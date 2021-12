Comment se porte l’ancien Barça en NBA ?

30/12/2021 à 12h14 CET

Marc del rio

La NBA c’est généralement la grande compétition des équipes Euroligue qui essaient de conserver leurs étoiles. Le plafond de l’élite européenne rend plusieurs fois pratiquement impossible de freiner le débarquement des joueurs à la meilleure compétition de basket-ball au monde. Des cas comme celui de Sergio Llull, ou celui qui a vécu l’été dernier avec Vassilije Micic, qui a décidé de continuer dans Anadolu efes avant de signer pour le Tonnerre d’Oklahoma City, ils sont vraiment atypiques.

Le Barça a également subi cette fuite de talents, compréhensible en raison des conditions économiques qui y existent : il est pratiquement impossible de faire correspondre un contrat de franchise pluriannuelle, et sur le plan personnel, pratiquement tous les basketteurs rêvent de jouer en NBA. Déjà passé son temps avec Pau et Marc Gasol, Juan Carlos Navarro Il a également tenté l’aventure américaine lors d’un stage, et après le débarquement de Barcelone en Ricky, Satoransky ou Ilyasova, Le dernier à s’envoler pour la NBA était un Léandro bolmaro qui est actuellement dans les Minnesota Timberwolves.

CE SONT LES ANCIENS JOUEURS DU BARÇA QUI JOUENT ACTUELLEMENT EN NBA

ERSAN ILYASOVA

Après une première saison dans le dollars de Milwaukee avec seulement 19 ans, Ersan Ilyasova Il est revenu en Europe aux mains du Barça pour profiter d’une plus grande visibilité sur le terrain et poursuivre une progression qui en NBA pourrait être ralentie par la faible participation de l’attaquant turc sur le terrain. Il a passé deux saisons au Barça, entre 2007 et 2009, et a réussi à remporter l’ACB dès sa deuxième année avant de retourner chez les Bucks, où il a joué un total de neuf saisons. À présent, avec 34 ans, et avec des rumeurs d’un possible retour au basket européen, Ilyasova a réussi un contrat de 10 jours avec une certaine Chicago Bulls qui occupent aujourd’hui la deuxième position dans la Conférence de l’Est.

RICKY RUBIO

Ricky Rubio est arrivé de Joventut au Barça d’aspirer aux plus grands titres nationaux et européens avant son arrivée imminente en NBA. Ils étaient deux saisons sous les ordres de Xavi Pascual dans laquelle celui d’El Masnou atteint deux Coupes du Roi, une CBA et l’Euroligue à Paris en 2010. Les Timberwolves du Minnesota l’ont accueilli à bras ouverts et, après six saisons, l’ont échangé au Utah Jazz. Ensuite, Ricky a traversé le Soleils Phénix, retourné aux loups et cette saison il jouait à un très haut niveau pour les Cleveland Cavaliers Avant votre grave blessure au genou qui le laissera en cale sèche pour le reste de la saison. Cet été à venir Rubio sera un agent libre.

JOE INGLES

Joe anglais Il est venu au Barça une saison après que l’équipe a remporté la deuxième Euroligue de son histoire. L’attaquant australien est arrivé à la mi-saison d’un grenade où il avait laissé de bons sentiments. Pendant le trois saisons qui était au Barça, Ingles a laissé de bons sentiments, étant un joueur spécialisé dans le tir extérieur, mais avec le sentiment qu’en raison des qualités et de la qualité, cela aurait pu être beaucoup plus décisif sur la piste. Après n’avoir pas renouvelé son contrat avec le club du Barça en 2013, Ingles a signé pour un Maccabi avec lequel il a remporté l’Euroligue en 2014. Avec 27 ans et les devoirs effectués en Europe, l’Australien s’est envolé pour le Utah Jazz, où il est toujours après huit saisons et étant devenu le le triple record de la franchise, dépassant la marque de John Stockton.

TOMAS SATORANSKI

Tomas Satoranski Il est passé en NBA après avoir vécu l’une des étapes les plus compliquées du Barça ces dernières années. Juste un Supercoupe Endesa à une époque où Madrid dominait tant au niveau national qu’européen. Son départ fait mal, mais avec cela, il y a déjà six saisons que Checho a été dans la NBA. Après ses trois premières années dans le Sorciers de Washington, l’équipe qui l’a repêché en 2012, est passé par le Chicago Bulls et cette saison, il joue avec le Pélicans de la Nouvelle-Orléans, bien qu’avec moins de présence sur la piste que d’habitude dans sa carrière.

KEVIN PANGOS

Kévin Pangos est venu à Barcelone après avoir mené une Zalgiris Kaunas que, sous les ordres de Sarunas Jasikevicius, j’arrive à la Final Four de l’Euroligue en 2018. La garde canadienne a passé deux saisons au club du Barça et a fait un pas très marqué par les blessures qui l’a empêché de montrer sa meilleure performance. Pascual l’a appelé pour son Zénith la saison dernière, et Pangos a été confirmé comme l’une des meilleures bases de l’Euroligue, étant un rival très coriace pour le Barça sur le chemin du dernier Final Four. Après s’être illustré à Saint-Pétersbourg, Pangos n’y a pas pensé et a signé pour un Cleveland Cavaliers Avec qui il n’a pas eu de rôle excessif à ce jour, une situation qui pourrait changer après la blessure de Ricky.

LÉANDRO BOLMARO

Le cas le plus récent est celui de Léandro Bolmaro. Après deux saisons avec des opportunités dans l’équipe première du Barça, le dernier était celui de l’explosion de l’Argentine, un joueur au physique privilégié capable de mener la contre-attaque à merveille et avec un niveau défensif très intéressant. Malgré le désir du Barça de l’avoir une saison de plus, Bolmaro n’a pas voulu attendre plus longtemps et a décidé de réaliser son rêve de jouer en NBA. Les New York Knicks l’ont sélectionné en 23e position du repêchage 2020, mais ils ont transféré leurs droits à certains loups où compte l’Argentin peu d’importance et dans lequel il alterne la présence avec le équipe de la ligue de développement.