à Paris, 6,9 % à Rome, 6,8 % à Singapour et seulement 1,4 % à Johannesburg. De toute évidence, la disponibilité du réseau 5G doit encore s’améliorer.

Vitesses 5G

La disponibilité est une chose, mais la vitesse en est une autre. La bonne nouvelle est que 29 des 30 villes avaient des vitesses de téléchargement médianes supérieures à 100 Mbps. Seule Varsovie n’a pas réussi à atteindre cette ligne de base, avec des vitesses de téléchargement moyennes de seulement 80,18 Mbps sur 5G. Mieux encore, 13 des villes ont affiché des vitesses de téléchargement 5G médianes supérieures à 200 Mbps.

Les villes d’Asie et du Moyen-Orient ont dominé la liste en matière de vitesse. Séoul a enregistré le taux le plus élevé, avec une vitesse de téléchargement moyenne de 467,87 Mbps sur 5G. Il a été suivi par Abu Dhabi avec 421,26 Mbps, Dubaï avec 417,07 Mbps, Doha avec 413,30 Mbps et Riyad avec 384,66 Mbps.

Treize des 30 villes évaluées affichaient des vitesses de téléchargement médianes 5G supérieures à 200 Mbps.

Les vitesses de téléchargement sur 5G étaient, en moyenne, d’environ un dixième des vitesses de téléchargement. Par exemple, Séoul a connu des vitesses de téléchargement médianes de 49,94 Mbps, Pékin a suivi avec des vitesses de téléchargement de 44,15 Mbps, puis Abu Dhabi avec 38,75 Mbps, Johannesburg avec 38,04 Mbps et Dubaï à 37,15 Mbps.

Le statut de la 5G à travers l’Europe n’est tout simplement pas si bon. Des villes comme Berlin, Dublin, Munich, Paris, Prague et Varsovie ont connu à la fois moins de disponibilité 5G et les vitesses les plus faibles lors des tests d’Ookla. Prague, par exemple, n’a noté que 13,2% pour la disponibilité et 116,3 Mbps pour les vitesses de téléchargement.

Plus de lecture : Les meilleurs téléphones 5G que vous pouvez acheter dès maintenant

Les chiffres du Moyen-Orient, à titre de comparaison, montrent que la 5G y est non seulement plus disponible, mais aussi plus rapide. Abu Dhabi, Dammam, Doha, Dubaï, Koweït City et Riyad ont tous affiché une vitesse et une disponibilité supérieures à la moyenne pour le réseau de nouvelle génération.

Ookla a classé Séoul comme le « gagnant » global de cette référence 5G. Il avait le troisième taux de disponibilité 5G le plus élevé à 48% et les vitesses de téléchargement médianes les plus rapides à 467,87 Mbps.

Analyse de New York

Jetons un coup d’œil à l’état de la 5G à New York pendant une seconde. New York a affiché la plus grande disponibilité de la 5G au monde, ce qui est excellent, mais sa vitesse de téléchargement médiane s’est classée près du bas à 119,86 Mbps. Alors, où cela laisse-t-il la Grosse Pomme ?

Les trois opérateurs de réseaux nationaux offrent un service 5G à New York, notamment AT&T, T-Mobile et Verizon Wireless. Chacun s’appuie sur un spectre différent pour fournir ce service 5G. La majorité du service 5G disponible appartient à la catégorie inférieure à 6 GHz, qui offre une plus grande couverture mais des vitesses globales plus lentes. Oui, mmWave est également disponible, mais c’est à une échelle si limitée qu’il est difficile de le prendre au sérieux. Ookla n’a pas fourni de ventilation des performances des trois transporteurs à New York.

Étonnamment, cependant, mon expérience avec la 5G à New York reflète les résultats générés par Ookla. Je trouve généralement que la 5G est souvent disponible, quel que soit l’opérateur, et que les vitesses moyennes tournent souvent autour de 100 Mbps pour les téléchargements. Donc, AT&T, T-Mobile et Verizon tiennent une partie de la promesse de la 5G en ce sens qu’il y a en fait la 5G à New York. Maintenant, ça doit aller beaucoup plus vite.

En rapport: Que rechercher dans votre plan et votre réseau 5G parfaits

Ookla obtient l’analyse globale juste. “La 5G est l’une des technologies les plus rapides et les plus robustes que le monde ait jamais vues”, a-t-il déclaré dans le rapport. « Avec le pouvoir de prendre en charge des millions d’appareils à des vitesses ultrarapides, la 5G a le potentiel de changer des vies. La 5G sera extraordinaire, pour chaque secteur, chaque entreprise et l’expérience connectée de chaque utilisateur. Mais tous les pays n’en bénéficient pas de la même manière. Cela est particulièrement vrai dans toute l’Europe.

Compte tenu des larges écarts entre la disponibilité et les vitesses du réseau 5G dans le monde, il est clair que les opérateurs de réseau ont du pain sur la planche s’ils veulent tenir les promesses qu’ils ont faites. Ils y arriveront. Finalement.