Une photo du mont Rainier prise par le Dr Samuel Browd le 9 août 2021 lors d’un vol en route vers une réunion. (Photo de Samuel Brow)

Le mont Rainier de Washington est soit l’endroit le plus enneigé de la planète, soit un proche deuxième. D’après les enregistrements recueillis au cours du siècle dernier, les chutes de neige annuelles moyennes dans la région de Rainier’s Paradise sont de près de 640 pouces, soit plus de 53 pieds.

Mais la chaleur record de cet été a déclenché une fonte rapide des neiges qui a laissé le pic pittoresque un peu terne et gris. Les conditions ont incité le National Park Service à avertir les visiteurs de garder les yeux et les oreilles bien ouverts pour éviter les coulées de boue et de débris chargées de rochers alimentées par la fonte des neiges qui peuvent soudainement déferler dans les vallées.

Le Dr Samuel Browd, neurochirurgien pédiatrique à Seattle qui travaille pour le Seattle Children’s Hospital et l’Université de Washington, a tweeté une photo d’un Rainier débraillé prise depuis la fenêtre d’un avion lors d’un récent vol.

« Frapper la réduction du manteau neigeux et des glaciers », a écrit Browd. « #ClimateEmergency est réel. Sera à nouveau dans les années 90 à #Seattle cette semaine. Inquiétez-vous pour l’avenir que nous laissons à nos enfants.

Il a un point. Les plus de deux douzaines de glaciers qui maintiennent Rainier enneigés toute l’année ont considérablement diminué au cours des dernières décennies. Des scientifiques internationaux ont récemment émis de terribles avertissements selon lesquels des températures plus chaudes s’étendront dans un avenir prévisible et nécessiteront des actions audacieuses pour réduire les émissions de carbone si nous voulons freiner la tendance. Les membres du Congrès américain négocient actuellement un plan de dépenses clé qui comprend des dispositions essentielles sur le climat.

Les glaciers de Rainier ne sont qu’un des signes visibles du réchauffement. Chaque année, les glaciers sont recouverts de chutes de neige hivernales. Au printemps et en été, une partie de cette neige fond, mais à des altitudes plus élevées, elle survit davantage et est recouverte de neige fraîche. Au fur et à mesure que le cycle se répète, des glaciers se forment. Mais ce ne sont pas des fonctionnalités fixes. Les scientifiques décrivent des glaciers se déplaçant comme un tapis roulant, glissant lentement le long de la montagne, perdant de la neige à basse altitude et construisant le glacier plus haut.

Les chutes de neige au mont Rainier ont bien commencé en hiver et au printemps avec des niveaux supérieurs à la moyenne enregistrés à Paradise. Puis juin est arrivé. (Image NOAA)

Avec des températures de plus en plus chaudes, le processus qui ajoute et soustrait la neige des glaciers du monde entier a trop basculé dans le rouge.

Sur Rainier, les glaciers couvrent un tiers de superficie en moins et leur épaisseur a diminué de 45% depuis 1900, a déclaré Scott Beason, géologue du parc national du mont Rainier, dans un récent reportage.

Pourtant, cet hiver était tellement prometteur. Le pic volcanique a reçu des chutes de neige supérieures à la moyenne à partir de janvier et jusqu’au début de l’été. Puis, fin juin, le dôme de chaleur record a frappé, torréfiant le nord-ouest du Pacifique.

“Ce qui était inhabituel à propos de cette vague de chaleur, c’est qu’il faisait très chaud et qu’il faisait très chaud à différentes altitudes ou altitudes”, a déclaré David Shean, professeur adjoint de génie civil et environnemental à l’UW.

Le glacier n’a pas d’autre choix que de se retirer vers des altitudes plus élevées où il fait plus froid.

Pendant plusieurs jours, voire des semaines, le niveau de congélation a oscillé à 18 000 pieds – bien au-dessus du sommet de Rainier à 14 411 pieds, a déclaré Shean. La neige a commencé à fondre rapidement, dévalant la montagne.

