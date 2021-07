PUBG: New State est une prochaine entrée uniquement mobile dans la franchise PlayerUnknown’s Battlegrounds, qui se déroule dans des décennies, mais pas aussi loin que le prochain jeu d’horreur de science-fiction, The Callisto Protocol. Alors que PUBG: New State devrait actuellement arriver plus tard en 2021, les joueurs sur Android peuvent se préinscrire dès maintenant, vous ne manquerez donc pas ce qui pourrait être l’un des meilleurs jeux Android lorsqu’il sera disponible. Voici comment vous préinscrire à PUBG: New State sur les appareils Android.

Comment se préinscrire à PUBG: New State sur Android

La pré-inscription est un processus simple, car vous n’aurez besoin que d’un compte Google, puis vous vous dirigerez vers le Google Play Store.

Depuis votre ordinateur ou votre appareil Android, dirigez-vous vers le Google Play Store. À l’aide de la barre de recherche, recherchez PUBG : nouvel état.

Cliquez sur le titre; ce devrait être le meilleur résultat.

Source : Android Central Cliquez sur le vert Pré-inscrivez-vous bouton.

Juste comme ça, tu es bon ! Si votre appareil Android fonctionne avec PUBG Mobile, tout ira bien, car ce prochain jeu aura des exigences similaires. Krafton, l’éditeur du jeu, n’a pas encore donné de détails spécifiques sur les exigences du jeu ou la taille de l’installation, alors gardez à l’esprit qu’il peut ne pas être compatible si vous avez un appareil plus ancien. Vous voudrez également garder un peu d’espace libre pour vous assurer de pouvoir l’installer.

PUBG: New State devrait être disponible plus tard en 2021, mais il convient de noter que les retards de jeu sont extrêmement courants en ce moment en raison des effets persistants de la pandémie mondiale.

