Comment se protéger sur internet de tout ce qui pourrait nous nuire

La plupart d’entre nous surfons sur Internet depuis près de deux décennies. Ce qui au début était quelque chose d’extraordinaire et qui ne plongeait pas dans un monde totalement inconnu, maintenant ce n’est plus qu’une routine. Cependant, apprenez à se protéger sur internet c’est aussi simple que de suivre une série de directives. Ne baissez pas la garde et prenez quelques précautions simples, cela nous permettra de vivre une expérience totale. Suivez ces conseils pour que votre navigation soit sécurisée et que vous ne rencontriez aucun type de problème par la suite.

Des consignes simples pour se protéger sur Internet

Vous vous connectez probablement à Internet depuis votre domicile ou votre lieu de travail. Le routeur est toujours un point d’entrée idéal pour les personnes indésirables. Changer le mot de passe par défaut sur cet appareil, qui est généralement 1234, est essentiel pour vous aider à vous protéger. C’est aussi simple que de suivre ce que le manuel indique, puisqu’il vous suffira de saisir l’adresse Web du routeur pour pouvoir accéder à toutes ces options.

En revanche, l’utilisation d’une application VPN est toujours un bon filtre lorsqu’il s’agit de naviguer en toute sécurité à la fois depuis votre ordinateur et depuis votre appareil mobile. Dans cet article, vous pouvez vérifier à quoi sert une application VPN et comment profiter de ses avantages. De la même manière, évitez de vous connecter aux réseaux publics de centres commerciaux ou de restaurants. Ce n’est pas une bonne idée de vérifier vos services bancaires mobiles ou vos réseaux sociaux à partir de l’un de ces réseaux Wi-Fi, mais si vous voulez le faire, toujours avec votre application VPN connectée.

Concernant les mots de passe, nous dédions un article dans lequel nous mettons à votre disposition une série de consignes pour en construire un totalement sécurisé qui soit facile à retenir. Il faut très peu de temps pour créer un mot de passe fort, aussi, n’utilisez pas le même pour tous les sites.

Si cela va vous coûter cher de vous en souvenir, il existe des applications qui le font déjà pour vous comme 1 mot de passe, un gestionnaire de mots de passe très efficace. De la même manière, il est toujours pratique que vous alliez en rotation et que changer les mots de passe de vos sites sur une base régulière, une fois tous les trois mois peut être une bonne directive de sécurité.

Réseaux sociaux

Il n’y a rien de mal à être dans un réseau social, c’est plus, c’est un exercice fantastique pour retrouver des amitiés, être au courant de toutes les actualités du moment ou plonger dans divers groupes. Cependant, vous devez prendre les réseaux sociaux pour ce qu’ils sont, un simple divertissement. Mais quand ils deviennent des obsessions, cela peut nous causer des problèmes.

Pour commencer, il n’est pas nécessaire que vous détailliez à tout moment tout ce qui vous faites votre vie sur les réseaux sociaux. Les personnes malveillantes peuvent obtenir des informations précieuses sur l’endroit où vous vivez, l’endroit où vous travaillez, vos habitudes et lorsque vous êtes loin de chez vous.

Evidemment, oubliez de publier vos photos de vacances avant votre retour et faites très attention à ce que vous publiez sur les mineurs. ils n’ont aucune faute votre désir d’être dans les réseaux. Que vous protégez votre passe d’abord pourquoi vous nous protégez à eux. Rappelez-vous toujours cette maxime, ce que vous ne voulez pas qu’on sache, ne le publiez pas sur les réseaux.

Navigation sur des sites suspects

Il existe des sites qui peuvent être malveillants et vous ne le savez peut-être pas, ils se caractérisent par le fait qu’il vous est facile de faire le difficile, c’est-à-dire d’obtenir gratuitement ce programme informatique qui coûte tellement d’argent. Ou accédez à une avant-première de film avant tout le monde. Une grande partie de ce qui est affiché sur Internet est directement faux, donc si vous êtes assidu à parcourir ces endroits, vous devez garder à l’esprit que vous pouvez être la cible de logiciels malveillants. Faites attention à ce que vous téléchargez, il peut contenir un virus et s’emparer de votre ordinateur. Par conséquent, un programme antivirus sera toujours la première étape et vous aimez contourner la ligne rouge.

Utilisez un bon navigateur

Nos préférences lors du choix d’un navigateur ou d’un autre sont déterminées par de nombreux facteurs. Mais gardez à l’esprit que tous ne sont pas également sûrs. Par exemple, le navigateur Google, le fameux Chrome, recueille beaucoup d’informations auprès des utilisateurs, ce qui pourrait finir par vous mettre en danger. Dès que vous effectuez une recherche, vous verrez qu’il existe des navigateurs qui ne collectent aucune information vous concernant et ne veulent rien savoir de vos habitudes. Toujours recommandé de jeter un œil à des propositions comme Brave, le navigateur utilisé pour écrire ce que vous lisez actuellement, ou le plus restrictif de tous, Tor.

Si vous utilisez un ordinateur partagé pour quoi que ce soit, utilisez toujours le mode navigation privée, car personne n’a besoin de savoir quelles pages vous avez visitées ou quelles sont vos habitudes. Il ne s’agit pas de cacher quoi que ce soit, mais de ne pas offrir des informations que vous ne voulez pas être connues. Tu as droit à votre vie privée, et c’est totalement non négociable.

Enfants, toujours accompagnés

Il n’y a rien de mal à ce qu’un enfant fasse ses premiers pas sur Internet, mais il faut beaucoup éduquer à ce sujet. Ne le laissez jamais seul, parlez-lui des dangers que l’on peut trouver derrière l’écran, et surtout, faites-lui voir que tout ce qui se trouve sur Internet ça n’a pas besoin d’être vrai. Si vous possédez un ordinateur, utilisez-le toujours en présence d’une personne responsable, et donnez l’alerte si quelqu’un que vous ne connaissez pas a tenté de vous contacter.

De cette façon, nous serons établir les normes pour que la navigation soit toujours sûre, et être capable de faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. Il est commode pour vous de savoir que tout acte effectué sur Internet aura toujours une conséquence, que ce n’est pas un monde parallèle dans lequel le chaos est la note dominante.

Pour le reste, se protéger sur Internet est la ligne de conduite fondamentale pour vivre la meilleure expérience derrière l’écran. Comme c’est quelque chose que nous faisons de façon récurrente, il vaut mieux le faire bien. Avec lui on évitera de laisser des traces qui pourraient être exploités par des personnes mal intentionnées.