“Le glacier n’a pas d’autre choix que de se retirer vers des altitudes plus élevées où il fait plus froid”, a déclaré Shean.

Et cela crée d’autres problèmes potentiels. Au fur et à mesure que les glaciers reculent, ils exposent des roches meubles et des rochers à leur base.

“Ce truc est mûr pour faire partie d’une coulée de débris”, a déclaré Weston Thelen, géophysicien et sismologue à l’Observatoire du volcan Cascades. “L’ingrédient ajouté est l’eau.”

L’eau provient parfois de ce qu’on appelle une « inondation glaciaire », c’est-à-dire qu’un grand jet d’eau soudain est libéré d’un glacier, déclenchant peut-être une coulée de débris.

Une coulée de débris dans le drainage du ruisseau Tahoma en 2019 a déposé jusqu’à 5 pieds de débris derrière ces bûches transportées par la coulée. Cette image de l’ancien sentier de Tahoma Creek montre également un canal nouvellement creusé sur la gauche. (Photo du service des parcs nationaux / Taylor Kenyon)

Ces événements ne sont pas très courants. Le drainage du ruisseau Tahoma sur le côté sud-ouest de Rainier est le site le plus fréquent pour les coulées de débris sur la montagne, accumulant au moins 32 événements depuis 1967. Deux ans, une coulée de débris dans le drainage a entraîné une inondation de roches et de sédiments et a conduit à une fermeture de route dans la région.

Les signes qu’un écoulement arrive incluent un changement rapide des niveaux d’eau des ruisseaux et des rivières, des secousses au sol et un rugissement fort. Il est conseillé aux gens de fuir vers un terrain plus élevé à au moins 200 pieds au-dessus du fond d’une vallée. Le parc national a tweeté la semaine dernière un rappel aux visiteurs de faire attention aux débits pendant la dernière période de températures élevées.

“Sommes [debris flows] plus fréquent à cause du changement climatique? Je ne peux pas le dire avec certitude », a déclaré Thelen. « Je peux dire que les matériaux, la roche meuble au fond du glacier, sont plus exposés qu’il y a 30 ans, il y a 100 ans. Cette partie de l’équation est là.

Les chercheurs ont récemment commencé à installer une mise à jour du système de détection du mont Rainier Lahar, une suite de moniteurs permettant de détecter des coulées de boue volcaniques plus massives, dangereuses et rares appelées lahars. Étant donné que les lahars ne se produisent que tous les quelques centaines d’années, les coulées de débris plus fréquentes seront utiles pour affiner et calibrer le système. Thelen, en fait, espère attraper un flux avant début septembre, lorsqu’il devra retirer certains de ses sismomètres et microphones avant le retour de la neige.

À 5 120 pieds au-dessus du niveau de la mer, Paradise sur le mont Rainier a atteint 90 degrés cet été et plusieurs jours au-dessus de 80 degrés. (Image NOAA)

Et la neige sera de retour. Alors que le changement climatique réchauffe le monde, il modifie également les régimes de précipitations, créant des pluies et des chutes de neige plus abondantes par endroits. Il est possible que les changements de conditions météorologiques augmentent la neige de Rainier, mais cela pourrait également entraîner des pluies torrentielles plus abondantes qui enlèvent la neige et la glace.

Même si la planète se réchauffe, le mont Rainier, qui s’élève vers le ciel, devrait pouvoir conserver plusieurs de ses glaciers pendant un certain temps, malgré le rétrécissement. Les perspectives pour les glaciers de basse altitude dans les montagnes Cascade et Olympic sont moins prometteuses.

“Parmi les glaciers que nous avons dans les 48 inférieurs, le mont Rainier est en assez bon état”, a déclaré Shean. « Les glaciers vont reculer, mais ils ne vont pas disparaître de sitôt. »